Les équipes de sécurité ont souvent du mal à tester les API à grande échelle parce qu'elles ne disposent pas de schémas précis ou d'inventaires complets des API. Cette intégration élimine ce goulot d'étranglement en associant la découverte complète des API et la génération de schémas d'Akamai au moteur de test adapté aux développeurs de Snyk.
En associant Akamai et Snyk, les entreprises ont l'assurance que toutes les API sont prises en compte et sécurisées. Ensemble, ces deux solutions éliminent les angles morts créés par des API fantômes ou non gérées, tout en réduisant le temps et les efforts nécessaires pour effectuer des tests à grande échelle.
Les points à retenir :
- Visibilité complète des API : Akamai découvre en permanence toutes les API, y compris les points de terminaison fantômes, non gérés et générés par l'IA, et génère des schémas précis.
- Intégration fluide : Les API et les schémas sont directement intégrés à Snyk, ce qui élimine les exportations manuelles ou la gestion des schémas.
- Options de test flexibles : Testez les API avec les tests actifs d'Akamai, le DAST de Snyk adapté aux développeurs, ou les deux, en fonction de vos flux de travail.
- Correction en amont : Les développeurs peuvent identifier et corriger les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de développement logiciel, tandis que les équipes de sécurité conservent une supervision totale.
- Collaboration renforcée : Cette solution commune rassemble les équipes de développement et de sécurité autour d'un workflow unique et intégré, sans ralentir l'innovation.
Foire aux questions
Akamai découvre en permanence les API sur les CDN, les WAF, les passerelles, les environnements cloud et même les référentiels de code source. Il classe et génère également automatiquement des schémas OpenAPI, garantissant ainsi aux équipes une vue toujours actualisée de chaque API.
Snyk fournit la fonctionnalité de test dynamique de sécurité des applications (DAST). Une fois qu'Akamai a synchronisé les API et les schémas dans Snyk, les développeurs peuvent lancer des analyses directement dans leurs pipelines CI/CD ou dans l'interface de Snyk afin d'identifier les vulnérabilités en amont.
Non. Grâce à cette intégration, la génération et la synchronisation des schémas sont automatisées. Il n'est plus nécessaire d'exporter ou de télécharger manuellement les fichiers de spécifications, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les frais opérationnels.
Les développeurs peuvent déclencher des analyses d'API en un seul clic dans Snyk à l'aide de données précises d'Akamai. Cela permet de renforcer la sécurité en détectant les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de développement logiciel, tout en leur permettant de continuer à travailler avec les outils qu'ils utilisent déjà.
Les clients peuvent utiliser les tests actifs intégrés d'Akamai, l'API et le DAST Web de Snyk, ou les deux. Cette flexibilité garantit que les tests s'intègrent sans interruption aux workflows de sécurité et de développement existants.
Les équipes de sécurité bénéficient d'une supervision centralisée de l'environnement d'API via Akamai, tandis que les développeurs exécutent des tests et corrigent les problèmes directement dans Snyk. Les deux équipes travaillent à partir des mêmes données, ce qui renforce la coordination sans ralentir la livraison.
Ensemble, Akamai et Snyk donnent aux entreprises l'assurance que chaque API est découverte, testée et protégée. L'intégration réduit les angles morts, diminue le temps et les efforts nécessaires pour tester les API, accélère la correction et réduit le risque de violations liées aux API.