Na biologia e nos negócios, o que funciona melhor, seja uma característica física bem adaptada ou uma estratégia de produto eficaz, continua vivo e se prolifera. Da mesma forma, vetores de ataque que geram o máximo impacto pelo menor custo, invariavelmente aumentarão a popularidade e superarão seus pares. Os invasores estão constantemente buscando novas ferramentas para maximizar a interrupção e melhorar a eficiência dos custos.



No primeiro semestre de 2022, observamos a direção evolutiva do DDoS quando dois novos vetores ameaçadores chegaram à nossa plataforma pela primeira vez. Um deles ostentava um potencial de amplificação de 65, o outro de 4,2 bilhões. Então, quais fatores determinarão, em última análise, a prevalência e a sobrevivência desses novos vetores de ataque?

Uma análise mais detalhada das novas ameaças de DDoS de hoje



Para responder, vamos examinar as ameaças em questão:

PhoneHome: Um novo vetor DDoS de reflexão/amplificação com uma taxa de amplificação potencial recorde de 4.294.967.296:1, foi observado lançando vários ataques DDoS. Potencial: Há potencial para uma enorme amplificação: um único pacote pequeno de entrada pode iniciar imensos ataques de saída. Limitações: Superfície de ataque limitada: Com 2.600 destes habilitados, o congestionamento pode ser contido nas conexões e potência dessas máquinas, e a capacidade dos agentes mal-intencionados de recrutá-las.

TCP Middlebox Reflection: Esse novo vetor de amplificação ataca middleboxes, como firewalls corporativos e nacionais, para refletir o tráfego contra uma vítima. Potencial: As middleboxes que são refletores potenciais aqui são onipresentes, medindo mais de 18,8 milhões de IPs de acordo com a pesquisa da ShadowServer. Muitos desses serviços expostos são, por natureza, poderosos e têm acesso aos principais hubs de conexão. Limitações: Apesar do fator de amplificação aqui ser um pedestre 65, os limites superiores não são prontamente aparentes. Agora, os invasores conseguem catalogar os refletores disponíveis e testar como atacar de forma confiável em massa. Embora a geração de solicitações para acionar os pacotes de resposta de um único comando e controle possa ser limitante, a geração de solicitações de um botnet para os refletores pode aumentar o tamanho de novos recordes.



Não sabemos se um dos vetores acima ganhará destaque ou estabelecerá novas máximas. O que podemos dizer com certeza é que o caminho da evolução continuará e haverá uma próxima geração de ameaças nas redes.

Recomendações para acompanhar o ritmo de evolução das ameaças

A inovação contínua no cenário de ameaças de DDoS sujeita as organizações a riscos constantes e destaca a necessidade de proteção intransigente contra os mais recentes ataques. Para reduzir a ameaça de tempo de inatividade associado ao DDoS e despistar os agentes mal-intencionados, considere fazer o seguinte: