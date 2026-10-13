A equipe concluiu que, para lidar com esses desafios, a Zalando deve aprofundar sua parceria com a Akamai integrando o Account Protector em seu ecossistema de segurança. ​"Pensamos em construir nossas próprias ferramentas, mas é difícil ter uma justificativa para isso quando você pode aproveitar uma solução comprovada de um parceiro confiável", disse um engenheiro responsável na Zalando.

O Account Protector oferece avaliação de risco ao usuário com base em mais de 50 indicadores e uma abordagem avançada de segurança. Ao integrar essa solução da Akamai à sua infraestrutura existente, a Zalando pode utilizar uma pontuação de risco abrangente junto com suas medidas atuais de detecção de bots.

Ao usar o Akamai Account Protector, a Zalando fortaleceu suas defesas com sucesso, garantindo uma experiência de compra imbatível. A implementação produziu resultados impressionantes: Sua precisão da detecção de ameaças melhorou na distinção entre agentes mal-intencionados e clientes genuínos. Foi uma vitória para a Zalando: uma jornada sem dificuldades para clientes genuínos e uma forte barreira contra bots mal-intencionados.