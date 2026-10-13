Com um negócio on-line em crescimento, a Douglas precisava enviar novos códigos e configurações várias vezes por dia. É comum que as coisas falhem durante a operação em alta velocidade. Certa vez, uma liberação de código gerou alguns links internos quebrados, resultando em erros HTTP 404 para visitantes do website e rastreadores de mecanismos de busca.



Infelizmente, levou algum tempo até a equipe de operações descobrir isso porque os dados não estavam disponíveis em tempo real. Esse tempo de inatividade custa caro tanto em relação à receita quanto para perspectivas da marca, pois afeta negativamente a SEO e a visibilidade do mecanismo de busca.



As equipes de DevOps usam ferramentas APM (Monitoramento do Desempenho da Aplicação) para rastreamento distribuído e ferramentas de análise do cliente para atividade do navegador do usuário final e monitoramento de tráfego. No entanto, esses dados são voltados para insights de negócios ou limitados pela instrumentação seletiva de página com marcas JS. As equipes de DevOps precisavam ir uma camada mais fundo em logs de HTTP para descobrir, rastrear e corrigir erros mais rapidamente. Elas também precisavam de visibilidade em tempo real de todas as camadas de tecnologia, incluindo o middle mile habilitado para CDN.



Empresas como a Douglas devem saber o que está acontecendo na borda de suas redes em tempo real e transformar essas informações em uma visão abrangente de monitoramento da integridade do sistema com feeds de logs integrados de outras camadas da pilha. Essa visibilidade e controle se tornam cada vez mais indispensáveis, à medida que as empresas movem progressivamente a lógica de conteúdo e aplicação para longe das origens congestionadas.