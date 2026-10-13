En raison de son activité en ligne en pleine croissance, Douglas devait envoyer de nouveaux codes et de nouvelles configurations plusieurs fois par jour. Les choses se passent souvent mal quand elles sont faites à la va-vite. Par exemple, une distribution de code a provoqué la rupture de quelques liens internes, ce qui a entraîné des erreurs HTTP 404 pour les visiteurs du site et les bots d'indexation des moteurs de recherche.



Malheureusement, il a fallu un certain temps avant que l'équipe des opérations ne le découvre, car les données n'étaient pas disponibles en temps réel. Pourtant, ces interruptions sont coûteuses, tant du point de vue du chiffre d'affaires que de la marque, car elles ont un impact négatif sur l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) et la visibilité.



Les équipes DevOps utilisent le suivi des performances des applications (APM) pour les outils de suivi distribué et d'analyse client afin de surveiller le trafic et l'activité du navigateur des utilisateurs finaux. Toutefois, ces données sont soit axées sur les perspectives commerciales, soit limitées par l'instrumentation de pages sélective avec des balises JS. Les équipes DevOps devaient atteindre une couche plus en profondeur dans les journaux HTTP pour détecter, analyser et corriger les erreurs plus rapidement. Elles avaient également besoin d'une visibilité en temps réel sur toutes les couches de leur pile technologique, y compris sur le kilomètre intermédiaire du réseau de diffusion de contenu (CDN).



Les entreprises telles que Douglas doivent savoir ce qui se passe à la périphérie de leurs réseaux en temps réel et intégrer ces informations à une vue holistique de la surveillance de l'état de santé du système avec des flux de journaux intégrés provenant d'autres couches de la pile. Cette visibilité et ce contrôle deviennent de plus en plus indispensables à mesure que les entreprises déplacent progressivement leur logique de contenu et d'application vers la bordure de l'Internet, loin des sources encombrées.