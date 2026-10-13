Fondé en 1821, Douglas est l'un des principaux fournisseurs de produits de beauté et de cosmétiques sur le marché de détail européen dans 24 pays. Douglas propose plus de 50 000 produits dans ses 2 400 magasins physiques, sa boutique en ligne et son application pour mobile.
Ces dernières années, ce détaillant multimillionnaire a dû faire face à une concurrence féroce de chaînes cosmétiques exclusives et de prix avantageux de la part de distributeurs, de pharmacies et de détaillants en ligne. Comme de nombreux détaillants, l'entreprise a commencé à noter une baisse des prix et à faire face à une pression sur les marges en raison des coûts d'exploitation élevés de ses magasins physiques. Les loyers exorbitants et le coût des magasins disposant de personnel peuvent rapidement représenter un problème majeur lorsque les ventes diminuent. C'est pourquoi il est devenu impératif pour Douglas d'augmenter ses recettes en ligne.
DataStream était la pièce manquante dans le puzzle de notre agilité DevOps, nécessaire pour les boutiques de développement de commerce électronique en constante évolution comme la nôtre.Spécialiste technologique, e-commerce informatique, Douglas
À la recherche du développement de l'activité en ligne
Fondé en 1821, Douglas est l'un des principaux fournisseurs de produits de beauté et de cosmétiques sur le marché de détail européen dans 24 pays. Douglas propose plus de 50 000 produits dans ses 2 400 magasins physiques, sa boutique en ligne et son application pour mobile.
Les interruptions sont coûteuses
En raison de son activité en ligne en pleine croissance, Douglas devait envoyer de nouveaux codes et de nouvelles configurations plusieurs fois par jour. Les choses se passent souvent mal quand elles sont faites à la va-vite. Par exemple, une distribution de code a provoqué la rupture de quelques liens internes, ce qui a entraîné des erreurs HTTP 404 pour les visiteurs du site et les bots d'indexation des moteurs de recherche.
Malheureusement, il a fallu un certain temps avant que l'équipe des opérations ne le découvre, car les données n'étaient pas disponibles en temps réel. Pourtant, ces interruptions sont coûteuses, tant du point de vue du chiffre d'affaires que de la marque, car elles ont un impact négatif sur l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) et la visibilité.
Les équipes DevOps utilisent le suivi des performances des applications (APM) pour les outils de suivi distribué et d'analyse client afin de surveiller le trafic et l'activité du navigateur des utilisateurs finaux. Toutefois, ces données sont soit axées sur les perspectives commerciales, soit limitées par l'instrumentation de pages sélective avec des balises JS. Les équipes DevOps devaient atteindre une couche plus en profondeur dans les journaux HTTP pour détecter, analyser et corriger les erreurs plus rapidement. Elles avaient également besoin d'une visibilité en temps réel sur toutes les couches de leur pile technologique, y compris sur le kilomètre intermédiaire du réseau de diffusion de contenu (CDN).
Les entreprises telles que Douglas doivent savoir ce qui se passe à la périphérie de leurs réseaux en temps réel et intégrer ces informations à une vue holistique de la surveillance de l'état de santé du système avec des flux de journaux intégrés provenant d'autres couches de la pile. Cette visibilité et ce contrôle deviennent de plus en plus indispensables à mesure que les entreprises déplacent progressivement leur logique de contenu et d'application vers la bordure de l'Internet, loin des sources encombrées.
Obtenir une visibilité en temps réel
Avec DataStream d'Akamai, les équipes DevOps de Douglas pouvaient rapidement identifier et corriger les erreurs. Plus spécifiquement, elles ont obtenu un accès par programmation aux données de journaux en temps réel, ce qui a permis un développement rapide et rationalisé et des flux de travail opérationnels. En plus de permettre une découverte et un temps moyen de récupération plus rapide, cela constitue la base du modèle DevOps agile que Douglas met progressivement en œuvre.
Surveillance continue
Grâce aux API Push, Douglas peut s'appuyer sur une architecture sans serveur économique et évolutive. Les serveurs n'ont donc pas besoin d'interroger sans cesse les API pour obtenir des données. Les journaux sont automatiquement et régulièrement collectés grâce à DataStream, qui transfère six flux de journaux bruts vers des compartiments de stockage cloud via le pipeline de traitement. Dans le même temps, Douglas dispose des contrôles nécessaires pour activer ou désactiver individuellement les flux de données. Une fois les journaux prétraités et les codes de statut HTTP agrégés aux niveaux 300, 400 et 500, les opérateurs peuvent rester constamment informés des anomalies.
Avant et après la surveillance
Après un nouveau déploiement, le risque de rupture de code est particulièrement élevé. Les journaux agrégés à partir de DataStream ou de systèmes d'analyse tiers de type Kinesis sont acheminés vers des outils de tableau de bord et d'alerte tels que CloudWatch, Athena ou Grafana. Lorsque les mesures agrégées indiquent des modèles d'erreur inhabituels ou déclenchent des alertes d'anomalie, par exemple pour un nombre d'erreurs plus élevé que le seuil prédéfini, les opérateurs sont informés en temps quasi réel. Ils peuvent ensuite extraire les journaux bruts pour rechercher la cause et les mettre en corrélation avec les données des autres couches de la pile pendant le temps précédant l'anomalie. Ils peuvent également noter les anomalies et détecter les schémas. Les journaux bruts et agrégés sont stockés sous forme de tampon de données à court terme et de stockage à long terme pour l'analyse historique.
Une visibilité transversale
Douglas exécute un moteur d'analyse propriétaire qui permet une agrégation en aval détaillée et personnalisée en joignant des critères utiles aux journaux, à savoir l'ID de modèle d'URL ou les agents utilisateur. Comme ces critères permettent de classer les journaux par groupes de pages (par exemple, page de produit, page de recherche, page de catégorie), les journaux peuvent être envoyés aux propriétaires de code respectifs des équipes de développement et peuvent aider à envoyer des alertes pertinentes aux bonnes personnes. Les équipes de développement et d'exploitation disposent désormais de la même visibilité en temps quasi réel, ce qui augmente leur agilité DevOps.
Visibilité de bout en bout
Douglas explore la façon de relier et de corréler les données de DataStream avec les systèmes APM et d'analyse client. Cela permettra aux équipes de mettre en corrélation l'activité du navigateur d'un visiteur du site avec la manière dont le système back-end a ou n'a pas répondu à cette activité. Dans ce cas, DataStream affiche ce qui a été fourni à partir du cache et les latences entre la source, la périphérie et l'utilisateur final. Grâce à ces informations, l'équipe des opérations peut rapidement et efficacement corriger les erreurs et optimiser les performances CDN pour une valeur commerciale maximale.
« À présent, nos équipes de développement et d'exploitation peuvent voir les erreurs en temps quasi réel, agir et neutraliser rapidement et réduire la durée des interruptions », conclut un spécialiste en technologie informatique de commerce au détail en ligne pour Douglas.
À propos de Douglas
Avec près de 2 400 magasins et des boutiques en ligne à forte croissance dans 24 pays européens, Douglas est le premier détaillant de produits de beauté européen. Au cours de l'exercice 2017/2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. Environ 20 000 conseillers en beauté Douglas s'efforcent quotidiennement d'aider leurs clients à se sentir plus beaux et mieux dans leur peau. Douglas propose environ 50 000 produits de grande qualité de plus de 650 marques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques décoratifs et des soins de la peau, ainsi que des compléments nutritionnels et des accessoires. Avec près de 40 millions de détenteurs de cartes beauté, Douglas possède l'un des plus grands programmes de fidélisation client d'Europe. Grâce à ses excellents conseils et à ses services uniques, Douglas est l'une des adresses incontournables dans l'univers de la beauté, que ce soit en boutique ou en ligne.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.