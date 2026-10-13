随着在线业务的增长，Douglas 每天需要多次推送新代码和配置。在高速运转时发生中断的情况十分常见。有一次，代码发布导致几个内部链接断开，从而导致网站访问者和搜索引擎爬虫程序遇到 HTTP 404 错误。



遗憾的是，运营团队花费了一些时间才发现这种情况，因为数据不能实时获得。但是，从收入和品牌角度来看，这种停机成本很高，因为这会对 SEO 和搜索引擎可见性产生负面影响。



DevOps 团队使用应用程序性能监控 (APM) 工具来进行分布式跟踪，并使用客户分析工具来进行最终用户浏览器活动和流量监控。但是，此数据要么适用于业务洞察，要么受带有 JS 标记的选择性页面 instrumentation 限制。DevOps 团队需要更加深入地查看 HTTP 日志，以便更快地发现、跟踪和修复错误。他们还需要实时了解其技术堆栈的所有层，包括支持 CDN 的中间网络。



Douglas 这样的企业必须实时了解其网络边缘发生的情况，并将该信息呈现为整体系统运行状况监控视图，并具有来自堆栈的其他层的集成日志源。随着该公司逐渐将内容和应用程序逻辑移至远离拥塞源站的边缘，这种可见性和控制变得越来越重要。