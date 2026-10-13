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Douglas

Douglas 的 DevOps 团队利用 Akamai DataStream 实现近乎实时的可见性和监控

Douglas 徽标

地点

德国杜塞尔多夫
https://www.douglas.de/

 

行业

商业

重要影响

  • DevOps 可以不断了解异常情况
  • 实现快速错误检测和缓解
  • 无需在昂贵的基础架构上持续进行数据轮询
  • 为敏捷 DevOps 模型提供基础

产品

DataStream
下载案例研究

希望扩展在线业务

Douglas 成立于 1821 年，是跨 24 个国家/地区的欧洲零售市场中美容产品和化妆品的领先供应商。Douglas 通过 2,400 家实体店、一家网上商店及其移动应用程序提供了 50,000 多种产品。

近年来，这家价值数十亿美元的零售商面临着专一美容连锁店以及折扣商、药店和在线零售商提供的优惠价格所带来的激烈竞争。与许多零售商一样，由于实体店的营运成本很高，它开始面临着价格和利润下降的压力。让人焦虑的是，当销售额下降时，过高的租金和商店人力成本会迅速成为问题。因此，对于 Douglas 来说，拓展其在线收入是一项在战略上势在必行的工作。

停机成本高昂

随着在线业务的增长，Douglas 每天需要多次推送新代码和配置。在高速运转时发生中断的情况十分常见。有一次，代码发布导致几个内部链接断开，从而导致网站访问者和搜索引擎爬虫程序遇到 HTTP 404 错误。

遗憾的是，运营团队花费了一些时间才发现这种情况，因为数据不能实时获得。但是，从收入和品牌角度来看，这种停机成本很高，因为这会对 SEO 和搜索引擎可见性产生负面影响。

DevOps 团队使用应用程序性能监控 (APM) 工具来进行分布式跟踪，并使用客户分析工具来进行最终用户浏览器活动和流量监控。但是，此数据要么适用于业务洞察，要么受带有 JS 标记的选择性页面 instrumentation 限制。DevOps 团队需要更加深入地查看 HTTP 日志，以便更快地发现、跟踪和修复错误。他们还需要实时了解其技术堆栈的所有层，包括支持 CDN 的中间网络。

Douglas 这样的企业必须实时了解其网络边缘发生的情况，并将该信息呈现为整体系统运行状况监控视图，并具有来自堆栈的其他层的集成日志源。随着该公司逐渐将内容和应用程序逻辑移至远离拥塞源站的边缘，这种可见性和控制变得越来越重要。

获得实时可见性

借助 Akamai 提供的 DataStream，Douglas 的 DevOps 团队可以快速跟踪并修复错误。更具体地说，他们可以程序化访问实时日志数据，从而实现高速、优化的开发和运营工作流程。除了实现更快的发现速度和更短的平均恢复时间外，这还为 Douglas 正在逐步实施的敏捷 DevOps 模型奠定了基础。

持续监控

借助推送 API，Douglas 可在低成本、可扩展的无服务器架构上运行，无需服务器永久轮询 API 来获取数据。日志收集会自动定期运行，通过 DataStream 将六个原始日志流通过处理管道推送到相应的云存储桶。同时，Douglas 拥有必要的控制措施，可单独打开或关闭数据流。预处理日志并在 300、400 和 500 级别聚合 HTTP 状态代码后，操作员可以随时了解异常情况。

监控前后

在完成新部署之后，代码中断的风险特别高。来自 DataStream 或 Kinesis 等第三方分析系统的聚合日志通过管道传递到 CloudWatch、Athena 或 Grafana 等仪表板和警报工具中。当聚合的指标指示异常错误模式或触发异常警报时，例如，高于预定义阈值的高错误计数，操作员将以近乎实时的方式收到通知。然后，他们可以提取原始日志以深入查看原因，并与异常之前的、来自其他堆栈层的数据进行关联。他们还可以为异常评分并检测模式。原始日志和聚合日志均以短期数据缓冲和长期存储（以便进行历史分析）的形式存储。

跨功能可见性

Douglas 运行一个专有分析引擎，通过将有用的限定符附加到日志（即 URL 模式 ID 或用户代理），实现详细和自定义的下游聚合。由于这些限定符有助于按页面组（例如，产品页面、搜索页面、类别页面）对日志进行分类，因此可以将日志通过管道传递到开发团队中的相应代码所有者，并有助于为正确的人员提供有意义的警报。现在，开发和运营团队都具有相同的近实时可见性，从而增强了 DevOps 敏捷性。

端到端可见性

Douglas 正在探索如何将 DataStream 中的数据与 APM 和客户分析系统联系并关联起来。这种做法使团队能够将站点访问者的浏览器活动与后端系统的响应（或不响应）方式关联起来。在这种情况下，DataStream 将显示缓存中提供的内容以及源站、边缘和最终用户之间的延迟。借助这种洞察力，运营团队可以快速高效地纠正错误并调整 CDN 性能，以实现最大业务价值。

“现在，我们的开发和运营团队可以近乎实时地查看错误，快速行动并快速解决错误，从而最大限度地缩短停机时间，”Douglas 的一位在线零售 IT 技术专家总结道。

Douglas 简介

Douglas 在欧洲 24 个国家/地区拥有约 2,400 家商店和高速增长的在线商店，它是欧洲领先的高级美容零售商。在 2017/2018 财年，该公司的销售额达到 33 亿欧元。大约 20,000 名 Douglas 美容顾问每天努力让客户变得更加美丽，并因此变得更加快乐。Douglas 在香水、装饰性化妆品和护肤品以及营养补品和辅助品等领域提供了涵盖 650 多个品牌的大约 50,000 种高质量产品。Douglas 拥有约 4000 万个美容卡持有者，它拥有欧洲最大的客户忠诚度计划之一。由于出色的建议和独特的服务，Douglas 在实体和在线服务方面是美容领域的最佳选择之一。

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