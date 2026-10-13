Douglas는 온라인 비즈니스가 성장함에 따라 매일 새 코드와 설정을 여러 번 푸시해야만 했습니다. 일반적으로 가동 속도가 높아질수록 중단이 더 자주 발생합니다. 예를 들어 코드 릴리스로 인해 내부 링크가 일부 손상되어 사이트 방문자와 검색 엔진 크롤러에 대한 HTTP 404 오류가 발생한 경우가 있었습니다.



안타깝게도 데이터가 실시간으로 제공되지 않았기 때문에 운영팀에서 이 문제를 발견할 때까지 일정 시간이 소요되었습니다. 이와 같은 다운타임은 SEO와 검색 엔진 가시성에 부정적인 영향을 미치기 때문에 매출과 브랜드 관점에서 막대한 손실을 유발합니다.



DevOps팀은 분산형 추적에 애플리케이션 성능 모니터링(APM) 툴을, 최종 사용자 브라우저 활동 및 트래픽 모니터링에 고객 분석 툴을 사용합니다. 그러나 이 데이터는 비즈니스 인사이트에 맞춰져 있거나 JS 태그를 통한 선택적 페이지 구성에 의해 제한됩니다. DevOps팀은 HTTP 로그를 한 단계 더 심층적으로 조사해 오류를 보다 빠르게 발견, 추적, 수정해야 합니다. 또한 CDN 지원 미들 마일 등 모든 기술 스택 계층에 대한 실시간 가시성도 필요합니다.



Douglas와 같은 기업들은 네트워크의 엣지에서 어떤 일이 일어나는지 실시간으로 파악하고 다른 스택 계층의 통합 로그 피드를 활용해 해당 정보를 포괄적인 시스템 상태 모니터링 뷰에 반영해야 합니다. 이러한 가시성과 제어 능력은 콘텐츠 및 애플리케이션 로직을 혼잡한 오리진에서 엣지로 점진적으로 이동하는 기업들이 늘어나는 상황에서 더욱 필수적인 요소가 되었습니다.