オンラインビジネスの拡大に伴い、Douglasは毎日数回、新しいコードと設定のプッシュが必要となっていました。高速での処理には中断がつきものです。あるとき、コードリリースによっていくつかの社内リンクが破損し、サイトへの訪問者と検索エンジンクローラーにHTTP 404エラーが発生しました。



不運なことに、この状態を運用チームが発見するのには時間がかかりました。リアルタイムのデータ取得ができていなかったためです。このようなダウンタイムは、SEOや検索エンジンの表示にマイナスの影響を及ぼすため、収益とブランドの両面で大きな損失となります。



DevOpsチームは、エンドユーザーのブラウザーアクティビティとトラフィックを監視するために、分散型の追跡および顧客分析ツールとしてアプリケーションパフォーマンス監視（APM）ツールを使用しています。ただし、このデータはビジネスに関する知見を対象としたものか、またはJSタグを使用した選択的なページ計測に制約されます。DevOpsチームはもう1つ深いレイヤーのHTTPログにより、エラーを迅速に発見、追跡、修正する必要がありました。また、CDNに対応したミドルマイルなど、同社のテクノロジースタックのあらゆるレイヤーをリアルタイムで可視化することも必要でした。



Douglasのような企業は、ネットワークのエッジで発生していることをリアルタイムに把握し、その情報を包括的なシステム健全性監視ビューに取り込み、スタックの他のレイヤーからのログフィードと統合する必要があります。企業がコンテンツとアプリケーションのロジックを、輻輳が生じるオリジンからエッジへと移動していくにつれ、このような可視性と制御能力はますます不可欠なものとなります。