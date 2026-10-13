1821年に創設されたDouglasは、24か国にまたがるヨーロッパの小売市場に美容製品および化粧品を提供している大手サプライヤーです。2,400店の実店舗に加え、オンラインショップやモバイルアプリケーションを通じて50,000点を超える商品を提供しています。
売上は数十億ドル規模にのぼりますが、ここ数年は、高級化粧品チェーンや、割引価格で販売する安売り店、ドラッグストア、オンライン小売企業との激しい競争に直面しています。多くの小売店と同様、実店舗の運営費が大きいため、価格低下による利ざやの圧縮が始まっています。店舗の賃料と人件費に莫大な費用がかかることが大きな問題であり、売上が縮小していけば、この問題はすぐに悪化する可能性があります。そのため、Douglasはオンライン収益を戦略的に拡大する必要に迫られていました。
DataStreamは当社のDevOpsが俊敏性を獲得するために足りないものを補ってくれました。当社のように変化の激しいEコマース開発ショップには俊敏性が不可欠です。テクノロジースペシャリスト、EコマースIT，Douglas
オンラインビジネスの拡大を目指す
1821年に創設されたDouglasは、24か国にまたがるヨーロッパの小売市場に美容製品および化粧品を提供している大手サプライヤーです。2,400店の実店舗に加え、オンラインショップやモバイルアプリケーションを通じて50,000点を超える商品を提供しています。
ダウンタイムがもたらす大きな損失
オンラインビジネスの拡大に伴い、Douglasは毎日数回、新しいコードと設定のプッシュが必要となっていました。高速での処理には中断がつきものです。あるとき、コードリリースによっていくつかの社内リンクが破損し、サイトへの訪問者と検索エンジンクローラーにHTTP 404エラーが発生しました。
不運なことに、この状態を運用チームが発見するのには時間がかかりました。リアルタイムのデータ取得ができていなかったためです。このようなダウンタイムは、SEOや検索エンジンの表示にマイナスの影響を及ぼすため、収益とブランドの両面で大きな損失となります。
DevOpsチームは、エンドユーザーのブラウザーアクティビティとトラフィックを監視するために、分散型の追跡および顧客分析ツールとしてアプリケーションパフォーマンス監視（APM）ツールを使用しています。ただし、このデータはビジネスに関する知見を対象としたものか、またはJSタグを使用した選択的なページ計測に制約されます。DevOpsチームはもう1つ深いレイヤーのHTTPログにより、エラーを迅速に発見、追跡、修正する必要がありました。また、CDNに対応したミドルマイルなど、同社のテクノロジースタックのあらゆるレイヤーをリアルタイムで可視化することも必要でした。
Douglasのような企業は、ネットワークのエッジで発生していることをリアルタイムに把握し、その情報を包括的なシステム健全性監視ビューに取り込み、スタックの他のレイヤーからのログフィードと統合する必要があります。企業がコンテンツとアプリケーションのロジックを、輻輳が生じるオリジンからエッジへと移動していくにつれ、このような可視性と制御能力はますます不可欠なものとなります。
リアルタイムの可視化の獲得
AkamaiのDataStreamを使用することで、DouglasのDevOpsチームはエラーを即座に追跡し、修正できるようになりました。具体的に言えば、リアルタイムのログデータにプログラムでアクセスできるようにして、開発および運用のワークフローの高速化と合理化を実現したのです。DataStreamは、エラーの迅速な発見と平均回復時間の短縮を可能にするだけでなく、Douglasが徐々に導入しようとしている俊敏なDevOpsモデルの基盤も提供します。
継続的な監視
Douglasは、Push APIを活用し、スケーラブルな低コストのサーバーレスアーキテクチャを運用することで、データ用のAPIを永続的にポーリングするサーバーが不要になりました。ログの収集はDataStreamを使用し、処理パイプラインを通じて6つの生ログストリームをそれぞれのクラウド・ストレージ・バケツにプッシュする方法で自動的かつ定期的に実行されます。Douglasはこれと同時に、データストリームのオンとオフを個別に切り替えるために必要な制御機能も手に入れました。ログが事前処理され、HTTPステータスコードが300、400、500のレベルで集約されると、オペレーターは異常について通知を受けることができます。
事前および事後の監視
新たなデプロイ後は特にコード破損のリスクが高くなります。DataStream、またはKinesisなどのサードパーティの分析システムからの集約ログはCloudWatch、Athena、Grafanaなどのダッシュボードやアラートツールに接続されます。集約指標が通常とは異なるエラーパターンを示したり、異常アラートがトリガーされたりすると（エラー数が、事前定義されたしきい値を超えた場合など）、ほぼリアルタイムにオペレーターに通知されます。オペレーターは生のログを取得して原因を調査し、スタックの他のレイヤーの異常前のデータと関連付けます。異常スコアリングやパターン検知も可能です。生ログと集約ログの両方が短期のデータバッファとして、および履歴分析用の長期ストレージとして保存されます。
部門の枠を超えた可視性
Douglasは、ログに便利な修飾子（つまりURLパターンIDまたはUser Agent）を付加する方法で詳細なカスタムダウンストリーム集約を可能にする独自の分析エンジンを使用しています。これらの修飾子は、ページグループ別のログの分類に役立つため（商品ページ、検索ページ、カテゴリーページなど）、ログは開発チームの該当するコードオーナーに渡すことができ、適切な人に意味のあるアラートを提供できるようになっています。現在は、開発と運用の両方のチームが同じくほぼリアルタイムの可視性を得ることで、DevOpsの俊敏性が増しています。
エンドツーエンドの可視性
Douglasは、DataStreamからのデータをAPMや顧客分析システムと結合し、相関させる方法を模索しています。そうすることで、同社のチームはサイト訪問者のブラウザーアクティビティを、バックエンドシステムがそれにどのように応答したか、またはしなかったのかということと関連付けることが可能になります。このケースでは、DataStreamはキャッシュから何が提供されたかと、オリジン、エッジ、エンドユーザー間のレイテンシーを示します。この知見によって、運用チームは即座に効率的にエラーを修正し、ビジネス価値を最大化するようにCDNパフォーマンスを調整できます。
Douglasのオンライン小売ITテクノロジースペシャリストは、「開発と運用の両方のチームがほぼリアルタイムにエラーを確認し、すぐに対応して緩和できるので、ダウンタイムの発生を最小限に抑えられるようになりました」と結論付けています。
Douglasについて
ヨーロッパの大手高級美容小売企業であるDouglasは、ヨーロッパ24か国で2,400店の実店舗を展開し、オンライン店舗も急成長中です。2017／2018会計年度の売上は、33億ユーロでした。約20,000人のDouglasの美容アドバイザーは日々、お客様がより美しく幸せになるよう努めています。Douglasは、香水、化粧品、スキンケア、栄養補助食品、アクセサリーの分野で、650を超えるブランドから約50,000点の質の高い商品を提供しています。同社にはヨーロッパ最大規模の顧客ロイヤルティプログラムがあり、ビューティーカードを持つ顧客は約4,000万人にのぼります。Douglasは、その的確なアドバイスと独自のサービスにより、実店舗もオンラインサイトもビューティ市場で高い知名度を確立しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。