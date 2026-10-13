Angesichts des wachsenden Onlinegeschäfts musste Douglas mehrmals täglich neuen Code und neue Konfigurationen übertragen. Doch bei hoher Geschwindigkeit kommt es häufiger zu Fehlern. In einem Fall verursachte eine Codeveröffentlichung mehrere fehlerhafte interne Links, was für Websitebesucher und Suchmaschinen-Crawler zum HTTP-Fehler 404 führte.



Leider dauerte es einige Zeit, bis das Technikteam dies entdeckte, da die Daten nicht in Echtzeit verfügbar waren. Solche Ausfallzeiten sind sowohl aus Umsatz- als auch aus Markenperspektive teuer, da sie sich negativ auf die SEO und die Sichtbarkeit in Suchmaschinen auswirken.



Die DevOps-Teams verwenden Tools zum Überwachen der Anwendungsperformance (Application Performance Monitoring, APM) für die verteilte Anwendungsverfolgung sowie Kundenanalysetools für die Überwachung der Browseraktivität und des Traffics von Endnutzern. Diese Daten sind jedoch entweder auf geschäftliche Einblicke ausgerichtet oder durch selektive Seiteninstrumentierung mit JS-Tags eingeschränkt. Die DevOps-Teams mussten in HTTP-Protokollen noch eine Ebene tiefer gehen, um Fehler schneller zu erkennen, zu verfolgen und zu beheben. Außerdem benötigten sie Echtzeiteinblicke in alle Schichten ihres Technologiestacks, einschließlich der CDN-gestützten Middle Mile.



Unternehmen wie Douglas müssen in Echtzeit wissen, was an den Edges ihrer Netzwerke passiert, und diese Informationen mit integrierten Protokollfeeds aus anderen Schichten des Stacks in einer ganzheitlichen Ansicht zur Überwachung des Systemzustands zusammenfassen. Diese Transparenz und Kontrolle wird immer wichtiger, wenn Unternehmen ihre Content- und Anwendungslogik von den überlasteten Ursprungsservern zunehmend an die Edge verlagern.