Con un business online in crescita, Douglas aveva la necessità di inviare nuovo codice e configurazioni più volte al giorno e il funzionamento ad alta velocità in genere comporta interruzioni. In un caso, un rilascio di codice ha causato l'interruzione di alcuni collegamenti interni, causando errori HTTP 404 per i visitatori del sito e crawler dei motori di ricerca.



Sfortunatamente, il team delle operazioni ha impiegato un certo tempo per individuare questo problema perché i dati non erano disponibili in tempo reale. Tuttavia tali tempi di inattività sono costosi sia in termini di profitti che di brand, in quanto influiscono negativamente su SEO e visibilità del motore di ricerca.



I team DevOps utilizzano strumenti di monitoraggio delle performance delle applicazioni (APM) per gli strumenti di analisi dei clienti e di tracciamento distribuito per le attività dei browser degli utenti finali e il monitoraggio del traffico. Tuttavia, tali dati vengono inclusi nelle informazioni aziendali o limitati da strumenti per pagine selettive con i tag JS. I team DevOps avevano bisogno di esaminare in modo più profondo i registri HTTP per rilevare, monitorare e risolvere gli errori più rapidamente. Necessitavano anche della visibilità in tempo reale su tutti i livelli del proprio stack tecnologico, incluso il miglio intermedio abilitato per CDN.



Le aziende come Douglas devono sapere cosa avviene sull'edge delle proprie reti in tempo reale e incorporare tali informazioni in una visione olistica di monitoraggio dell'integrità del sistema con feed di registro integrati da altri livelli dello stack. Tali visibilità e controllo diventano sempre più indispensabili man mano che le aziende spostano progressivamente i contenuti e la logica applicativa sull'edge lontano dalle origini congestionate.