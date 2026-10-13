Con un negocio online en crecimiento, Douglas necesitaba introducir código nuevo y configuraciones varias veces al día. Es habitual que se produzcan problemas cuando se trabaja a alta velocidad. En un caso, una publicación de código provocó que se rompieran algunos enlaces internos, lo que resultó en errores HTTP 404 para los visitantes del sitio y los rastreadores de los motores de búsqueda.



Lamentablemente, el equipo de operaciones tardó algún tiempo en descubrirlo porque los datos no estaban disponibles en tiempo real. Sin embargo, este tiempo de inactividad es caro tanto desde el punto de vista de los ingresos como de la marca, ya que afecta negativamente a la visibilidad del motor de búsqueda y SEO.



Los equipos de DevOps utilizan herramientas de supervisión del rendimiento de aplicaciones (APM) para el rastreo distribuido y herramientas de análisis de clientes para la actividad del navegador del usuario final y la supervisión del tráfico. Sin embargo, estos datos están orientados hacia los conocimientos empresariales o limitados por la instrumentación de páginas selectivas con etiquetas JS. Los equipos de DevOps necesitaban profundizar un nivel más en los registros HTTP para detectar, rastrear y corregir los errores más rápidamente. También necesitaban visibilidad en tiempo real de todas las capas de su pila de tecnología, incluida la milla intermedia con CDN.



Las empresas como Douglas deben saber lo que ocurre en el Edge de sus redes en tiempo real y convertir esa información en una vista integral de supervisión del estado del sistema con fuentes de registro integradas de otras capas de la pila. La visibilidad y el control son cada vez más indispensables a medida que las empresas migran progresivamente el contenido y la lógica de las aplicaciones al extremo, lejos de los orígenes congestionados.