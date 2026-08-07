O sistema da Apiiro transmitiu alertas e contexto baseado em risco para o proprietário do código relevante, juntamente com orientações de correção acionáveis sugeridas pelo API Security. Conectar o profundo conhecimento contextual da Apiiro sobre código com insights do API Security sobre o comportamento das APIs e ameaças em tempo de execução ajudou os desenvolvedores a determinar com mais precisão a probabilidade e o impacto de um risco. Como resultado, eles puderam priorizar os riscos de API críticos para os negócios.

De acordo com Plotnik, "A combinação da Akamai e da Apiiro permite que as organizações reduzam estrategicamente o risco, economizando tempo valioso e satisfazendo seus SLAs (Acordos de nível de serviço)". As equipes de segurança passaram menos tempo procurando os desenvolvedores certos e solicitando correções urgentes. Além disso, os desenvolvedores puderam corrigir problemas mais rapidamente com uma visão clara das ameaças a APIs.

"Ao combinar insights obtidos da análise profunda de código da Apiiro com os insights de tempo de execução fornecidos pelo Akamai API Security, oferecemos aos clientes o contexto de que precisam para priorizar, corrigir e evitar os riscos de APIs que importam", concluiu Plotnik.