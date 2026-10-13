Para as startups, é essencial conseguir gerir os gastos com infraestrutura, e esse é um dos principais motivos pelos quais o The Pinnacle Group procurou a Akamai. "A Akamai é vantajosa em relação aos hiperescaladores como AWS, GCP e Azure", afirma Vipul Dave, gerente de produto do The Pinnacle Group. "Os hiperescaladores geram custo mais alto para as start-ups."

Essa eficiência de custo é baseada na arquitetura globalmente distribuída da Akamai, que permite escalabilidade e desempenho acessíveis, perto dos usuários finais. Segundo Dave, os preços previsíveis da Akamai são um grande benefício para as start-ups que usam os serviços da Pinnacle. "Eles precisam de clareza quanto ao que estão gastando. Com a Akamai, podemos expandir a infraestrutura dos nossos clientes sem nos preocuparmos em exceder seus limites de orçamento."

Para uma empresa que opera com sede na Índia, a possibilidade de cobrar em moeda local fez com que a Akamai ficasse ainda mais atrativa. "Isso eliminou a necessidade de conversão do câmbio entre rupias indianas e dólares americanos, o que nos possibilitou garantir mais facilmente custos e cobranças previsíveis", disse Dave.