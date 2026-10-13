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O The Pinnacle Group alcança escalabilidade mais inteligente com a Akamai

Cansada da complexidade e dos custos de hiperescaladores, uma empresa indiana de TI escolheu a Akamai para obter alcance global, integração mais rápida e preços previsíveis

The Pinnacle Group Logo

Localização

Jaipur, Índia
thepinnaclegroup.in

Setor

Service Providers

Principais impactos

  • 60% de redução nos custos com infraestrutura
  • Forneceu preços previsíveis
  • Aumentou sua base de clientes em 30%

Solução

Computação em nuvem
Baixe a história do parceiro

De pioneira em hospedagem a uma potência de infraestrutura escalável

Desde 2006, o The Pinnacle Group ajuda empresas a transformarem seus planos digitais em realidade. Criada originalmente para oferecer serviços de hospedagem, a empresa tem se expandido continuamente em soluções gerenciadas e de infraestrutura, atendendo a uma crescente lista de clientes, principalmente start-ups, nos âmbitos de fintechs, edtechs e mídias de streaming. Com o amadurecimento da sua base de clientes, muitos deles começaram a adotar arquiteturas multinuvem e a explorar hiperescaladores para viabilizar seus respectivos crescimentos. Com isso, o The Pinnacle Group precisou encontrar um jeito de se manter competitivo, reduzir os custos de infraestrutura e expandir suas ofertas de serviço, tudo isso sem comprometer o desempenho e a escalabilidade.

Foi aí que eles passaram a fazer parte do Akamai Partner Connect. Com essa mudança, a empresa passou a ter acesso aos serviços de computação em nuvem de classe mundial da Akamai, fornecidos pela plataforma mais distribuída do mundo.

Mais inteligente do que os hiperescaladores: preços previsíveis em escala global

Para as startups, é essencial conseguir gerir os gastos com infraestrutura, e esse é um dos principais motivos pelos quais o The Pinnacle Group procurou a Akamai. "A Akamai é vantajosa em relação aos hiperescaladores como AWS, GCP e Azure", afirma Vipul Dave, gerente de produto do The Pinnacle Group. "Os hiperescaladores geram custo mais alto para as start-ups."

Essa eficiência de custo é baseada na arquitetura globalmente distribuída da Akamai, que permite escalabilidade e desempenho acessíveis, perto dos usuários finais. Segundo Dave, os preços previsíveis da Akamai são um grande benefício para as start-ups que usam os serviços da Pinnacle. "Eles precisam de clareza quanto ao que estão gastando. Com a Akamai, podemos expandir a infraestrutura dos nossos clientes sem nos preocuparmos em exceder seus limites de orçamento."

Para uma empresa que opera com sede na Índia, a possibilidade de cobrar em moeda local fez com que a Akamai ficasse ainda mais atrativa. "Isso eliminou a necessidade de conversão do câmbio entre rupias indianas e dólares americanos, o que nos possibilitou garantir mais facilmente custos e cobranças previsíveis", disse Dave.

60% de economia, 30% de crescimento: expansão e crescimento com velocidade

Ao migrar para a Akamai Cloud, a Pinnacle observou melhorias significativas em suas próprias margens. "Dentro de três meses da migração para a plataforma Akamai, conseguimos ajudar nossos clientes a reduzirem seus custos de infraestrutura em 60%", afirma Dave.

Essa mudança também viabilizou maior rapidez no crescimento. "Não importa onde um cliente queira operar no mundo, a rede distribuída da Akamai faz com que isso seja possível. Fizemos a migração de cinco clientes em dois meses para a Akamai Cloud, o que representa um aumento de 30% na nossa base de clientes em um período muito curto", afirma ele.

A integração simples foi extremamente importante. "Como especialistas em TI, já trabalhamos com vários hiperescaladores como o da AWS. A implantação na plataforma Akamai é muito mais fácil", acrescentou Dave.

Dar suporte a start-ups com workloads de alto desempenho

Hoje, a Pinnacle usa principalmente a Akamai para impulsionar cargas de trabalho que fazem uso intenso da CPU com seus clientes start-ups de fintech. Com os serviços de computação dinâmica da Akamai, a empresa consegue atender às necessidades de alto desempenho, mantendo a previsibilidade dos custos. "Ela facilita o gerenciamento da infraestrutura de forma econômica para os nossos clientes", explica Dave.

A colaboração técnica com a Akamai também é um diferencial dessa parceria. Em um caso, os engenheiros da Akamai ajudaram a Pinnacle a solucionar um problema persistente no banco de dados de um cliente. "Os especialistas da Akamai nos ajudaram a identificar e a resolver rapidamente o problema, algo que estávamos tendo muita dificuldade de fazer sozinhos", relembra Dave. "Podemos contar com a Akamai, seja para suporte técnico ou não técnico."

Aumentando a confiança, a visibilidade e o alcance com a Akamai

A parceria também se estende ao marketing conjunto. De acordo com Dave, o reconhecimento de marca da Akamai ajudou a Pinnacle a aumentar sua base de clientes. "A forte reputação da Akamai em segurança e computação em nuvem reforça nossa própria credibilidade", afirma ele.

Ao descrever resumidamente o valor da parceria entre o The Pinnacle Group e a Akamai, Dave não hesita em dizer: "Confiabilidade, escalabilidade e segurança. Com sua escala global, soluções confiáveis e preços previsíveis, a Akamai será um dos principais fatores do nosso sucesso na busca por expandirmos nossos negócios globalmente."

Sobre o The Pinnacle Group

O The Pinnacle Group é um nome confiável em transformação digital e inovação em nuvem, com mais de 18 anos de experiência no fornecimento de hospedagem confiável na Web, computação em nuvem e soluções de TI empresarial. Com o apoio das certificações ISO e CMMI Nível 3, atendemos a clientes globais de todos os setores.

A Pinnacle enxerga com grande entusiasmo o futuro da transformação digital, no qual a nuvem, a automação e a IA já estão definindo o funcionamento das empresas. Essa mudança representa uma enorme oportunidade para inovar, simplificar operações, reduzir custos e criar ecossistemas digitais seguros e de alto desempenho. Cada contrato de trabalho nos permite oferecer um impacto real e ajudar nossos clientes a avançar mais rapidamente rumo aos seus objetivos de negócios. A Pinnacle oferece mais do que apenas tecnologia: fornecemos confiança, desempenho e valor de longo prazo. Com profundo conhecimento técnico, certificações do setor e uma mentalidade voltada para o cliente em primeiro lugar, criamos soluções personalizadas que são confiáveis, econômicas e escaláveis.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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