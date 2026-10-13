Desde 2006, o The Pinnacle Group ajuda empresas a transformarem seus planos digitais em realidade. Criada originalmente para oferecer serviços de hospedagem, a empresa tem se expandido continuamente em soluções gerenciadas e de infraestrutura, atendendo a uma crescente lista de clientes, principalmente start-ups, nos âmbitos de fintechs, edtechs e mídias de streaming. Com o amadurecimento da sua base de clientes, muitos deles começaram a adotar arquiteturas multinuvem e a explorar hiperescaladores para viabilizar seus respectivos crescimentos. Com isso, o The Pinnacle Group precisou encontrar um jeito de se manter competitivo, reduzir os custos de infraestrutura e expandir suas ofertas de serviço, tudo isso sem comprometer o desempenho e a escalabilidade.
Foi aí que eles passaram a fazer parte do Akamai Partner Connect. Com essa mudança, a empresa passou a ter acesso aos serviços de computação em nuvem de classe mundial da Akamai, fornecidos pela plataforma mais distribuída do mundo.