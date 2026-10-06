Al ejecutar Live Encoder en Akamai Cloud, los clientes de Bitmovin se benefician de un visionado de mayor calidad, y la empresa reduce y controla mejor los costes. Como las funciones esenciales de Live Encoder se sitúan y se ejecutan más cerca de los usuarios finales en el Edge de Akamai, disminuye la latencia del streaming. En muchos casos se reducen también tarifas de transferencia de datos (DTO), y algunas empresas observan bajadas de los costes operativos de hasta el 90 %. El origen de las entradas de Live Encoder de Bitmovin puede proceder de cualquier lugar. "Sin embargo, recomendamos colocar nuestro Live Encoder lo más cerca posible del origen de la ingesta, algo que logramos con Akamai Cloud", afirma Lederer.

Además, estar en Akamai Cloud significa que Bitmovin puede ofrecer más valor a sus clientes a largo plazo. "A medida que Akamai continúa expandiendo su red de centros de datos por todo el mundo, podemos ir incorporando más regiones para reducir la distancia entre nuestros puntos de ingesta y los dispositivos de contribución de una sola velocidad de bits que nos envían señales mediante SRT/RTMP o Zixi", concluye Lederer.