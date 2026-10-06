Bitmovin lleva desde su fundación en 2012 a la cabeza del sector del streaming. Empezó creando el primer reproductor de streaming adaptable y el primer servicio de codificación definida por software capaz de ejecutarse en cualquier plataforma en la nube, y ya es uno de los proveedores líderes en infraestructura de streaming de vídeo. Actualmente, sus soluciones de desarrollo de vídeo son todo un referente y esenciales para que clientes de escala global, como la BBC, fuboTV y Hulu, ofrezcan unas experiencias digitales sobresalientes. Como parte de su colaboración con Akamai, Bitmovin ha implementado Live Decoder en Akamai Cloud, la plataforma más distribuida del mundo para cloud computing, seguridad y distribución de contenido.
"Si bien nuestro Live Encoder eleva la transmisión en vivo al eliminar la calidad deficiente de imagen y audio, ejecutarlo en Akamai Cloud mejora aún más la experiencia de streaming para nuestros clientes."Stefan Lederer, director ejecutivo y cofundador de Bitmovin
Impulsor del streaming de vídeo
Implementación en dos semanas
La estrategia de Bitmovin es integrarse en los principales ecosistemas tecnológicos, infraestructuras y casos de uso. Como explica Stefan Lederer, director ejecutivo y cofundador de Bitmovin: "Queremos combinar las capacidades de Edge con nuestros productos en manifiestos e ingesta, por ejemplo".
Teniendo esto en cuenta, Bitmovin decidió implementar su producto Live Encoder en Akamai Cloud, y lo logró en tan solo dos semanas. "Tuvimos una experiencia muy positiva con la implementación. Marchó todo sobre ruedas y contamos en todo momento con la ayuda de Akamai, que nos iba aconsejando el enfoque idóneo", comenta Lederer.
Menor latencia
Bitmovin ejecuta Live Encoder en la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai mediante los protocolos de ingesta que esta última proporciona. "Así logramos un rendimiento magnífico. De hecho, observamos de inmediato una menor latencia en el proceso integral de Live Encoder con el streaming en directo HTTP estándar y con el streaming adaptativo dinámico a través de HTTP, comparable a la mayoría de señales de retransmisión", apunta Lederer.
En el futuro, Lederer prevé una reducción de la latencia aún mayor: "Podemos lograr mucho más en la infraestructura de Akamai con el DASH y el HLS estándar. Con el HLS y el DASH de baja latencia se alcanza otra magnitud, así que es lo próximo en lo que nos centraremos. Estoy deseando ver qué más podemos hacer con Akamai".
Más valor para los clientes de streaming
Al ejecutar Live Encoder en Akamai Cloud, los clientes de Bitmovin se benefician de un visionado de mayor calidad, y la empresa reduce y controla mejor los costes. Como las funciones esenciales de Live Encoder se sitúan y se ejecutan más cerca de los usuarios finales en el Edge de Akamai, disminuye la latencia del streaming. En muchos casos se reducen también tarifas de transferencia de datos (DTO), y algunas empresas observan bajadas de los costes operativos de hasta el 90 %. El origen de las entradas de Live Encoder de Bitmovin puede proceder de cualquier lugar. "Sin embargo, recomendamos colocar nuestro Live Encoder lo más cerca posible del origen de la ingesta, algo que logramos con Akamai Cloud", afirma Lederer.
Además, estar en Akamai Cloud significa que Bitmovin puede ofrecer más valor a sus clientes a largo plazo. "A medida que Akamai continúa expandiendo su red de centros de datos por todo el mundo, podemos ir incorporando más regiones para reducir la distancia entre nuestros puntos de ingesta y los dispositivos de contribución de una sola velocidad de bits que nos envían señales mediante SRT/RTMP o Zixi", concluye Lederer.
Acerca de Bitmovin
Bitmovin es el proveedor líder de infraestructura de vídeo para empresas de medios digitales y proveedores de servicios globales. La empresa ha estado a la vanguardia de la innovación en el sector y de todos los avances más importantes en el sector del streaming de vídeo digital. Bitmovin creó el primer reproductor comercial de streaming adaptable del mundo e implementó el primer servicio de codificación definida por software ejecutable en cualquier plataforma en la nube. Su tecnología en la nube ofrece las soluciones de codificación, reproducción y análisis de medios más flexibles y escalables para una amplísima gama de dispositivos y con una facilidad de integración y un servicio de atención al cliente de primera clase.
Los clientes de Bitmovin disfrutan de operaciones optimizadas, una rápida comercialización y la mejor experiencia de espectador posible. Bitmovin tiene su sede principal en San Francisco, California, y oficinas en Viena y Klagenfurt, Austria, así como en Londres, Berlín y Denver. La empresa cuenta con más de 400 clientes en todo el mundo, entre los que se incluyen ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu y Discovery. Para obtener más información, visite bitmovin.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.