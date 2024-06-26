Las empresas optimizan los costes de la nube y ofrecen experiencias superiores en Akamai
Las organizaciones están cambiando su enfoque en lo que respecta al cloud computing, dejando de lado los recursos de nube centralizados y adoptando plataformas más abiertas que utilizan edge computing y cloud computing distribuidos. Los desarrolladores y sus compañeros del departamento de TI han descubierto las limitaciones del enfoque centrado en la plataforma de algunos proveedores de nube, que requiere que los usuarios desarrollen e implementen cargas de trabajo utilizando los servicios de un único proveedor de nube y creando únicamente dentro de su ecosistema.
Estas mismas organizaciones también están cansadas de tener poca o ninguna previsibilidad o transparencia en lo que respecta a sus facturas actuales de cloud computing. A menudo terminan pagando de más por servicios de nube que puede que nunca utilicen. Las empresas de todo el mundo están deseando optimizar los costes de la nube. Quieren adoptar una infraestructura de nube que les permita pagar por lo que necesitan, cuando lo necesitan.
Al mismo tiempo, las organizaciones deben responder rápidamente a las necesidades en constante cambio de sus bases de clientes en todo el mundo y proporcionar de forma constante experiencias de cliente atractivas y convincentes. Deben ser capaces de escalar rápidamente para ampliar el alcance global de sus aplicaciones de nube a mercados con escasez de servicios, así como para satisfacer los requisitos de recursos informáticos y de almacenamiento de las aplicaciones de uso intensivo de datos. Cada vez más empresas, de distintos sectores, optan por los servicios de cloud computing de Akamai para satisfacer sus necesidades actuales y futuras de una infraestructura de nube abierta, flexible y asequible.
Costes optimizados y rentabilización de las inversiones en la nube
Bloomfield Robotics es una innovadora empresa de toma de imágenes de plantas que utiliza una combinación de cámaras inteligentes portátiles, servidores, inteligencia artificial (IA) y algoritmos de aprendizaje profundo para ayudar a los agricultores de todo el mundo a gestionar mejor la salud y el rendimiento de los cultivos. Los agricultores utilizan la información que les proporciona Bloomfield para determinar el mejor momento para cosechar sus cultivos y saber cuándo intervenir en caso de problemas de salud o rendimiento.
El desafío para Bloomfield, con sede en Estados Unidos, consistía en cómo procesar y almacenar de forma rentable grandes cantidades de datos de numerosos clientes, que pueden ascender a entre 1 y 10 terabytes de imágenes y datos al día. La empresa lanzó una estrategia multinube para ayudar a optimizar los costes. Tras una evaluación exhaustiva, Bloomfield descubrió que escalar 1000 tareas de CPU sería mucho más barato y sencillo que hacer lo propio con 100 GPU, y la empresa eligió a Akamai para el procesamiento de datos.
Akamai nos permite escalar el procesamiento con CPU de manera eficiente y rentable".— Ryan Ernst, ingeniero principal de software de Bloomfield
Una plataforma de cloud computing rentable y flexible
La principal plataforma omnicanal de productos de alimentación de la India, FreshToHome, tiene como objetivo ofrecer una solución integral para la compra de alimentos naturales y ecológicos a los clientes de la India y Oriente Medio. La empresa depende en gran medida de la tecnología, lo que incluye la IA y el Internet de las cosas (IoT), para transportar rápidamente el pescado y la carne directamente de los pescadores y agricultores a sus almacenes y centros de distribución.
FreshToHome necesitaba una plataforma de cloud computing flexible que le permitiera operar sin interrupciones y fomentara el crecimiento continuo en numerosas ubicaciones. La empresa, que prácticamente ha cuadruplicado su tamaño en la última década, decidió utilizar Akamai para impulsar su entorno de nube.
La plataforma de Akamai demostró ser muy rentable, ya que gracias a su sistema de precios transparente desaparecieron las tarifas ocultas basadas en el uso. De esta forma, pudimos conocer con exactitud nuestros gastos a la hora de implementar varias instancias".— Saurabh Odhyan, director de tecnología de consumo, FreshToHome
Experiencias de cliente inigualables en una nube sólida y escalable
Más de la mitad de los 1500 clubes de golf de Australia utilizan las soluciones de gestión de campos y clubes de golf de MiClub. Esta empresa de software también hace avances en otras regiones globales gracias a su modelo basado en suscripciones que contribuye a su crecimiento exponencial.
MiClub decidió pasar de un centro de datos tradicional a una plataforma en la nube para mejorar la escalabilidad y las experiencias de los clientes. La empresa se dio cuenta de que necesitaba una infraestructura de nube flexible para gestionar los picos de demanda diarios. La intensa demanda por parte de los jugadores, especialmente durante los horarios más populares, como a las 8:00 a. m., requería sistemas robustos y escalables. La migración a Akamai permitió a MiClub abordar estos desafíos, garantizando un funcionamiento fluido y mejorando la satisfacción del cliente.
Elegimos Akamai por su facilidad de uso, su coste y el hecho de que apoyan de forma masiva a la comunidad Linux".— Paul Dean, director de TI de MiClub
Satisfacción y crecimiento del cliente
El proveedor de servicio de alojamiento web HostArmada quería satisfacer de forma continua las expectativas de sus clientes globales en cuanto a la velocidad, seguridad y estabilidad de sus sitios web, por lo que necesitaba una infraestructura de nube sólida y fiable. La empresa con sede en Estados Unidos también quería seguir expandiendo su negocio por todo el mundo y trabajar con un proveedor de nube que dispusiera de una amplia red global.
HostArmada eligió a Akamai tras realizar pruebas de diligencia debida para seleccionar el proveedor de cloud computing más adecuado para su negocio.
Los resultados de las pruebas confirmaron que Akamai superaba a la competencia en términos de calidad de servicio, respuestas de asistencia rápidas por parte de expertos, y actualizaciones continuas, entre otros factores. Estábamos convencidos de que no podíamos encontrar una mejor relación calidad-precio. Confiamos en que Akamai nos proporcionará esa base sólida que nos permitirá ofrecer la velocidad y la estabilidad que valoran nuestros clientes".— Simeon Mitev, cofundador y director ejecutivo de HostArmada
Los clientes eligen a Akamai como su partner de nube fiable e innovador
En el futuro, la empresa de toma de imágenes de plantas Bloomfield Robotics planea utilizar la automatización y las GPU a través del Edge Computing a medida que continúa ampliando su procesamiento intensivo de datos. Bloomfield también pretende gestionar la infraestructura de sus clientes, muchos de los cuales carecen de conexiones sólidas a Internet. La empresa tiene previsto trabajar con Akamai en su transición a la informática en el Edge.
Queremos avanzar hacia el Edge y estamos encantados de ver cómo evoluciona el sector, especialmente con el anuncio de Akamai Gecko. Seguimos el camino que está marcando Akamai y esperamos evolucionar juntos".— Ryan Ernst, ingeniero principal de software de Bloomfield
Para HostArmada, Akamai ha permitido al proveedor de alojamiento web en la nube incorporar nuevos servicios en consonancia con los ciclos de vida de los sitios web modernos. Akamai es un partner importante para HostArmada, ya que su infraestructura de nube global ayuda a fomentar la satisfacción y el crecimiento de la base de clientes del proveedor de alojamiento web en la nube.
Colaborar con Akamai como partner de cloud computing es sin duda la mejor decisión que hemos tomado para nuestro negocio. Al asociarnos con Akamai, podemos destacar en un nicho saturado mejorando nuestras propias ofertas y con la libertad de idear formas innovadoras de ampliar aún más el negocio. Además, a lo largo de este recorrido, podemos beneficiarnos del servicio de atención al cliente y el asesoramiento experto de Akamai, líderes en el sector".— Simeon Mitev, cofundador y director ejecutivo de HostArmada
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