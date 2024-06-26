Las empresas optimizan los costes de la nube y ofrecen experiencias superiores en Akamai

Las organizaciones están cambiando su enfoque en lo que respecta al cloud computing, dejando de lado los recursos de nube centralizados y adoptando plataformas más abiertas que utilizan edge computing y cloud computing distribuidos. Los desarrolladores y sus compañeros del departamento de TI han descubierto las limitaciones del enfoque centrado en la plataforma de algunos proveedores de nube, que requiere que los usuarios desarrollen e implementen cargas de trabajo utilizando los servicios de un único proveedor de nube y creando únicamente dentro de su ecosistema.

Estas mismas organizaciones también están cansadas de tener poca o ninguna previsibilidad o transparencia en lo que respecta a sus facturas actuales de cloud computing. A menudo terminan pagando de más por servicios de nube que puede que nunca utilicen. Las empresas de todo el mundo están deseando optimizar los costes de la nube. Quieren adoptar una infraestructura de nube que les permita pagar por lo que necesitan, cuando lo necesitan.

Al mismo tiempo, las organizaciones deben responder rápidamente a las necesidades en constante cambio de sus bases de clientes en todo el mundo y proporcionar de forma constante experiencias de cliente atractivas y convincentes. Deben ser capaces de escalar rápidamente para ampliar el alcance global de sus aplicaciones de nube a mercados con escasez de servicios, así como para satisfacer los requisitos de recursos informáticos y de almacenamiento de las aplicaciones de uso intensivo de datos. Cada vez más empresas, de distintos sectores, optan por los servicios de cloud computing de Akamai para satisfacer sus necesidades actuales y futuras de una infraestructura de nube abierta, flexible y asequible.

Costes optimizados y rentabilización de las inversiones en la nube

Bloomfield Robotics es una innovadora empresa de toma de imágenes de plantas que utiliza una combinación de cámaras inteligentes portátiles, servidores, inteligencia artificial (IA) y algoritmos de aprendizaje profundo para ayudar a los agricultores de todo el mundo a gestionar mejor la salud y el rendimiento de los cultivos. Los agricultores utilizan la información que les proporciona Bloomfield para determinar el mejor momento para cosechar sus cultivos y saber cuándo intervenir en caso de problemas de salud o rendimiento.

El desafío para Bloomfield, con sede en Estados Unidos, consistía en cómo procesar y almacenar de forma rentable grandes cantidades de datos de numerosos clientes, que pueden ascender a entre 1 y 10 terabytes de imágenes y datos al día. La empresa lanzó una estrategia multinube para ayudar a optimizar los costes. Tras una evaluación exhaustiva, Bloomfield descubrió que escalar 1000 tareas de CPU sería mucho más barato y sencillo que hacer lo propio con 100 GPU, y la empresa eligió a Akamai para el procesamiento de datos.