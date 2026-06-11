Akamai adquirirá LayerX para reforzar el control de uso de IA en cualquier navegador. Obtener detalles
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Soluciones y servicios de asistencia de Guardicore

Para obtener respuestas a preguntas o problemas técnicos

Para obtener respuestas a preguntas o problemas técnicos, o para obtener más información sobre la implementación, comuníquese con nuestro equipo de asistencia técnica por correo electrónico, teléfono o a través del portal de asistencia de Guardicore.

Envíe solicitudes de asistencia a través de Akamai Control Center. Para acceder al portal, envíe un correo electrónico a: specialist@akamai.com
EE. UU.: +1 415-200-1993
REINO UNIDO: +44 118 310 0896

Planes de asistencia

Guardicore ofrece varios niveles de asistencia para abordar las diferentes necesidades de los clientes.

 

Servicio Premium Elite
Disponibilidad de la asistencia Las 24 horas, todos los días del año Las 24 horas, todos los días del año + ingeniero designado para garantizar el éxito del cliente
Cantidad ilimitada de solicitudes    
Actualizaciones y correcciones    
Teléfono, correo electrónico, Slack y portal    
Análisis de la causa principal    
Reuniones periódicas de asistencia y revisión del negocio    
Tratamiento prioritario de las solicitudes por parte de un ingeniero designado    
Soporte proactivo y alertas personalizadas    
Días de consulta in situ    

Recursos

¿Tiene alguna pregunta?

Póngase en contacto con los equipos de soporte de Akamai Guardicore para obtener asistencia técnica.

Contactar

Recursos para desarrolladores

Los miembros registrados en la Red de desarrolladores de Akamai pueden acceder a información sobre las soluciones y la tecnología de Akamai.

Ver recursos

Akamai Control Center
 

Akamai Control Center proporciona un recurso de atención al cliente totalmente automatizado y disponible de forma ininterrumpida.

Ver el Control Center

Términos de soporte para socios

Acceda a recursos para socios, información sobre el programa y opciones de soporte.

Ver detalles

SLA de Soporte de Akamai 2026

Detalla los objetivos de respuesta de soporte, los niveles de servicio y los compromisos de mantenimiento para los clientes.

Ver detalles

SLA de Akamai Guardicore Segmentation SaaS 2026

Detalla la disponibilidad, el soporte y los compromisos de servicio para Guardicore Segmentation SaaS.

Ver detalles