Soluciones y servicios de asistencia de Guardicore

Para obtener respuestas a preguntas o problemas técnicos
Para obtener respuestas a preguntas o problemas técnicos, o para obtener más información sobre la implementación, comuníquese con nuestro equipo de asistencia técnica por correo electrónico, teléfono o a través del portal de asistencia de Guardicore.
Envíe solicitudes de asistencia a través de Akamai Control Center. Para acceder al portal, envíe un correo electrónico a: specialist@akamai.com
EE. UU.: +1 415-200-1993
REINO UNIDO: +44 118 310 0896
Planes de asistencia
Guardicore ofrece varios niveles de asistencia para abordar las diferentes necesidades de los clientes.
|Servicio
|Premium
|Elite
|Disponibilidad de la asistencia
|Las 24 horas, todos los días del año
|Las 24 horas, todos los días del año + ingeniero designado para garantizar el éxito del cliente
|Cantidad ilimitada de solicitudes
|Actualizaciones y correcciones
|Teléfono, correo electrónico, Slack y portal
|Análisis de la causa principal
|Reuniones periódicas de asistencia y revisión del negocio
|Tratamiento prioritario de las solicitudes por parte de un ingeniero designado
|Soporte proactivo y alertas personalizadas
|Días de consulta in situ