Como la mayor plataforma informática distribuida bajo demanda del mundo, Akamai sabe que los operadores de red buscan optimizar su tráfico y generar nuevos flujos de ingresos, controlando al mismo tiempo los costes y reduciendo la complejidad de la red. Con este fin, ofrecemos varias formas de asociarse con Akamai, incluido nuestro programa Partner de Red Acelerado de Akamai, y nuestra interconexión de peering en ubicaciones de IXP.

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