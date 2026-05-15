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Asociaciones de red de Akamai

Colabore con Akamai para ofrecer calidad de servicio superior a sus usuarios finales.

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Como la mayor plataforma informática distribuida bajo demanda del mundo, Akamai sabe que los operadores de red buscan optimizar su tráfico y generar nuevos flujos de ingresos, controlando al mismo tiempo los costes y reduciendo la complejidad de la red. Con este fin, ofrecemos varias formas de asociarse con Akamai, incluido nuestro programa Partner de Red Acelerado de Akamai, y nuestra interconexión de peering en ubicaciones de IXP.

¿Desea obtener más información sobre las asociaciones de red de Akamai o cómo convertirse en partner de red?

Ventajas

  • Mayor capacidad de CDN en su red de forma rápida y sencilla a través de Akamai Intelligent Edge Platform
  • Mejora del rendimiento gracias al uso de tecnología de CDN en su red
  • Reducción de los costes de red generales mediante la optimización de la capacidad de la plataforma de CDN de Akamai
  • Mejora de la experiencia web mediante la distribución de contenido multimedia, aplicaciones web y contenido de software a sus suscriptores

Preguntas frecuentes sobre Partner de Red Acelerado de Akamai

AANP es un programa diseñado para ayudar a los operadores de red y mejorar las experiencias online de los usuarios finales y los clientes de Akamai, reduciendo al mínimo el tránsito y otros costes con la implementación de servidores de Akamai en las instalaciones de los operadores.

Más preguntas frecuentes

Interconexiones

Akamai conectará abiertamente con cualquier red en ubicaciones de IXP donde haya homólogos. Además podrán establecerse interconexiones privadas según cada caso.

Explorar la interconexión de peering

Recursos adicionales

Portal de partners de red

Gestione su infraestructura y supervise las métricas de rendimiento fácilmente a través de este centro centralizado para la optimización de red y la colaboración

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White paper: La banda ancha y los operadores de televisión de pago adoptan estrategias basadas en redes de distribución de contenido (IDC)

Descubra cómo los principales operadores aprovechan las estrategias de CDN para mejorar la calidad del streaming, reducir los costes de red e impulsar la fidelización de los suscriptores a largo plazo

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