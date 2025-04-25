Qu'est-ce qu'un utilisateur d'événements ?

Les utilisateurs d'événements sont configurés de différentes façons, en fonction de la pile technologique, de la plateforme de messagerie ou de l'infrastructure déployée. Les entreprises peuvent configurer les utilisateurs d'événements dans des systèmes de middleware et de messagerie comme Apache Kafka, RabbitMQ et AWS SNS/SQS, dans des cadres de programmation comme Spring, .NET ou les bibliothèques node.JS, dans des plateformes cloud comme AWS Lambda et Azure Functions, dans des plateformes d'orchestration de conteneurs comme Kubernetes ou dans des plateformes comme Drupal, Symfony et Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Un utilisateur d'événements est un composant de l'architecture orientée événements (EDA). Les utilisateurs d'événements sont des applications, des services, des terminaux ou des personnes qui s'abonnent à un canal qui fournit des informations immédiates sur les événements. Les événements sont un changement d'état des informations, des processus ou des systèmes commerciaux clés. Il s'agit d'actions qui peuvent se produire à l'intérieur, à l'extérieur ou au sein d'une organisation, y compris des choses telles que de nouvelles transactions client, des changements de stock, des violations de sécurité, des e-mails reçus, des articles ajoutés à un panier d'achat, l'achèvement d'un flux de travail, et bien plus encore.
Lorsque les utilisateurs d'un événement sont informés d'un événement, ils peuvent réagir en effectuant une action quelconque. Les réponses peuvent aller de l'envoi d'une alerte par e-mail ou du traitement des saisies utilisateur au déclenchement de flux de travail ou au lancement de nouveaux événements. Une seule application EDA peut avoir plusieurs utilisateurs d'événements en attente de recevoir des informations sur un large éventail d'événements. Les utilisateurs d'événements courants incluent les systèmes de facturation, les moteurs de notification, les plateformes CRM, les microservices et les systèmes bancaires.
Qu'est-ce que l'architecture basée sur les événements ?
L'architecture basée sur les événements est un modèle de conception logicielle qui permet aux systèmes de détecter, de traiter, de répondre et de partager des informations sur les événements en temps réel. Le plus grand avantage des systèmes EDA est leur capacité à communiquer des données dès qu'un événement se produit, ce qui permet aux utilisateurs d'événements de prendre des mesures immédiates.
L'un des aspects les plus importants de l'architecture basée sur les événements est que les systèmes qui génèrent des événements et agissent sur ceux-ci sont découplés ou faiblement couplés. Un système qui utilise des événements, par exemple, n'est pas interdépendant avec les systèmes qui produisent des événements et n'a pas besoin de savoir d'où proviennent les informations. Cela signifie que la défaillance d'un service n'entraînera pas de problèmes ou de perturbations pour les autres services.
La messagerie asynchrone est une autre caractéristique importante de l'EDA. Au lieu de communiquer avec un modèle de « demande et réponse », dans lequel les systèmes doivent attendre une réponse avant de prendre des mesures, les composants de l'architecture orientée événements communiquent de manière asynchrone, avançant sans attendre les autres composants. Cela permet aux systèmes EDA d'exceller dans le traitement en temps réel et dans la gestion rapide de quantités massives de données, car les composants peuvent réagir aux événements et traiter les données immédiatement.
Quel est le rôle d'un utilisateur d'événements dans l'EDA ?
Un utilisateur d'événements est l'un des nombreux éléments clés d'une architecture orientée événements. Exemple d'éléments d'une EDA :
- Événements : Les événements sont un signal que quelque chose s'est passé ou un changement d'état.
- Producteurs d'événements : Les producteurs d'événements sont des systèmes tels que les terminaux IoT, les interfaces utilisateur, les bases de données, les API externes, les moteurs de flux de travail, les services cloud, les moniteurs d'applications et autres technologies qui génèrent et communiquent des événements.
- Messages d'événement : Les messages d'événement, ou notifications d'événement, contiennent des informations sur un événement. Elles sont généralement en JSON ou YAML.
- Utilisateurs d'événements : Également appelés abonnés aux événements, les utilisateurs d'événements « écoutent » ou reçoivent des informations sur les événements et lancent des actions en fonction des informations reçues. Les utilisateurs d'événements peuvent effectuer des tâches telles que alerter les équipes de sécurité des violations potentielles, mettre à jour les niveaux d'inventaire, envoyer des e-mails de confirmation aux clients ou déclencher un flux de travail.
- Routeurs d'événements : Les routeurs d'événements permettent une messagerie asynchrone et une architecture faiblement couplée en agissant comme intermédiaire entre les producteurs et les utilisateurs. Les routeurs peuvent être des bus d'événements, des files d'attente de messages, des courtiers d'événements ou des flux d'événements qui reçoivent des données d'événements des producteurs et les transmettent aux utilisateurs abonnés à des canaux d'événements spécifiques.
- Processeurs d'événements : Les processeurs d'événements gèrent les données d'événements reçues par les utilisateurs d'événements, en appliquant des règles qui lancent de nouveaux événements, lancent des tâches ou effectuent des actions. Les processeurs d'événements acheminent, filtrent et transforment également les données d'événements.
Quel est l'avantage d'utiliser des utilisateurs d'événements ?
Chaque organisation, opération commerciale et processus métier est influencé par les événements et impacté par ceux-ci. Plus tôt les entreprises peuvent être averties et répondre aux événements, plus elles gagnent en efficacité, en productivité et en compétitivité. L'utilisation d'utilisateurs d'événements et d'une architecture orientée événements permet aux entreprises d'être informées instantanément des événements et de prendre immédiatement des mesures qui peuvent bénéficier à l'activité de l'entreprise et à ses clients.
L'architecture basée sur les événements permet aux entreprises de :
- Traiter les données en temps réel. Dans l'EDA, la messagerie asynchrone signifie que les composants peuvent communiquer et traiter les événements dès qu'ils se produisent sans avoir à attendre les réponses.
- Réagir rapidement aux événements réels. L'architecture basée sur les événements améliore la réactivité en exécutant automatiquement et instantanément des actions lorsque des événements se produisent.
- Évoluer en toute facilité. Les composants EDA étant découplés ou faiblement couplés, les composants individuels peuvent évoluer indépendamment en fonction des charges de travail.
- Réduire les temps d'arrêt. L'EDA augmente la résilience et la tolérance aux pannes en permettant aux autres composants de continuer à fonctionner même lorsqu'un service ou un système rencontre des problèmes.
- Améliorer l'intégration et l'interopérabilité. La nature découplée ou faiblement couplée de la communication basée sur les événements facilite la collaboration et le partage d'informations entre différents systèmes.
- Augmenter la vitesse. L'EDA peut accélérer vos systèmes, car les différents composants peuvent fonctionner indépendamment.
Comment les utilisateurs d'événements reçoivent-ils les événements ?
Il existe deux principaux modèles de publication et d'utilisation des événements.
Publier/s'abonner (pub/sub)
Dans ce modèle, également connu sous le nom de modèle de messagerie d'événements, les utilisateurs d'événements s'abonnent à divers sujets, choisissant de recevoir des informations sur des événements spécifiques. Lorsqu'un producteur d'événements publie un événement, les informations sont envoyées à un courtier d'événements qui traduit ou transforme les informations si nécessaire, met en file d'attente et stocke les données, puis envoie des messages aux utilisateurs d'événements. Une fois les messages reçus par les utilisateurs, ils sont supprimés par le courtier.
Les services de pub/sub bien connus incluent Apache Kafka, Confluent, Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Simple Queue Service (SQS), Azure Web Pub/Sub et Pub/Sub de GCP.
Modèle de streaming d'événements
Dans cette approche, les utilisateurs d'événements s'abonnent à des messages d'événements en streaming envoyés aux courtiers par les producteurs d'événements. Contrairement à pub/sub, les messages sont persistants, ce qui signifie qu'ils sont stockés et conservés pendant un certain temps. Cela signifie que les utilisateurs peuvent accéder à un flux à tout moment et accéder rétroactivement aux messages d'événement. Les utilisateurs peuvent également être configurés pour recevoir uniquement certains événements du flux, plutôt que de recevoir tous les messages publiés comme c'est le cas avec pub/sub. Le modèle de streaming d'événements permet également le traitement d'événements complexes, dans lequel les utilisateurs intet lancent des actions basées sur les informations d'une série d'événements.
Les entreprises qui fournissent le streaming d'événements incluent AWS EventBridge, AWS Kinesis, Azure Stream Analytics, GCP Dataflow et Apache Beam.
À quels types d'événements les utilisateurs d'événements s'abonnent-ils ?
Les utilisateurs d'événements intègrent et agissent sur un large éventail de données d'événements.
- E-commerce : L'architecture basée sur les événements est un pilier des systèmes de commerce électronique dans lequel les réponses immédiates aux actions des clients sont essentielles pour offrir une expérience fluide.
- Cybersécurité : Les utilisateurs d'événements peuvent traiter les événements de sécurité en temps réel pour fournir des alertes aux équipes de sécurité, bloquer les fichiers malveillants ou mettre en quarantaine le trafic suspect.
- Microservices : L'EDA est une architecture idéale pour la communication entre les microservices en raison de sa communication découplée, de sa modularité, de son évolutivité et de sa tolérance aux pannes.
- Analyse des données : De nombreux utilisateurs d'événements traitent et analysent les données en temps réel pour découvrir des schémas et tirer des informations à partir de quantités massives de données. Les systèmes de détection des fraudes sont un exemple courant de technologie EDA conçue pour signaler les anomalies dans les transactions financières.
- Surveillance : Les systèmes EDA sont idéaux pour surveiller l'intégrité des ressources système et alerter les administrateurs système lorsqu'une maintenance prédictive ou une intervention urgente est nécessaire.
- Internet des objets (IoT) : Les quantités massives de données produites par les terminaux IoT peuvent être facilement captées et surveillées par les systèmes EDA pour fournir une surveillance et une analyse en temps réel.
- Marché boursier : Les utilisateurs d'événements dans le secteur du trading sont essentiels aux stratégies de trading automatisées qui exécutent des ordres d'achat/vente en fonction de l'évolution rapide des conditions et des événements sur le marché boursier.
- Flux de travail : Les systèmes EDA permettent d'automatiser les flux de travail en déclenchant des processus et des tâches basés sur un large éventail d'événements.
Foire aux questions (FAQ)
Les termes « utilisateur d'événements », « écouteur d'événements » et « abonné d'événements » sont souvent considérés comme synonymes. Cependant, certains considèrent le terme « utilisateur d'événements » comme un terme plus large qui s'applique à tout système qui traite des événements, tandis que le terme « abonné d'événements » est généralement utilisé pour décrire les courtiers d'événements et les canaux d'événements, et que le terme « écouteur d'événements » est souvent utilisé en relation avec les cadres de programmation ou les bibliothèques.
