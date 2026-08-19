Wagner eCommerce Group propose des plateformes e-commerce de premier plan soutenant six marques bien établies dans différents segments de produits et d'activités, y compris le camping, le fitness et la santé, les piscines, les appareils électroménagers et électriques, et le shopping à prix cassé. Désireux de se classer parmi les trois chefs de file de chaque catégorie d'activité en Europe, le groupe s'est fixé pour mission de rendre le monde de l'e-commerce meilleur. Cette entreprise de taille moyenne tire de nombreux avantages de l'utilisation des solutions d'Akamai.
« Alors que nous cherchons à devenir un fournisseur e-commerce de premier plan dans notre région, nous pouvons compter sur Akamai pour nous fournir les solutions adaptées à nos besoins en constante évolution. »— Michél Gericke, Responsable des infrastructures IT, Wagner eCommerce Group
Offrir des plateformes e-commerce de pointe
Risques d'attaques DDoS et de pics de trafic
Se définissant comme un « vivier de spécialistes », Wagner eCommerce Group combine une expertise en ligne complète, une infrastructure performante et un savoir-faire de pointe en matière de processus. Le groupe mène des activités en ligne florissantes en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Afin d'incarner une force motrice pour les entreprises évoluant dans le secteur du commerce de détail digital, le groupe a conscience de l'importance de la disponibilité et des performances des sites Web. Ces facteurs stratégiques l'aident à offrir une expérience d'achat positive et à satisfaire les attentes des millions de clients qui se rendent sur ses sites chaque année, augmentant à terme le taux de conversion et les revenus.
Sachant que les cyberattaques peuvent déstabiliser les plus sophistiqués des sites Web, le groupe avait opté pour Web Application firewall (WAF) d'un spécialiste de la cybersécurité. Cette solution était à la fois inutilement complexe et très longue à configurer, ce qui mettait les ressources de sécurité à rude épreuve. Pour compliquer les choses, la bande passante du fournisseur d'hébergement de l'entreprise était insuffisante pour atténuer les attaques DDoS.
De plus, Wagner eCommerce Group rencontrait des problèmes de performance et avait du mal à évoluer à la demande pendant les périodes critiques telles que le Black Friday. Selon Michél Gericke, responsable de l'infrastructure informatique du Wagner eCommerce Group, « nos clients doivent pouvoir accéder à nos boutiques en ligne à tout moment et profiter d'une expérience rapide, conviviale et au goût du jour. Lorsque nos boutiques sont indisponibles, nous perdons à la fois la confiance de nos clients et les revenus qu'ils auraient pu générer ».
Lorsqu'un acteur malveillant a menacé de perpétrer une attaque DDoS si l'entreprise refusait de payer une rançon, le groupe s'est mis en quête d'un fournisseur de solutions capable de répondre à un plus large éventail de besoins.
Améliorer la sécurité et les performances
Akamai s'est révélé le partenaire idéal pour Wagner eCommerce Group. Le groupe a opté pour App & API Protector et Edge DNS pour satisfaire son besoin prioritaire, consistant à protéger ses actifs Web contre les attaques DDoS et autres menaces.
« Notre équipe Lean IT est investie d'une vaste responsabilité. Aussi, nous avons besoin de solutions faciles à configurer et à gérer. Et c'est exactement ce qu'Akamai nous a proposé à la suite d'une migration d'une grande simplicité », poursuit-il.
L'étendue des services d'Akamai a constitué un avantage supplémentaire, et la société a également mis à profit les services d'Akamai en matière de réseau de diffusion de contenu (CDN). « Une entreprise e-commerce comme la nôtre se doit d'offrir à ses clients une expérience d'achat à faible latence. Akamai a été en mesure de diffuser le contenu de notre site Web plus rapidement que notre hébergeur, une capacité qui s'est révélée bénéfique pour nous », explique M. Gericke.
Mettre en œuvre le modèle Zero Trust
Dans un souci de renforcement de sa sécurité, interne comme externe, Wagner eCommerce Group a tenté de déployer une authentification multifactorielle pour tous ses employés. Le groupe voulait sécuriser son VPN par l'intermédiaire d'un jeton matériel, mais sa passerelle Internet était incompatible avec la solution YubiKey.
M. Gericke a estimé que son équipe devait soit trouver un moyen de contourner le problème, soit chercher une autre solution de VPN. Cependant, il s'est ravisé en s'interrogeant sur la bonne stratégie à adopter à long terme.
« Une approche architecturale Zero Trust est incontournable. Akamai fournit également un client Zero Trust qui dirige directement et en toute sécurité nos employés vers notre infrastructure back-end. De cette manière, Akamai nous permet d'atteindre l'équilibre essentiel entre sécurité et convivialité. »
Conversion d'images rapide
Les images jouant un rôle essentiel dans l'expérience d'achat en ligne et dans le parcours d'achat du consommateur, le groupe tient à se tenir à jour sur les dernières normes en matière de contenu multimédia. Lorsqu'il a dû convertir les 3 à 10 photos dont il disposait pour chacun de ses plus de 230 000 produits vers un nouveau format, il s'est tourné vers Akamai.
Grâce à Akamai Image & Video Manager, Wagner eCommerce Group n'a pas eu à reconfigurer son infrastructure back-end ni à développer son propre convertisseur d'images. « Image Manager nous a permis de basculer vers la norme actuelle en une seule fois et avec un minimum d'efforts de notre part. En environ une heure, nous avons réalisé la conversion de près d'un million d'images, le tout sans accabler les ressources des développeurs », poursuit M. Gericke.
Éliminer les obstacles à l'innovation
En tirant parti des produits Akamai pour garantir la disponibilité et la sécurité de ses propriétés Web, Wagner eCommerce Group réduit les contraintes pesant sur son infrastructure et libère ses employés pour leur permettre de se concentrer sur d'autres activités. Concrètement, M. Gericke estime que l'entreprise n'aurait pas pu connaître une telle croissance sans les offres d'Akamai. « Nous pouvons remobiliser nos développeurs sur des projets qui produisent de la valeur pour notre entreprise et nos clients. Il est nettement préférable d'utiliser leur temps et leurs compétences de cette façon que de leur demander de développer un convertisseur d'images ou de configurer nos serveurs pour qu'ils puissent absorber davantage de trafic. »
Dans le même ordre d'idée, M. Gericke évoque l'intérêt de faire confiance aux solutions Akamai pour propulser Wagner eCommerce Group vers l'avenir. « Nous voulons nous imposer comme un fournisseur e-commerce de premier plan dans notre région. En plus de nous concentrer sur l'évolution de nos compétences dans le domaine de l'e-commerce et de la logistique, nous pouvons puiser dans le vaste catalogue d'Akamai en fonction de nos besoins », conclut-il.
À propos de Wagner eCommerce Group GmbH
Wagner eCommerce Group est un leader de l'e-commerce, comptant à son actif six marques de premier plan spécialisées dans différents domaines. Notre recette du succès : Pour toutes nos activités, nous collaborons avec des personnes passionnées par leur domaine d'expertise, et nous travaillons nous-mêmes tous les jours avec beaucoup de dynamisme et un esprit positif pour rendre le monde de l'e-commerce meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur wagner-ecommerce.group ou sur Xing.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.