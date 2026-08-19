Se définissant comme un « vivier de spécialistes », Wagner eCommerce Group combine une expertise en ligne complète, une infrastructure performante et un savoir-faire de pointe en matière de processus. Le groupe mène des activités en ligne florissantes en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Afin d'incarner une force motrice pour les entreprises évoluant dans le secteur du commerce de détail digital, le groupe a conscience de l'importance de la disponibilité et des performances des sites Web. Ces facteurs stratégiques l'aident à offrir une expérience d'achat positive et à satisfaire les attentes des millions de clients qui se rendent sur ses sites chaque année, augmentant à terme le taux de conversion et les revenus.

Sachant que les cyberattaques peuvent déstabiliser les plus sophistiqués des sites Web, le groupe avait opté pour Web Application firewall (WAF) d'un spécialiste de la cybersécurité. Cette solution était à la fois inutilement complexe et très longue à configurer, ce qui mettait les ressources de sécurité à rude épreuve. Pour compliquer les choses, la bande passante du fournisseur d'hébergement de l'entreprise était insuffisante pour atténuer les attaques DDoS.

De plus, Wagner eCommerce Group rencontrait des problèmes de performance et avait du mal à évoluer à la demande pendant les périodes critiques telles que le Black Friday. Selon Michél Gericke, responsable de l'infrastructure informatique du Wagner eCommerce Group, « nos clients doivent pouvoir accéder à nos boutiques en ligne à tout moment et profiter d'une expérience rapide, conviviale et au goût du jour. Lorsque nos boutiques sont indisponibles, nous perdons à la fois la confiance de nos clients et les revenus qu'ils auraient pu générer ».

Lorsqu'un acteur malveillant a menacé de perpétrer une attaque DDoS si l'entreprise refusait de payer une rançon, le groupe s'est mis en quête d'un fournisseur de solutions capable de répondre à un plus large éventail de besoins.