En premier lieu, Frank And Oak a cherché à améliorer ses flux de manipulation manuelle d'images. C'est l'équipe créative qui a initié ce processus. L'équipe du studio interne a entrepris l'effort laborieux de photographier et de retoucher des images de qualité optimale pour présenter fidèlement les vêtements de la marque. Il lui fallait ensuite redimensionner et optimiser ces images pour le Web, souvent à un réglage par défaut de 80 %. Ce processus manuel de manipulation et de compression de 200 à 600 images par mois est devenu difficile et sujet à l'erreur humaine. Les images qui s'avéraient trop grandes ou incorrectement compressées avaient une influence néfaste sur les expériences Web et mobiles. Il arrivait que les problèmes liés aux images passent inaperçus, mais lorsqu'ils étaient décelés, il incombait au service informatique de les corriger et de trouver le bon équilibre entre poids des images et performances du site.

Objectifs et résultats

Frank And Oak poursuivait trois objectifs : 1. fournir des images de qualité optimale pour tous les navigateurs et terminaux ; 2. automatiser le processus de transformation des images ; et 3. augmenter les conversions Web et réduire les taux d'attrition et de rebond. À la suite de son partenariat avec Akamai, Frank And Oak a observé des optimisations automatisées sur son site après quelques minutes seulement, et progressé dans l'accomplissement de ses objectifs en l'espace de quelques jours. Image & Video Manager garantissait l'optimisation de la qualité, du format et des dimensions de l'ensemble des images. Totalement libérée des tâches de transformation et de gestion des images, l'équipe a pu accélérer ses opérations de production et de marketing, comme l'explique Martin Helie, vice-président du département technique. L'abandon d'un modèle impliquant une gestion fastidieuse des versions haute et basse résolution des images au profit d'un système de liens vers des images de qualité optimale a réduit le stockage et amélioré l'efficacité opérationnelle. Enfin, Frank And Oak a observé des améliorations notables de ses performances Web, dont beaucoup sont encore en cours d'évaluation. La partie immergée de l'iceberg était plus remarquable encore : depuis la mise en œuvre d'Image & Video Manager, il ne déplorait plus de problème lié aux images ni baisse de performance.

Pourquoi Akamai

Frank And Oak a choisi Image & Video Manager après avoir déjà bénéficié de la nature étendue, évolutive et résiliente de la plateforme de diffusion cloud d'Akamai. Image & Video Manager fonctionnant de manière parfaitement fluide avec la diffusion cloud, il semblait logique de « rester dans la famille ». En outre, après avoir rejeté d'autres outils de gestion d'images sans intérêt exigeant un travail manuel considérable, l'adoption d'une solution automatisée était cruciale. Frank And Oak peut désormais créer de superbes images de ses vêtements en haute résolution et laisser Image & Video Manager s'occuper du reste. Le distributeur dispose désormais d'une solution automatisée et évolutive qui a réduit ses délais de préparation d'images et de mise sur le marché, et qui fournit à tous ses utilisateurs finaux des images de qualité optimale.

À propos de Frank And Oak

Alliant style, design et technologie depuis sa création en 2012, Frank And Oak propose des collections de vêtements et d'accessoires pour hommes et pour femmes, conçus méticuleusement et adaptés aux styles de vie de ses clients. Implantée sur le Web et dans 23 boutiques du Canada, la marque fournit une expérience en ligne personnalisée à des centaines de milliers de membres, allant au-delà de son rôle de vente pour réinventer l'expérience client.

Inspiré par des préoccupations éthiques et tourné vers l'avenir, Frank And Oak défend des valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion, et les promeut dans ses communautés.

1Plus de 50 % des utilisateurs mobiles quittent les sites dont le chargement prend plus de trois secondes. Cependant, la plupart des pages Web sont beaucoup plus longues à charger, ce qui crée un écart important entre les attentes des internautes et les capacités mobiles de la plupart des entreprises.