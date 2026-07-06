Che cos'è il crimine informatico?

Da quando le organizzazioni operano online, il crimine informatico è stato una delle maggiori preoccupazioni dei team di sicurezza IT. Man mano che Internet e le infrastrutture digitali si evolvono, gli autori degli attacchi modificano i loro attacchi e le loro tecniche per sfruttare le vulnerabilità dei nuovi sistemi tecnologici e di protezione delle organizzazioni.



Il volume e la complessità degli attacchi continuano a crescere ogni anno, determinando un proporzionale aumento dei costi di mitigazione degli attacchi riusciti. Per proteggere la competitività e la redditività, la vostra azienda ha bisogno di soluzioni in grado di tenere il passo con le minacce in continua evoluzione e con le mutevoli esigenze del mercato.

Akamai può aiutarvi. In qualità di fornitore della piattaforma di computing più distribuita al mondo, dal cloud all'edge, conosciamo le potenzialità di Internet e l'utilizzo che ne viene fatto per promuovere le attività aziendali. Le innovative funzionalità e la straordinaria scalabilità delle sue soluzioni ci consentono di individuare più facilmente le tecniche di attacco e le vulnerabilità sfruttate all'interno delle infrastrutture. La nostra gamma completa di prodotti per la sicurezza fornisce la massima protezione da un numero crescente di minacce ai componenti della vostra infrastruttura Internet.