Che cos'è un consumatore di eventi?

L'architettura basata sugli eventi è un modello di progettazione software che consente ai sistemi di rilevare, elaborare, rispondere e condividere informazioni sugli eventi in tempo reale. Il principale vantaggio dei sistemi EDA è rappresentato dalla loro capacità di comunicare i dati non appena si verifica un evento, consentendo ai consumatori di intervenire immediatamente.

Uno degli aspetti più importanti dell'architettura basata sugli eventi è che i sistemi che generano e agiscono sugli eventi vengono svincolati o accoppiati liberamente. Un sistema che utilizza eventi, ad esempio, non è interdipendente dai sistemi che producono eventi e non deve sapere da dove provengono le informazioni. Ciò significa che il guasto di un servizio non causerà problemi o interruzioni ad altri servizi.

La messaggistica asincrona è un'altra caratteristica importante dell'EDA. Invece di comunicare con un modello di "richiesta e risposta", in cui i sistemi devono attendere una risposta prima di intervenire, i componenti dell'architettura basata sugli eventi comunicano in modo asincrono, procedendo con le loro operazioni senza aspettare la risposta di altri componenti. Ciò consente ai sistemi EDA di eccellere nell'elaborazione in tempo reale e nella gestione rapida di enormi quantità di dati perché i componenti possono reagire agli eventi ed elaborare immediatamente i dati.