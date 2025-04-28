Che cos'è un consumatore di eventi?

I consumatori di eventi vengono configurati in vari modi, a seconda dello specifico stack tecnologico, della piattaforma di messaggistica o del sistema implementato. Le organizzazioni possono configurare i consumatori di eventi in middleware e sistemi di messaggistica come Apache Kafka, RabbitMQ e AWS SNS/SQS; in sistemi di programmazione come le librerie Spring, .NET o node.JS; in piattaforme cloud come AWS Lambda e Azure; in piattaforme di coordinamento dei container come Kubernetes; o in piattaforme come Drupal, Symfony e Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Un consumatore di eventi è un componente dell'architettura basata sugli eventi (EDA). I consumatori di eventi sono applicazioni, servizi, dispositivi o persone che si iscrivono a un canale che fornisce informazioni immediate sugli eventi. Gli eventi sono un cambiamento nello stato delle informazioni, dei processi o dei principali sistemi aziendali. Si tratta di azioni che possono avvenire all'interno, all'esterno o ad un'organizzazione, tra cui transazioni di nuovi clienti, modifiche all'inventario, violazioni della sicurezza, e-mail ricevute, articoli aggiunti a un carrello, flussi di lavoro completati e molto altro.
Quando i consumatori ricevono la notifica di un evento, possono rispondere eseguendo alcune azioni. Le risposte possono variare dall'invio di un avviso e-mail o dall'elaborazione degli input degli utenti all'attivazione dei workflow o all'avvio di nuovi eventi. Una singola applicazione EDA può avere più utenti di eventi in attesa di ricevere informazioni su un'ampia gamma di eventi. I consumatori di eventi comuni includono sistemi di fatturazione, motori di notifica, piattaforme CRM, microservizi e sistemi bancari.
Che cos'è l'architettura basata sugli eventi?
L'architettura basata sugli eventi è un modello di progettazione software che consente ai sistemi di rilevare, elaborare, rispondere e condividere informazioni sugli eventi in tempo reale. Il principale vantaggio dei sistemi EDA è rappresentato dalla loro capacità di comunicare i dati non appena si verifica un evento, consentendo ai consumatori di intervenire immediatamente.
Uno degli aspetti più importanti dell'architettura basata sugli eventi è che i sistemi che generano e agiscono sugli eventi vengono svincolati o accoppiati liberamente. Un sistema che utilizza eventi, ad esempio, non è interdipendente dai sistemi che producono eventi e non deve sapere da dove provengono le informazioni. Ciò significa che il guasto di un servizio non causerà problemi o interruzioni ad altri servizi.
La messaggistica asincrona è un'altra caratteristica importante dell'EDA. Invece di comunicare con un modello di "richiesta e risposta", in cui i sistemi devono attendere una risposta prima di intervenire, i componenti dell'architettura basata sugli eventi comunicano in modo asincrono, procedendo con le loro operazioni senza aspettare la risposta di altri componenti. Ciò consente ai sistemi EDA di eccellere nell'elaborazione in tempo reale e nella gestione rapida di enormi quantità di dati perché i componenti possono reagire agli eventi ed elaborare immediatamente i dati.
Qual è il ruolo di un consumatore di eventi nell'EDA?
Un consumatore di eventi è uno dei diversi elementi chiave dell'architettura basata sugli eventi. I componenti dell'EDA includono:
- Eventi: gli eventi indicano che si è verificato qualcosa o che lo stato è cambiato.
- Produttori di eventi: i produttori di eventi sono sistemi come dispositivi IoT, interfacce utente, database, API esterne, motori di workflow, servizi cloud, sistemi di monitoraggio delle applicazioni e altre tecnologie che generano e comunicano eventi.
- Messaggi di eventi: i messaggi o le notifiche di eventi contengono informazioni su un evento, in genere, in formato JSON o YAML.
- Consumatori di eventi: noti anche come abbonati agli eventi, i consumatori di eventi "ascoltano" o ricevono informazioni sugli eventi e avviano le loro azioni in base alle informazioni ricevute. I consumatori di eventi possono eseguire varie attività, come avvisare i team addetti alla sicurezza in caso di potenziali violazioni, aggiornare i livelli dell'inventario, inviare e-mail di conferma ai clienti o attivare un workflow.
- Router di eventi: i router di eventi attivano la messaggistica asincrona e l'architettura liberamente accoppiata fungendo da intermediari tra produttori e consumatori. I router possono essere bus di eventi, code di messaggi, broker o flussi di eventi che ricevono i dati sugli eventi dai produttori e li trasmettono ai consumatori che si sono iscritti a specifici canali di eventi.
- Elaboratori di eventi: gli elaboratori di eventi gestiscono i dati degli eventi ricevuti dai consumatori, applicando regole che avviano nuovi eventi, avviano attività o eseguono azioni. Gli elaboratori di eventi, inoltre, instradano, filtrano e trasformano i dati sugli eventi.
Qual è il vantaggio derivante dall'utilizzo dei consumatori di eventi?
Tutte le organizzazioni e le operazioni/processi aziendali sono guidati e influenzati dagli eventi. Più tempestivamente le organizzazioni possono ricevere notifiche e rispondere agli eventi, maggiori sono i loro guadagni in termini di efficienza, produttività e competitività. L'utilizzo di un'architettura basata sugli eventi e dei consumatori di eventi consente alle organizzazioni di ricevere immediatamente notifiche sugli eventi e di intraprendere immediatamente le azioni da cui possono trarre vantaggio un'azienda e i suoi clienti.
L'architettura basata sugli eventi consente alle organizzazioni di:
- Elaborare i dati in tempo reale. Nell'EDA, la messaggistica asincrona significa che i componenti possono comunicare ed elaborare gli eventi non appena si verificano senza dover attendere una risposta.
- Rispondere rapidamente agli eventi reali. L'architettura basata sugli eventi migliora la reattività eseguendo automaticamente e istantaneamente le azioni necessarie in caso di eventi.
- Scalare facilmente. Poiché i componenti dell'EDA sono disaccoppiati o accoppiati liberamente, i singoli componenti possono scalare in modo indipendente in base alla domanda dei carichi di lavoro.
- Ridurre i problemi di downtime. L'EDA aumenta la resilienza e la tolleranza agli errori consentendo ad altri componenti di continuare a funzionare anche quando un servizio o un sistema riscontrano problemi.
- Migliorare l'integrazione e l'interoperabilità. La natura disaccoppiata o meno della comunicazione basata sugli eventi rende più semplice per diversi sistemi lavorare insieme e condividere informazioni.
- Aumentare la velocità. L'EDA può velocizzare i sistemi perché i diversi componenti non devono aspettarsi l'un l'altro.
Come ricevono gli eventi i consumatori?
Esistono due modelli principali per la pubblicazione e il consumo di eventi.
Pubblicazione/iscrizione
In questo modello, noto anche come modello di messaggistica di eventi, i consumatori di eventi si iscrivono a vari argomenti, scegliendo di ricevere informazioni su eventi specifici. Quando un produttore di eventi pubblica un evento, le informazioni vengono inviate a un broker di eventi che converte o trasforma le informazioni, se necessario, accoda e memorizza i dati e invia messaggi ai consumatori di eventi. Dopo la ricezione da parte dei consumatori, i messaggi vengono eliminati dal broker.
Tra i servizi di pubblicazione/iscrizione più noti, figurano Apache Kafka, Confluent, Simple Notification Service (SNS) di Amazon, Simple Queue Service (SQS) di Amazon, Azure Web Pub/Sub e GCP Pub/Sub.
Modello di streaming di eventi
In questo approccio, i consumatori si iscrivono ai messaggi di eventi di streaming inviati ai broker dai produttori di eventi. A differenza dei servizi di pubblicazione/iscrizione, i messaggi sono persistenti, il che significa che vengono memorizzati e conservati per un certo periodo di tempo. Ciò significa che i consumatori possono entrare in un flusso in qualsiasi momento e accedere ai messaggi degli eventi in modo retroattivo. I consumatori possono anche essere configurati per ricevere solo determinati eventi dal flusso, anziché ricevere tutti i messaggi pubblicati, come nel caso dei servizi di pubblicazione/iscrizione. Il modello di streaming degli eventi consente anche un'elaborazione complessa degli eventi, in cui i consumatori acquisiscono e avviano azioni basate sulle informazioni contenute in una serie di eventi.
Le aziende che forniscono streaming di eventi includono AWS EventBridge, AWS Kinesis, Azure Stream Analytics, GCP Dataflow e Apache Beam.
A quali tipi di eventi si iscrivono i consumatori?
I consumatori di eventi acquisiscono e agiscono sulla base di un'ampia gamma di dati sugli eventi.
- E-commerce: l'architettura basata sugli eventi è un pilastro dei sistemi di e-commerce in cui le risposte immediate alle azioni dei clienti sono essenziali per fornire un'experience ottimale.
- Cybersecurity: i consumatori di eventi possono elaborare gli eventi di sicurezza in tempo reale per fornire ai team addetti alla sicurezza gli avvisi appropriati, bloccare file dannosi o mettere in quarantena il traffico sospetto.
- Microservizi: l'EDA è un'architettura ideale per la comunicazione tra i microservizi grazie alla sua comunicazione disaccoppiata, alla modularità, alla scalabilità e alla tolleranza agli errori.
- Analisi dei dati: molti consumatori di eventi elaborano e analizzano i dati in tempo reale per scoprire modelli e ricavare informazioni da enormi quantità di dati. I sistemi di rilevamento delle frodi sono un esempio comune della tecnologia EDA progettata per segnalare anomalie nelle transazioni finanziarie.
- Monitoraggio: i sistemi EDA sono ideali per monitorare l'integrità delle risorse di sistema e avvisare gli amministratori di sistema quando è necessario un intervento di manutenzione predittivo o urgente.
- IoT (Internet of Things): le enormi quantità di dati prodotti dai dispositivi IoT possono essere facilmente acquisite e monitorate dai sistemi EDA per fornire monitoraggio e analisi in tempo reale.
- Mercato azionario: i consumatori di eventi nel settore del trading sono fondamentali per le strategie di trading automatizzate che eseguono ordini di acquisto/vendita in base alle condizioni e agli eventi in rapida evoluzione all'interno del mercato azionario.
- Workflow: i sistemi EDA consentono di automatizzare i workflow attivando processi e attività basati su un'ampia gamma di eventi.
Domande frequenti (FAQ)
I termini "consumatore di eventi", "ascoltatore di eventi" e "abbonato agli eventi" sono spesso considerati sinonimi. Tuttavia, alcuni considerano il consumatore di eventi come un termine più ampio che si applica a qualsiasi sistema che elabora gli eventi, mentre l'espressione "abbonato agli eventi" viene solitamente utilizzata per descrivere i broker di eventi e i canali di eventi; infine, con "ascoltatore di eventi", ci si riferisce, spesso, alle librerie o ai sistemi di programmazione.
Perché i clienti scelgono Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.