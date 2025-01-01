Software as a Service（SaaS）アプリの増加とコンテナの普及により、より効率的な開発方法に対する需要が高まっています。これに対応するために、アプリケーション自体が変化しています。多くのことをうまく行うモノリスから、特定の機能に対応する分散型の独立したサービスの集合体にまで変化しています。

マイクロサービスには主に次のようなメリットがあります。

1. 信頼性の向上

各マイクロサービスは、より大きなアプリケーション内で単一の論理機能を実行します。そのため、開発者は変更を必要とするサービスだけに分離されたアップデートを提供します。通常、アプリケーション内のマイクロサービス間には明確に定義されたインターフェースがあります。変更がリアルタイムで行われていても、それがそのままである限り、アプリケーションは機能し続けることができます。

2.開発時間の短縮

個々のサービスは、特定の要件に基づいて構築できる、各コンポーネントに明確に定義された一連の機能を提供します。これにより、複数のチーム間で開発作業を水平方向に拡張することが簡単になります。また、新機能の迅速な更新や追加が容易になります。

3.アプリケーション機能の向上

開発チームは、複数のコンテキストで再利用できる個々のコンポーネントを作成できます。より広範なユーザーに対応し、より深い機能を提供する新しいアプリケーションを作成しても、同じ作業を繰り返すことはありません。

4.疎結合リソース

アーキテクチャスタイルにより、各マイクロサービスが複数のアプリケーションとインターフェースを提供できるため、開発者向けのカスタム実装の数が削減されます。また、独立した設計では、あるマイクロサービスを変更しても、別のマイクロサービスに影響はありません。ただし、これはクライアント側とサーバー側の両方でリクエストを管理するために負荷分散が必要であることも意味します。

最終的に、マイクロサービスを使用することで開発者はアプリケーション固有の機能に集中し、複数のアプリケーションを結合することで発生する開発上の問題を回避できます。アプリケーションを管理可能なピースに分割することで、開発者は自動テストなどの新しいソフトウェア開発手法を活用して、高品質の結果をこれまで以上に迅速に提供できます。

マイクロサービスも、関連するサービスが自己完結型であるため、保守が容易です。依存するすべてのサービスは、個別の管理ツールを使用して独自のプラットフォームで実行されるため、一貫性が向上します。また、大規模なモノリシックアプリケーションに組み込まれている場合よりも、関連するコンポーネントのコレクション全体を簡単に管理できます。