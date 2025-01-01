Che cosa sono i microservizi?

I microservizi sono un approccio allo sviluppo software in cui le applicazioni sono suddivise in servizi indipendenti che comunicano tra loro tramite le API. Ogni microservizio è responsabile di una specifica capacità aziendale e può essere sviluppato, implementato e scalato in modo indipendente. Questa architettura consente una maggiore flessibilità, scalabilità e resilienza rispetto alle applicazioni monolitiche tradizionali.

Il termine "microservizi" si riferisce a un modello di delivery per applicazioni software che divide un'applicazione in componenti più piccoli e indipendenti. Ciò aiuta a migliorare la funzionalità e l'affidabilità delle applicazioni. Inoltre, consente agli sviluppatori di creare e gestire più facilmente le applicazioni software.