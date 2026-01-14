O que são microsserviços?

O crescimento dos aplicativos de software como serviço (SaaS) e a ampla adoção de contêineres criaram uma demanda crescente por métodos de desenvolvimento mais eficientes. Em resposta, as próprias aplicações estão mudando: de sistemas monolíticos que executam várias funções para coleções distribuídas de serviços independentes que atendem a funções específicas.

Alguns dos principais benefícios oferecidos pelos microsserviços incluem:

1. Maior confiabilidade

Cada microsserviço executa uma função lógica única dentro da aplicação principal. Por esse motivo, os desenvolvedores fornecem atualizações isoladas apenas para o serviço que precisa das alterações. Normalmente, há uma interface bem definida entre os microsserviços de uma aplicação. Enquanto essa interface permanecer intacta, a aplicação continua funcional mesmo durante as mudanças em tempo real.

2. Redução do tempo de desenvolvimento

Os serviços individuais fornecem um conjunto definido de funcionalidades para cada componente, que pode ser desenvolvido de acordo com requisitos específicos. Isso simplifica o dimensionamento horizontal dos esforços de desenvolvimento entre várias equipes. E facilita a atualização ou a adição rápida de novos recursos.

3. Maior funcionalidade das aplicações

As equipes de desenvolvimento podem criar componentes individuais reutilizáveis em diferentes contextos. Dessa forma, é possível desenvolver novas aplicações que atendem a um público mais amplo e oferecem maior profundidade de recursos sem duplicar esforços.

4. Recursos fracamente acoplados

Esse estilo de arquitetura permite que cada microsserviço atenda a várias aplicações e interfaces, reduzindo o número de implementações personalizadas. O design independente também garante que alterações em um microsserviço não afetem os demais. Por outro lado, isso exige balanceamento de carga para gerenciar as solicitações, tanto no lado do cliente quanto no do servidor.

No fim, os microsserviços permitem que os desenvolvedores se concentrem em funcionalidades específicas das aplicações e evitem problemas decorrentes do acoplamento de vários sistemas. Ao dividir uma aplicação em partes gerenciáveis, os desenvolvedores podem aproveitar técnicas modernas de desenvolvimento, como testes automatizados, para entregar resultados de alta qualidade de forma mais rápida.

Os microsserviços também são mais fáceis de manter, pois cada serviço é autossuficiente. Todos os serviços dependentes são executados em sua própria plataforma com ferramentas de gerenciamento separadas, proporcionando mais consistência. Ele também facilita o gerenciamento de toda a coleção de componentes relacionados mais do que se estivessem incorporados em uma aplicação monolítica maior.