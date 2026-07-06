Akamai는 LayerX를 인수하여 모든 브라우저에서 엔드투엔드 보안과 실시간 AI 사용 제어 기능을 제공합니다. 자세한 정보
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Akamai Cloud PC로 가상 데스크톱 최신화

더 빠르고 간편한 VDI 옵션인 Akamai Cloud PC에 대해 자세히 알아보세요.

Akamai Cloud PC가 완전 관리형 클라우드 네이티브 솔루션으로 데스크톱 경험을 혁신하는 방법을 확인하세요.

  • VDI의 복잡성과 운영 부담 제거
  • 전 세계 사용자에게 지연 시간이 짧은 환경 제공
  • 최종 사용자를 보호하기 위해 기존 ID 및 보안 스택과 통합
  • 일반 사무직부터 고성능 사용자까지 폭넓게 지원
     