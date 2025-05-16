사이버 보안 실패는 환자의 안전과 개인 정보에 직접적인 리스크를 초래합니다. 고도로 규제된 환경에 놓인 기업들은 단순한 IT 문제 이상의 어려움을 겪고 있습니다. 유출이 발생하면 환자 진료, 규제 컴플라이언스 및 기업 평판이 훼손되므로 세그멘테이션과 같은 안정적인 방어 체계가 비즈니스 필수 요소로 대두되고 있습니다.

기존의 경계 방어 체계는 더 이상 측면 이동을 차단하기에 충분하지 않습니다. 네트워크 에지를 우회하면 공격자들이 자유롭게 움직일 수 있는 경우가 많습니다. 마이크로세그멘테이션을 구축하면 정적 네트워크가 아닌 특정 워크로드에 접속 제어를 연동함으로써 그러한 공격을 방지할 수 있습니다.

세그멘테이션을 사용하면 보안의 중점이 예방에서 피해 범위를 억제하는 것으로 바뀝니다. 리스크가 높은 자산과 중요한 환자 데이터를 격리함으로써 기업은 위협이 있는 상태에서도 치료의 지속성을 유지할 수 있으며, 랜섬웨어를 차단하는 데 필요한 시간을 최대 31% 줄일 수 있습니다.

이제는 사이버 보험으로 인해 보안 투자가 재정적 결과에 직접적인 영향을 미칩니다. 보험사에서 세그멘테이션을 호의적으로 평가하거나, 심지어 보험 갱신의 필수 요건으로 규정하는 경우가 늘어나고 있습니다. 세그멘테이션은 청구 승인율을 높이고 전반적인 비용 부담을 낮춰 줍니다.