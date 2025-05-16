Akamai를 위해 Phronesis Partners가 실시한 이 연구에서는 미국, EMEA, LATAM, APAC 전역의 의료 및 생명과학 분야 리더 232명을 대상으로 인사이트를 취합해 세그멘테이션 및 랜섬웨어에 대한 이들의 접근 방식을 파악했습니다.
핵심 내용:
사이버 보안 실패는 환자의 안전과 개인 정보에 직접적인 리스크를 초래합니다. 고도로 규제된 환경에 놓인 기업들은 단순한 IT 문제 이상의 어려움을 겪고 있습니다. 유출이 발생하면 환자 진료, 규제 컴플라이언스 및 기업 평판이 훼손되므로 세그멘테이션과 같은 안정적인 방어 체계가 비즈니스 필수 요소로 대두되고 있습니다.
기존의 경계 방어 체계는 더 이상 측면 이동을 차단하기에 충분하지 않습니다. 네트워크 에지를 우회하면 공격자들이 자유롭게 움직일 수 있는 경우가 많습니다. 마이크로세그멘테이션을 구축하면 정적 네트워크가 아닌 특정 워크로드에 접속 제어를 연동함으로써 그러한 공격을 방지할 수 있습니다.
세그멘테이션을 사용하면 보안의 중점이 예방에서 피해 범위를 억제하는 것으로 바뀝니다. 리스크가 높은 자산과 중요한 환자 데이터를 격리함으로써 기업은 위협이 있는 상태에서도 치료의 지속성을 유지할 수 있으며, 랜섬웨어를 차단하는 데 필요한 시간을 최대 31% 줄일 수 있습니다.
- 이제는 사이버 보험으로 인해 보안 투자가 재정적 결과에 직접적인 영향을 미칩니다. 보험사에서 세그멘테이션을 호의적으로 평가하거나, 심지어 보험 갱신의 필수 요건으로 규정하는 경우가 늘어나고 있습니다. 세그멘테이션은 청구 승인율을 높이고 전반적인 비용 부담을 낮춰 줍니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
지난 2년 동안 76%의 기업이 1회 이상의 공격을 받았으며, 약 1/4의 응답자가 분기당 1회 이상 유출을 겪었다고 응답했습니다.
마이크로세그멘테이션은 위협 차단 면에서 상당한 속도상의 이점을 제공하며, 특히 생명과학 기업이 랜섬웨어 공격을 중단하는 데 걸리는 시간이 31% 단축되었습니다.
기업은 세그멘테이션을 사용해 주로 엔드포인트(최대 91%), 비즈니스 핵심 애플리케이션(최대 82%), 서버(최대 75%), 도메인 컨트롤러 또는 ID 인프라(최대 64%)를 보호합니다.
그 이점에도 불구하고, 네트워크 복잡성, 관련 비용, 변화에 대한 기업의 저항이 성공적인 구축의 주요 장애물이 되고 있습니다.
세그멘테이션이 재정 보호에 점점 더 중요해지고 있습니다. 헬스케어 기업의 35%가 보험 갱신을 위한 필수 요건으로 세그멘테이션을 꼽으며, 응답자의 75%가 세그멘테이션이 보험 청구 승인율을 높인다고 생각합니다.
헬스케어 기업의 47%와 생명과학 기업의 53%가 향후 2년 내에 세그멘테이션을 도입할 계획이며, 현재 사용자는 예산을 크게 늘리고자 합니다.