这项研究由 Akamai 委托 Phronesis Partners 开展，收集了来自美国、欧洲、中东及非洲 (EMEA)、拉丁美洲 (LATAM) 和亚太地区 (APAC) 的 232 位医疗保健与生命科学企业负责人的见解，旨在了解他们在实施网络分段技术和应对勒索软件方面的策略。
重要信息：
网络安全事件直接危及患者安全与隐私。处于高度监管环境中的企业，面临的不仅仅是 IT 问题。一旦发生入侵事件，不仅会影响患者护理质量，还会损害法规合规性和企业声誉。因此，实施具备恢复能力的防御策略（如网络分段）对于企业势在必行。
传统边界防御已难以有效阻止横向移动。一旦突破网络边缘，攻击者便可在内部自由移动。通过实施微分段技术，企业能够将访问控制绑定到具体工作负载，而非静态网络，从而遏制这种传播。
网络分段技术将防护重心从预防转向遏制攻击范围。通过隔离高风险资产和关键患者数据，企业能够在威胁活跃期间保障医疗服务的连续性，并将遏制勒索软件所需时间缩短高达 31%。
- 如今，安全投资正通过网络保险直接影响财务结果。保险公司越来越认可网络分段技术，甚至在某些情况下将其作为续保的强制性条件，这不仅提高了理赔的成功率，也有助于降低整体成本。
常见问题 (FAQ)
威胁持续存在，76% 的企业在过去两年中至少遭受过一次攻击，而约四分之一的受访者表示，几乎每季度都会发生一次泄露事件。
微分段技术显著提升了威胁遏制速度，具体而言，生命科学企业遏制勒索软件攻击所需时间缩短了 31%。
企业主要将网络分段技术用于保护端点设备（高达 91%）、关键业务应用程序（高达 82%）、服务器（高达 75%）和域控制器或身份基础架构（高达 64%）。
尽管网络分段技术具有诸多优势，但其成功实施仍面临多重障碍，主要包括网络复杂性、相关成本和企业内部对改革的抵触情绪。
网络分段技术对于保障财务收益越来越重要，其中 35% 的医疗保健企业认为这是续保的强制性条件，75% 的受访者认为这有助于提高理赔的成功率。
势头将持续增强，47% 的医疗保健企业和 53% 的生命科学企业计划在未来两年内采用网络分段技术，而已部署该技术的用户也普遍在增加相关预算。