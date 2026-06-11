这项研究由 Akamai 委托 Phronesis Partners 开展，收集了来自美国、欧洲、中东及非洲 (EMEA)、拉丁美洲 (LATAM) 和亚太地区 (APAC) 的 232 位医疗保健与生命科学企业负责人的见解，旨在了解他们在实施网络分段技术和应对勒索软件方面的策略。