Les défaillances en matière de cybersécurité posent des risques directs pour la sécurité et la confidentialité des patients. Les organisations évoluant dans des environnements très réglementés sont confrontées à des défis allant bien au-delà des problèmes informatiques. Les violations compromettent les soins aux patients, la conformité réglementaire et la réputation de l'entreprise. Les défenses résilientes comme la segmentation sont donc une nécessité absolue.

Les défenses périmétriques traditionnelles ne suffisent plus à lutter contre les mouvements latéraux. Une fois la périphérie du réseau contournée, les attaquants se déplacent souvent librement. La mise en œuvre de la microsegmentation interrompt cette progression en associant les contrôles d'accès à des charges de travail spécifiques plutôt qu'à des réseaux statiques.

La segmentation fait passer la sécurité d'une logique de prévention à une logique de confinement du rayon d'impact. En isolant les actifs à haut risque et les données critiques des patients, les organisations peuvent assurer la continuité des soins en cas de menace active, tout en réduisant jusqu'à 31 % le temps nécessaire pour stopper les ransomwares.

Les investissements dans la sécurité ont désormais un impact direct sur les résultats financiers grâce à la cyberassurance. Les assureurs perçoivent de plus en plus favorablement la segmentation, voire l'imposent dans le cadre du renouvellement des contrats, ce qui améliore les chances d'approbation des demandes d'indemnisation et réduit les coûts globaux.