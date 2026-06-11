Falhas de segurança cibernética representam riscos diretos para a segurança e privacidade dos pacientes. Organizações em ambientes altamente regulamentados enfrentam mais do que apenas problemas de TI. As violações comprometem o atendimento aos pacientes, a conformidade regulatória e a reputação organizacional, tornando defesas resilientes, como a segmentação, uma necessidade comercial.

As defesas tradicionais de perímetro não são mais suficientes contra o movimento lateral. Os invasores geralmente se movem livremente quando burlam a edge da rede. A implementação da microssegmentação interrompe essa progressão vinculando os controles de acesso a workloads específicas, em vez de redes estáticas.

A segmentação muda o foco de segurança da prevenção para a contenção do raio de explosão. Ao isolar ativos de alto risco e dados críticos dos pacientes, as organizações podem manter a continuidade do atendimento durante uma ameaça ativa e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo necessário para interromper o ransomware em até 31%.

Os investimentos em segurança agora influenciam diretamente os resultados financeiros por meio de seguro cibernético. As seguradoras veem cada vez mais a segmentação favoravelmente ou até mesmo a tornam obrigatória para a renovação da apólice, o que melhora a probabilidade de aprovação de sinistros e reduz os custos gerais dos resultados.