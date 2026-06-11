Die von Phronesis Partners für Akamai durchgeführte Studie hat Erkenntnisse von 232 führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen und Life Sciences in den USA, EMEA, LATAM und APAC gesammelt, um ihren Ansatz bei Segmentierung und Ransomware zu verstehen.
Wichtige Erkenntnisse:
Cybersicherheitsausfälle stellen ein direktes Risiko für die Sicherheit und den Datenschutz von Patienten dar. Organisationen in stark regulierten Umgebungen sehen sich mehr als nur IT-Problemen gegenüber. Verstöße beeinträchtigen die Patientenversorgung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Ruf der Organisation. Dadurch werden widerstandsfähige Abwehrmaßnahmen wie Segmentierung zu einer Notwendigkeit.
Herkömmliche Perimeterverteidigungen sind gegen laterale Netzwerkbewegungen nicht mehr ausreichend. Angreifer bewegen sich oft frei, sobald sie die Netzwerkperipherie umgehen. Durch die Implementierung von Mikrosegmentierung wird dieser Fortschritt gestoppt, indem Zugriffskontrollen an bestimmte Workloads und nicht an statische Netzwerke gebunden werden.
Die Segmentierung verlagert den Sicherheitsfokus von der Prävention zur Eindämmung des Auswirkungsbereichs. Durch die Isolierung von Hochrisiko-Assets und kritischen Patientendaten können Organisationen die Kontinuität der Versorgung auch bei einer aktiven Bedrohung aufrechterhalten und gleichzeitig den Zeitaufwand für die Eindämmung von Ransomware um bis zu 31 % reduzieren.
- Investitionen in die Sicherheit beeinflussen jetzt direkt die finanziellen Ergebnisse durch Cyberversicherungen. Versicherer sehen die Segmentierung zunehmend positiv oder sogar für die Erneuerung von Policen obligatorisch, was die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung von Versicherungsansprüchen erhöht und die Gesamtkosten senkt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Bedrohung ist anhaltend. In den letzten zwei Jahren waren 76 % der Unternehmen mindestens einem Angriff ausgesetzt und etwa ein Viertel der Befragten meldet Verstöße sogar einmal pro Quartal.
Die Mikrosegmentierung bietet einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil bei der Bedrohungsabwehr, was insbesondere dazu führt, dass Unternehmen im Bereich Life Sciences 31 % weniger Zeit benötigen, um einen Ransomware-Angriff zu stoppen.
Unternehmen nutzen die Segmentierung primär, um Endpunkte (bis zu 91 %), geschäftskritische Anwendungen (bis zu 82 %), Server (bis zu 75 %) und Domaincontroller oder Identitätsinfrastruktur (bis zu 64 %) zu sichern.
Trotz der Vorteile sind die Haupthindernisse für eine erfolgreiche Implementierung die Netzwerkkomplexität, die damit verbundenen Kosten und der Widerstand des Unternehmens gegenüber der Veränderung.
Die Segmentierung ist für den finanziellen Schutz immer wichtiger, da sie bei 35 % der Gesundheitsorganisationen zwingend erneuert werden muss und 75 % der Befragten glauben, dass sie ihre Chancen auf die Genehmigung von Versicherungsansprüchen verbessert.
Die Dynamik wächst, wobei 47 % der Gesundheitsorganisationen und 53 % der Life-Science-Unternehmen planen, ihre Segmentierung innerhalb der nächsten zwei Jahre einzuführen, während die derzeitigen Nutzer ihre Budgets größtenteils erhöhen.