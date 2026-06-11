Cybersicherheitsausfälle stellen ein direktes Risiko für die Sicherheit und den Datenschutz von Patienten dar. Organisationen in stark regulierten Umgebungen sehen sich mehr als nur IT-Problemen gegenüber. Verstöße beeinträchtigen die Patientenversorgung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Ruf der Organisation. Dadurch werden widerstandsfähige Abwehrmaßnahmen wie Segmentierung zu einer Notwendigkeit.

Herkömmliche Perimeterverteidigungen sind gegen laterale Netzwerkbewegungen nicht mehr ausreichend. Angreifer bewegen sich oft frei, sobald sie die Netzwerkperipherie umgehen. Durch die Implementierung von Mikrosegmentierung wird dieser Fortschritt gestoppt, indem Zugriffskontrollen an bestimmte Workloads und nicht an statische Netzwerke gebunden werden.

Die Segmentierung verlagert den Sicherheitsfokus von der Prävention zur Eindämmung des Auswirkungsbereichs. Durch die Isolierung von Hochrisiko-Assets und kritischen Patientendaten können Organisationen die Kontinuität der Versorgung auch bei einer aktiven Bedrohung aufrechterhalten und gleichzeitig den Zeitaufwand für die Eindämmung von Ransomware um bis zu 31 % reduzieren.

Investitionen in die Sicherheit beeinflussen jetzt direkt die finanziellen Ergebnisse durch Cyberversicherungen. Versicherer sehen die Segmentierung zunehmend positiv oder sogar für die Erneuerung von Policen obligatorisch, was die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung von Versicherungsansprüchen erhöht und die Gesamtkosten senkt.