Los fallos de ciberseguridad suponen riesgos directos para la seguridad y la privacidad de los pacientes. Las organizaciones que operan en entornos muy regulados se enfrentan a algo más que a problemas de TI. Las vulneraciones ponen en peligro la atención al paciente, el cumplimiento de las normativas y la reputación de las organizaciones, lo que hace que defensas resilientes, como la segmentación, sean una necesidad empresarial.

Las defensas perimetrales tradicionales ya no son suficientes contra el movimiento lateral. Los atacantes a menudo se mueven libremente una vez que superan el perímetro de la red. La implementación de la microsegmentación detiene esta progresión al vincular los controles de acceso a cargas de trabajo específicas en lugar de a redes estáticas.

La segmentación cambia el enfoque de seguridad de la prevención a la contención de la onda expansiva. Al aislar los activos de alto riesgo y los datos críticos de los pacientes, las organizaciones pueden mantener la continuidad de la atención durante una amenaza activa, a la vez que reducen el tiempo necesario para detener el ransomware hasta en un 31 %.

Las inversiones en seguridad influyen ahora de manera directa en los resultados financieros a través de los ciberseguros. Las aseguradoras ven cada vez más con buenos ojos la segmentación o incluso la hacen obligatoria para la renovación de las pólizas, lo que mejora la probabilidad de aprobación de reclamaciones y reduce los costes generales.