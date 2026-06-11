サイバーセキュリティの不備は、患者の安全とプライバシーに直結するリスクをもたらします。規制の厳しい環境にある組織が直面している課題は、IT関連の問題にとどまりません。情報漏えいは、患者の治療、規制コンプライアンス、そして組織の評判に影響を及ぼすため、セグメンテーションのようなレジリエントな防御策は事業に不可欠なものです。

従来型の境界防御でラテラルムーブメントを防ぐには、もはや不十分です。ネットワーク境界を突破した攻撃者は、しばしば内部を自由に移動できるようになります。マイクロセグメンテーションを実装することで、アクセス制御を静的なネットワークではなく特定のワークロードに紐付け、ラテラルムーブメントを阻止することができます。

セグメンテーションによって、セキュリティの焦点は予防から影響範囲の抑制へと移行します。高リスク資産や重要な患者データを分離することで、組織は脅威発生時でも医療提供を継続できるだけでなく、ランサムウェア攻撃を封じ込めるまでの時間を最大31%短縮できます。

セキュリティへの投資は、サイバー保険を通じて財務上の成果に直接影響を与えるようになっています。保険会社はセグメンテーションを肯定的に評価する傾向を強めており、契約更新条件として義務付けるケースも増えています。その結果、保険金請求の承認率が向上し、総コストの削減につながります。