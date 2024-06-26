Empresas otimizam os custos de nuvem e entregam experiências superiores com a Akamai
As organizações estão mudando sua abordagem em relação à computação em nuvem, deixando de usar recursos de nuvem centralizados e passando a usar plataformas mais abertas que utilizam computação distribuída em nuvem e edge. Os desenvolvedores e seus colegas de TI descobriram as limitações da abordagem centrada em plataforma adotada por alguns provedores de nuvem, que exige que os usuários desenvolvam e implantem workloads usando os serviços de um único provedor de nuvem e construindo apenas dentro de seu ecossistema.
Essas mesmas organizações também estão cansadas da pouca ou nenhuma previsibilidade ou transparência em relação às suas faturas atuais de computação em nuvem. Muitas vezes, acabam pagando a mais por serviços de nuvem que talvez nunca usem. Empresas de todo o mundo estão ansiosas para obter a otimização dos custos da nuvem. Elas querem adotar uma infraestrutura em nuvem que lhes permita pagar pelo que precisam, quando precisam.
Ao mesmo tempo, as organizações precisam responder com rapidez às necessidades em constante mudança de suas bases de clientes em todo o mundo e proporcionar experiências consistentemente atraentes e envolventes. Elas devem ser capazes de escalar rapidamente para expandir o alcance global de suas aplicações na nuvem para mercados pouco atendidos e para suportar as demandas de computação e armazenamento de aplicações intensivas em dados. As empresas de diversos setores estão escolhendo cada vez mais os serviços de computação em nuvem da Akamai para atender às suas necessidades atuais e futuras de uma infraestrutura de nuvem aberta, flexível e acessível.
Otimize os custos e obtenha retorno sobre o investimento nos gastos com a nuvem
A Bloomfield Robotics é uma empresa inovadora de imagens de plantas que usa uma combinação de câmeras inteligentes portáteis, servidores, inteligência artificial (IA) e algoritmos de aprendizagem profunda para ajudar agricultores globais a gerenciar melhor a integridade e o rendimento das safras. Os agricultores usam os insights fornecidos pela Bloomfield para determinar o melhor momento para colher suas safras e quando intervir em caso de problemas de integridade ou desempenho das plantas.
O desafio para a Bloomfield, sediada nos Estados Unidos, era como processar e armazenar de forma econômica grandes quantidades de dados de vários clientes, que podem ser de 1 a 10 terabytes de imagens e dados em um determinado dia. A empresa lançou uma estratégia multinuvem para ajudar a otimizar os custos. Após uma avaliação minuciosa, a Bloomfield descobriu que expandir a capacidade de 1.000 tarefas de CPU seria muito mais barato e fácil do que ativar 100 GPUs, e a empresa escolheu a Akamai para alimentar seu processamento de dados.
"A Akamai nos permite escalar nosso processamento com CPUs de maneira eficiente e econômica."— Ryan Ernst, engenheiro de software principal da Bloomfield
Forneça uma plataforma de computação em nuvem econômica e flexível
A FreshToHome, plataforma de supermercado omnicanal líder da Índia, tem como objetivo oferecer uma solução única de alimentos naturais e orgânicos para clientes na Índia e no Oriente Médio. A empresa depende muito da tecnologia, inclusive da IA e da Internet das coisas (IoT), para transportar prontamente peixes e carnes diretamente de pescadores e fazendeiros para seus armazéns e centros de distribuição.
A FreshToHome precisava de uma plataforma de computação em nuvem flexível que permitisse operações ininterruptas e suportasse o crescimento contínuo em vários locais. A empresa, que teve um crescimento quase quatro vezes maior na última década, optou pela Akamai para alimentar seu ambiente de nuvem.
A plataforma da Akamai provou ser altamente econômica, pois os preços transparentes eliminaram as taxas ocultas com base no uso. Isso nos permitiu conhecer com precisão nossas despesas ao implantar várias instâncias."— Saurabh Odhyan, CTO de consumidores da FreshToHome
Proporcione experiências inigualáveis aos clientes em uma nuvem robusta e dimensionável
Mais de metade dos 1.500 clubes de golfe da Austrália utilizam as soluções de gestão de golfe e clubes da MiClub. A desenvolvedora de software também está expandindo para outras regiões globais usando seu modelo baseado em assinatura para ajudar a apoiar o crescimento exponencial.
A MiClub decidiu fazer a transição de uma configuração tradicional de data center para uma plataforma de nuvem para aprimorar a escalabilidade e as experiências dos clientes. A empresa reconheceu a necessidade de uma infraestrutura de nuvem flexível para lidar com os picos diários de demanda. A intensa demanda dos jogadores, especialmente para as partidas cobiçadas, como as das 8h, exigia sistemas robustos e escaláveis. Ao migrar para a Akamai, a MiClub superou esses desafios, garantindo operações tranquilas e aumentando a satisfação dos clientes.
"Escolhemos a Akamai devido à facilidade de uso, ao custo e ao fato de a Akamai ser uma grande apoiadora da comunidade Linux."— Paul Dean, gerente de TI da MiClub
Apoio à satisfação e ao crescimento dos clientes
A provedora de serviços de hospedagem na web HostArmada queria satisfazer consistentemente as expectativas de seus clientes globais em relação à velocidade, segurança e estabilidade de websites, por isso precisava de uma infraestrutura de nuvem sólida e confiável. A HostArmada, sediado nos EUA, também tinha muito interesse em continuar expandindo seus negócios em todo o mundo e trabalhar com um provedor de nuvem com uma ampla rede global.
A empresa escolheu a Akamai após realizar testes de diligência devida para selecionar o melhor provedor de computação em nuvem para seus negócios.
Os resultados do teste confirmaram que a Akamai superou a concorrência em termos de qualidade do serviço, respostas de suporte rápidas e bem-informadas e atualizações contínuas, entre outros fatores. Estávamos convencidos de que não podíamos encontrar um melhor custo-benefício. "Confiamos na Akamai para nos fornecer essa base sólida e nos permitir entregar ainda mais a velocidade e a estabilidade que nossos clientes apreciam."— Simeon Mitev, cofundador e CEO da HostArmada
Clientes escolhem a Akamai como seu parceiro de nuvem confiável e inovador
No futuro, a Bloomfield Robotics, empresa de imagens de plantas, planeja usar automação e GPUs por meio de computação em edge, à medida que continua a ampliar o processamento com uso intensivo de dados. A Bloomfield também está procurando gerenciar a infraestrutura para seus clientes, muitos dos quais não têm conexões fortes com a Internet. A empresa planeja trabalhar com a Akamai em sua migração para a computação em edge.
Queremos impulsionar para a edge e estamos animados para ver como o setor evoluirá, especialmente com o anúncio da Gecko da Akamai. "Estamos em uma jornada de edge compartilhada com a Akamai e ansiosos para evoluirmos juntos."— Ryan Ernst, engenheiro de software principal da Bloomfield
Para a HostArmada, a Akamai a capacitou a implementar novos serviços alinhados aos ciclos de vida dos websites modernos. A Akamai é um parceiro importante para a HostArmada, pois sua infraestrutura global de nuvem ajuda a apoiar a satisfação e o crescimento da base de clientes do provedor de hospedagem na Web em nuvem.
Escolher a Akamai como nosso parceiro de computação em nuvem foi, de longe, a melhor decisão que tomamos para nossos negócios. Ao fazer parceria com a Akamai, podemos nos destacar em um nicho superlotado, melhorando nossas próprias ofertas e ganhando a liberdade de criar maneiras inovadoras de expandir ainda mais os negócios. E durante toda a nossa jornada, podemos aproveitar o suporte ao cliente e o aconselhamento especializado de líderes do setor da Akamai."— Simeon Mitev, cofundador e CEO da HostArmada
Saiba mais
Descubra como a Bloomfield Robotics otimizou custos de nuvem com a Akamai.
Descubra por que a FreshToHome escolheu a Akamai para levar seus negócios para o futuro.
Saiba como a MiClub usou a Akamai para oferecer experiências incomparáveis aos clientes.
Entenda como a HostArmada implantou as soluções da Akamai para impulsionar seu crescimento global.
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