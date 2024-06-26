Empresas otimizam os custos de nuvem e entregam experiências superiores com a Akamai

As organizações estão mudando sua abordagem em relação à computação em nuvem, deixando de usar recursos de nuvem centralizados e passando a usar plataformas mais abertas que utilizam computação distribuída em nuvem e edge. Os desenvolvedores e seus colegas de TI descobriram as limitações da abordagem centrada em plataforma adotada por alguns provedores de nuvem, que exige que os usuários desenvolvam e implantem workloads usando os serviços de um único provedor de nuvem e construindo apenas dentro de seu ecossistema.

Essas mesmas organizações também estão cansadas da pouca ou nenhuma previsibilidade ou transparência em relação às suas faturas atuais de computação em nuvem. Muitas vezes, acabam pagando a mais por serviços de nuvem que talvez nunca usem. Empresas de todo o mundo estão ansiosas para obter a otimização dos custos da nuvem. Elas querem adotar uma infraestrutura em nuvem que lhes permita pagar pelo que precisam, quando precisam.

Ao mesmo tempo, as organizações precisam responder com rapidez às necessidades em constante mudança de suas bases de clientes em todo o mundo e proporcionar experiências consistentemente atraentes e envolventes. Elas devem ser capazes de escalar rapidamente para expandir o alcance global de suas aplicações na nuvem para mercados pouco atendidos e para suportar as demandas de computação e armazenamento de aplicações intensivas em dados. As empresas de diversos setores estão escolhendo cada vez mais os serviços de computação em nuvem da Akamai para atender às suas necessidades atuais e futuras de uma infraestrutura de nuvem aberta, flexível e acessível.

Otimize os custos e obtenha retorno sobre o investimento nos gastos com a nuvem

A Bloomfield Robotics é uma empresa inovadora de imagens de plantas que usa uma combinação de câmeras inteligentes portáteis, servidores, inteligência artificial (IA) e algoritmos de aprendizagem profunda para ajudar agricultores globais a gerenciar melhor a integridade e o rendimento das safras. Os agricultores usam os insights fornecidos pela Bloomfield para determinar o melhor momento para colher suas safras e quando intervir em caso de problemas de integridade ou desempenho das plantas.

O desafio para a Bloomfield, sediada nos Estados Unidos, era como processar e armazenar de forma econômica grandes quantidades de dados de vários clientes, que podem ser de 1 a 10 terabytes de imagens e dados em um determinado dia. A empresa lançou uma estratégia multinuvem para ajudar a otimizar os custos. Após uma avaliação minuciosa, a Bloomfield descobriu que expandir a capacidade de 1.000 tarefas de CPU seria muito mais barato e fácil do que ativar 100 GPUs, e a empresa escolheu a Akamai para alimentar seu processamento de dados.