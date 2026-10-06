Ao usar o Live Encoder na Akamai Cloud, a Bitmovin permite que seus clientes de streaming ao vivo ofereçam experiências de maior qualidade aos espectadores e, ao mesmo tempo, reduzam e controlem melhor os custos. Colocar e executar as funções críticas de computação do Live Encoder próximo aos usuários finais na edge da Akamai pode resultar em streaming de baixa latência. Isso, por sua vez, reduz as taxas de transferência de dados (DTO) em muitos casos, com algumas organizações reduzindo seus custos operacionais em até 90%. A fonte de origem das entradas para o Bitmovin Live Encoder pode vir de qualquer lugar. "No entanto, recomendamos colocar nosso Live Encoder o mais próximo possível da origem da ingestão, que é o que possibilitamos com a Akamai Cloud", diz Lederer.

Além disso, estar na Akamai Cloud significa que a Bitmovin pode agregar mais valor aos seus clientes ao longo do tempo. "À medida que a Akamai continua expandindo a presença global de seu data center, podemos adicionar suporte a mais regiões para reduzir a distância entre nossos pontos de ingestão e os dispositivos de contribuição de taxa de bits única que nos enviam sinais usando SRT/RTMP ou Zixi", conclui Lederer.