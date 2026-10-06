Desde sua fundação em 2012, a Bitmovin tem estado na vanguarda do setor de streaming. Desde o desenvolvimento do primeiro reprodutor de streaming comercial adaptável do mundo e da implantação do primeiro serviço de codificação definido por software executado em qualquer plataforma de nuvem, a empresa se estabeleceu como uma das principais fornecedoras de infraestrutura de streaming de vídeo. Hoje, suas melhores soluções de desenvolvimento de vídeo permitem que os clientes, incluindo a BBC, a fuboTV e o Hulu, criem experiências digitais memoráveis em todo o mundo. Como parceira da Akamai, a Bitmovin recentemente expandiu a parceria implantando seu Live Encoder na Akamai Cloud, a plataforma mais distribuída do mundo para computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo.
“Ao mesmo tempo em que nosso Live Encoder melhora o streaming ao vivo eliminando a qualidade inferior de imagem e áudio, sua execução na Akamai Cloud aprimora ainda mais a experiência de streaming para nossos clientes.”— Stefan Lederer, CEO e cofundador, Bitmovin
Pioneira em streaming de vídeo
Implantação em duas semanas
A estratégia da Bitmovin é fazer parte da maioria dos principais ecossistemas de tecnologia, infraestrutura e casos de uso. Como explica Stefan Lederer, CEO e cofundador da Bitmovin: "Por exemplo, queremos combinar recursos de edge com nossos produtos para manifesto, ingestão e muito mais".
Com isso em mente, a Bitmovin optou por implantar seu Live Encoder na Akamai Cloud. E conseguiu fazer isso em apenas duas semanas. "A implementação foi uma ótima experiência, muito simples, com suporte prático da Akamai sobre a melhor abordagem para nós", continua Lederer.
Redução da latência
A Bitmovin opera o Live Encoder na CDN da Akamai usando os protocolos de ingestão fornecidos pela Akamai. "Isso nos proporciona um desempenho muito bom. Na verdade, vimos imediatamente uma redução na latência em todo o nosso processo do Live Encoder de ponta a ponta com o streaming ao vivo HTTP padrão e o Dynamic Adaptive Streaming sobre HTTP, no mesmo nível da maioria dos sinais de transmissão", diz Lederer.
No futuro, Lederer prevê uma redução ainda maior da latência: "Podemos alcançar muito mais na infraestrutura da Akamai com HLS e DASH padrão. Outra ordem de magnitude é possível com HLS de baixa latência e DASH de baixa latência, que implantaremos em seguida. Mal posso esperar para ver o que mais podemos fazer com a Akamai."
Valor adicional aos clientes de streaming
Ao usar o Live Encoder na Akamai Cloud, a Bitmovin permite que seus clientes de streaming ao vivo ofereçam experiências de maior qualidade aos espectadores e, ao mesmo tempo, reduzam e controlem melhor os custos. Colocar e executar as funções críticas de computação do Live Encoder próximo aos usuários finais na edge da Akamai pode resultar em streaming de baixa latência. Isso, por sua vez, reduz as taxas de transferência de dados (DTO) em muitos casos, com algumas organizações reduzindo seus custos operacionais em até 90%. A fonte de origem das entradas para o Bitmovin Live Encoder pode vir de qualquer lugar. "No entanto, recomendamos colocar nosso Live Encoder o mais próximo possível da origem da ingestão, que é o que possibilitamos com a Akamai Cloud", diz Lederer.
Além disso, estar na Akamai Cloud significa que a Bitmovin pode agregar mais valor aos seus clientes ao longo do tempo. "À medida que a Akamai continua expandindo a presença global de seu data center, podemos adicionar suporte a mais regiões para reduzir a distância entre nossos pontos de ingestão e os dispositivos de contribuição de taxa de bits única que nos enviam sinais usando SRT/RTMP ou Zixi", conclui Lederer.
Sobre a Bitmovin
A Bitmovin é a fornecedora líder de infraestrutura de vídeo para empresas de mídia digital e provedores de serviços do mundo todo. A empresa está na vanguarda da inovação do setor e de todos os principais desenvolvimentos em streaming de vídeo digital. A Bitmovin desenvolveu o primeiro reprodutor de streaming adaptável comercial do mundo e implantou o primeiro serviço de codificação definido por software executado em qualquer plataforma de nuvem. Sua tecnologia nativa de nuvem oferece as soluções de codificação, reprodução e análise de mídia mais flexíveis e escaláveis, com alcance inigualável de dispositivos, facilidade de integração e suporte de classe mundial aos clientes.
Os clientes da Bitmovin beneficiam-se de operações otimizadas, menor tempo de lançamento no mercado e a melhor experiência possível para os espectadores. A Bitmovin está sediada em são Francisco, Califórnia, e tem escritórios importantes em Viena e Klagenfurt, na Áustria, bem como Londres, Berlim e Denver. A empresa tem mais de 400 clientes em todo o mundo, incluindo ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu e Discovery. Para mais informações, visite bitmovin.com.
Sobre a Akamai
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