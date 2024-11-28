A MTI Ltd. está revolucionando o cotidiano no Japão por meio de serviços móveis que deixam as coisas mais fáceis e agradáveis — de assistência médica e tecnologia financeira até serviços musicais, e-books e meios de entretenimento. Depois de sete anos de uma defesa bem-sucedida contra ameaças à cibersegurança com o firewall de aplicativos da Web (WAF) da Akamai, o setor de assistência médica da MTI optou pelos serviços de computação em nuvem da Akamai para lidar com uma série de necessidades.
"Os serviços de computação em nuvem da Akamai oferecem uma grande vantagem em relação a outros grandes provedores de nuvem quando se trata de custos de saída. Além disso, o suporte ao Kubernetes Engine facilita a migração perfeita de aplicativos conteinerizados."— Norio Akama, gerente de SRE do setor de assistência médica da MTI
Transformando vidas através de serviços móveis
Impulsionando o acesso à assistência médica em qualquer lugar
Um dos principais empreendimentos da MTI é sua unidade de assistência médica, que atende a 550 mil assinantes que acessam dados pessoais de saúde em seus smartphones. Acompanhando o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, a MTI utiliza serviços de nuvem avançados, APIs e ferramentas inovadoras. Sempre à procura da tecnologia mais recente, ela queria entender como a Akamai Cloud poderia aprimorar ainda mais seus recursos.
"Nossos serviços da Web e infraestrutura de autenticação interna exigem muitos recursos, o que leva a altos custos de nuvem", explica Norio Akama, Gerente de SRE do setor de assistência médica da MTI. "Ao utilizar a computação de edge, podemos não só reduzir custos, mas também otimizar o desempenho."
Configuração rápida, fácil e econômica
Para aproveitar os serviços de computação em nuvem da Akamai, a MTI usou o Terraform e o Linode Kubernetes Engine para migrar seu ambiente de execução do serviço de computação em nuvem de outra empresa. "Começar a usar o serviço foi incrivelmente simples, fácil e econômico. Um engenheiro pode fazer a configuração pelo servidor em apenas um dia", afirma Akama.
Buscando manter um desempenho de alto nível de seus serviços da Web, a MTI executa testes de carga em cada versão. Seu ambiente de execução é configurado para que inicie os testes automaticamente e seja desativado após a conclusão. Para Akama, "Isso nos ajudou a simplificar o processo de lançamento e reduzir custos ao mesmo tempo".
Custos reduzidos quase pela metade
A MTI usou aplicativos conteinerizados para substituir sua função de extração, transformação e carregamento (ETL) de dados, que obtém dados de bancos de dados comerciais para análise de big data. À medida que os volumes de dados cresceram, as despesas também aumentaram. Mas a abordagem inovadora da Akamai para lidar com os custos de saída foi um divisor de águas.
"Os provedores de nuvem normalmente cobram pelo tráfego de saída. Com os serviços de computação em nuvem da Akamai, reduzimos nossos custos de ETL quase pela metade", explica Akama.
Melhorando as operações com flexibilidade
O aplicativo Maternal and Child Health Record da MTI oferece serviços informativos de WAF para governos locais. No passado, a agregação de dados de WAF levava horas. Hoje, a equipe de SRE da MTI pode visualizá-los instantaneamente em seu ambiente de nuvem heterogêneo. "Foi fácil e rápido de implementar o TrafficPeak na Akamai Cloud, e economizamos muito tempo", explica Akama.
Refletindo sobre a experiência da MTI com os serviços de computação em nuvem da Akamai, Akama resume: "A flexibilidade dos serviços da Akamai é imbatível. Teria sido caro e demorado alcançar esse nível de eficiência com outras plataformas."
Sobre a MTI
Para promover uma sociedade em que nossos clientes sejam eles mesmos e vivam com mais liberdade, o MTI Group considera importante desenvolver serviços continuamente necessários, à medida que o mundo continua mudando todos os dias, e fornecer esses serviços globalmente. Nossa visão é fazer com que o mundo continue avançando. Como uma empresa que está ao lado de seus clientes diariamente, trabalharemos para construir uma sociedade vindoura melhor, fornecendo serviços que deixam a vida mais completa e prática.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.