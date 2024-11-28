Um dos principais empreendimentos da MTI é sua unidade de assistência médica, que atende a 550 mil assinantes que acessam dados pessoais de saúde em seus smartphones. Acompanhando o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, a MTI utiliza serviços de nuvem avançados, APIs e ferramentas inovadoras. Sempre à procura da tecnologia mais recente, ela queria entender como a Akamai Cloud poderia aprimorar ainda mais seus recursos.

"Nossos serviços da Web e infraestrutura de autenticação interna exigem muitos recursos, o que leva a altos custos de nuvem", explica Norio Akama, Gerente de SRE do setor de assistência médica da MTI. "Ao utilizar a computação de edge, podemos não só reduzir custos, mas também otimizar o desempenho."