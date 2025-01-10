Como uma empresa de consultoria que ajuda os clientes em sua jornada de estratégia tecnológica e desenvolvimento de vídeo, a Eyevinn conhece todo o potencial — e os obstáculos — do modelo de código aberto. Da avaliação à implantação, o processo pode ser complexo e demorado.

Para simplificar ao máximo a adoção do modelo de código aberto, a Eyevinn lançou o Open Source Cloud. "Nossa arquitetura é independente de nuvem e impulsionada por ferramentas de código aberto. Com o Kubernetes como nosso orquestrador, temos a flexibilidade de escolher o provedor de computação em nuvem mais adequado para nós", explica Jonas Birmé, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Eyevinn.