Desde 2013, a Eyevinn Technology é uma empresa especializada em tecnologia de streaming de mídia voltada para transmissão, TV e streaming de vídeo. Sua ampla experiência e contribuições ao modelo de código aberto consolidaram a reputação da Eyevinn como uma empresa de consultoria independente e confiável. Quando a Eyevinn decidiu lançar os primeiros serviços de mídia gerenciados do mundo com base em código aberto, ela escolheu a nuvem da Akamai.
"Tempo é dinheiro, e colocamos nossa plataforma Open Source Cloud em produção rapidamente com a Akamai Cloud."— Jonas Birmé, VP de pesquisa e desenvolvimento da Eyevinn Technology
Streaming de vídeo sustentável
Introdução facilitada ao modelo de código aberto
Como uma empresa de consultoria que ajuda os clientes em sua jornada de estratégia tecnológica e desenvolvimento de vídeo, a Eyevinn conhece todo o potencial — e os obstáculos — do modelo de código aberto. Da avaliação à implantação, o processo pode ser complexo e demorado.
Para simplificar ao máximo a adoção do modelo de código aberto, a Eyevinn lançou o Open Source Cloud. "Nossa arquitetura é independente de nuvem e impulsionada por ferramentas de código aberto. Com o Kubernetes como nosso orquestrador, temos a flexibilidade de escolher o provedor de computação em nuvem mais adequado para nós", explica Jonas Birmé, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Eyevinn.
A Akamai Cloud se destaca
Ao avaliar possíveis parceiros, a Eyevinn buscava um provedor que pudesse dimensionar o serviço de acordo com as crescentes demandas globais e, ao mesmo tempo, garantisse a segurança e a integridade dos dados. Quando definiu suas principais opções, ela escolheu a Akamai Cloud.
"Com a Akamai, temos poder de computação, recursos de rede, Kubernetes como serviço e alcance global — tudo a um preço competitivo", afirma Birmé. "Além disso, ela é líder em segurança e privacidade."
A implantação foi muito fácil. "Fizemos login, ativamos um painel de controle do Kubernetes e integramos perfeitamente nossos pipelines de streaming", acrescenta Birmé.
Visão transformada em realidade
Com sua plataforma baseada em Kubernetes disponível, a Eyevinn obteve todos os benefícios da parceria com a Akamai. "A Akamai administra toda a nossa infraestrutura e oferece um suporte excelente. E os desenvolvedores da nossa plataforma desfrutam do poder de computação próximo a eles", afirma Birmé.
Ao oferecer um serviço gerenciado que simplifica a implantação, a Eyevinn elimina os problemas comuns de configuração, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na integração do software de código aberto a suas soluções. "Os desenvolvedores podem se cadastrar de graça e começar imediatamente. E não há qualquer tipo de dependência — eles podem retirar seu software da plataforma sempre que quiserem", acrescenta Birmé.
A Eyevinn também conta com um modelo sustentável de código aberto, compartilhando a receita com os desenvolvedores que usam a plataforma. "Facilitar o acesso significa ter mais usuários e fornecer feedback valioso para os desenvolvedores, impulsionando o aprimoramento constante. Até mesmo detectamos automaticamente quando os desenvolvedores se qualificam para uma participação na receita. Tudo isso contribui para a concretização do valor que temos em mente", conclui Birmé.
Sobre a Eyevinn Technology
A Eyevinn é uma empresa de consultoria independente especializada em tecnologia de vídeo e distribuição de mídia. Localizada em Estocolmo, na Suécia, famosa por sua relevância em tecnologia da Internet, os consultores da Eyevinn são líderes inovadores em streaming de vídeo e apaixonados por soluções de mídia, ajudando nossos clientes com estratégia técnica e desenvolvimento de vídeo.
A Eyevinn é a organizador da Streaming Tech Sweden, uma conferência de tecnologia sobre streaming de vídeo. Acreditamos que compartilhar conhecimento e fazer networking beneficia nossa comunidade.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.