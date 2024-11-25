Cada aspecto do SharePlay foi construído e projetado para ajudar os usuários a ser descobertos, com recursos que contribuem para uma plataforma totalmente imersiva que incentiva a comunidade e a competição. Para que isso aconteça em grande escala, é necessária uma infraestrutura avançada. Como explica Manuel Odhe, fundador e CEO: "A entrega rápida de conteúdo é essencial. A experiência do usuário não pode ser interrompida".

Para complementar sua infraestrutura especializada, o SharePlay precisava de um provedor de serviços de nuvem que pudesse atender de forma confiável às altas expectativas dos gamers. Além disso, ele queria reduzir os custos que estava tendo com a AWS. "Como uma startup com um orçamento limitado, não podemos arcar com cobranças inesperadas de buckets do AWS S3", explica Odhe.