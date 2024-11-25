Para os gamers que estão cansados de serem deixados de lado em outras plataformas, o SharePlay Interactive está fazendo a diferença. Essa inovadora plataforma de streaming ao vivo está revolucionando a descoberta e o engajamento. Ela também garante que até mesmo os streamers iniciantes possam brilhar ao lado dos profissionais ao fornecer uma interface intuitiva, algoritmos inteligentes e uma experiência de usuário moderna. Simplificando, o SharePlay aproxima criadores e comunidades com experiências compartilhadas e a capacidade de maximizar o potencial de lucro. O SharePlay escolheu a Akamai para obter serviços de computação em nuvem que garantam uma entrega de conteúdo ultrarrápida em sua plataforma inovadora.
"Já trabalhei com vários provedores de nuvem, mas a Akamai realmente se destaca pela confiabilidade. Além disso, seus clusters do Kubernetes são os mais rápidos que já usamos."— Manuel Odhe, fundador e CEO da SharePlay Interactive
Redefinição do cenário de jogos
Diferente dos demais através da infraestrutura
Cada aspecto do SharePlay foi construído e projetado para ajudar os usuários a ser descobertos, com recursos que contribuem para uma plataforma totalmente imersiva que incentiva a comunidade e a competição. Para que isso aconteça em grande escala, é necessária uma infraestrutura avançada. Como explica Manuel Odhe, fundador e CEO: "A entrega rápida de conteúdo é essencial. A experiência do usuário não pode ser interrompida".
Para complementar sua infraestrutura especializada, o SharePlay precisava de um provedor de serviços de nuvem que pudesse atender de forma confiável às altas expectativas dos gamers. Além disso, ele queria reduzir os custos que estava tendo com a AWS. "Como uma startup com um orçamento limitado, não podemos arcar com cobranças inesperadas de buckets do AWS S3", explica Odhe.
Implantação contínua de serviços de computação em nuvem
Para proporcionar experiências globais de visualização contínuas e de latência inferior a 1 segundo, o SharePlay optou pelos serviços de nuvem da Akamai.
"Foi rápido e fácil implementar os serviços otimizados de computação em nuvem da Akamai. Com o painel intuitivo, o Terraform em um nó e o driver Persistent Volume Cluster, a Akamai proporciona o tempo de ativação mais rápido que já vimos", afirma Odhe.
Transformação da infraestrutura e das operações
A migração da AWS para a Akamai foi um divisor de águas para a infraestrutura do SharePlay. "A Akamai nos proporcionou mais tempo de atividade, mais produtividade e melhor gerenciamento de tráfego", observa Odhe. E com preços consistentes, o SharePlay obteve um controle mais firme sobre os custos. "Não temos mais cobranças inesperadas do S3 — foi um grande alívio."
Parceria com uma grande empresa
De acordo com Odhe, a Akamai tem sido fundamental para o crescimento do SharePlay. "Como uma das principais empresas de nuvem — e uma ótima parceira — a Akamai tem sido essencial para nos ajudar a atingir nossas metas."
Pensando no futuro, o SharePlay está se preparando para expandir sua liga de esportes eletrônicos, a SharePlay League, junto com a série de torneios PlayBowl em andamento, com a versão beta aberta programada para estrear em 2025. Com o streaming de baixa latência e serviço contínuo da Akamai, Odhe está confiante de que os gamers terão uma experiência excepcional. "Estamos empolgados em continuar crescendo com a Akamai, tornando nossa plataforma ainda mais acessível para usuários em todo o mundo", conclui.
Sobre o SharePlay Interactive
O SharePlay Interactive redefine a forma como gamers, streamers e criadores se conectam por meio de experiências imersivas e interativas. Com ferramentas baseadas em IA para monetização, engajamento e descoberta, o SharePlay aproxima criadores e comunidades, impulsionando o crescimento, a interação e a conexão. Seja competindo, transmitindo ou assistindo, o SharePlay cria um ambiente dinâmico que une criadores e comunidades. Saiba mais sobre os recursos inovadores e próximos eventos do SharePlay em SharePlay.tv.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.