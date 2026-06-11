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Parcerias de rede da Akamai

Trabalhe com a Akamai para entregar qualidade de serviço superior aos seus usuários finais.

Torne-se um parceiro de rede

Como a maior plataforma de computação distribuída sob demanda do mundo, a Akamai reconhece que as operadoras de rede buscam otimizar seu tráfego e permitir novos fluxos de receita, ao mesmo tempo que controlam custos e reduzem a complexidade da rede. Para isso, oferecemos várias maneiras de fazer parcerias com a Akamai, incluindo nosso programa Parceiro de Rede Acelerado Akamai e nossa interconexão de peering em locais de IXP.

Quer saber mais sobre as parcerias de rede da Akamai ou como se tornar um parceiro de rede?

Benefícios

  • Adicione capacidade de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) a sua rede com rapidez e facilidade por meio da Akamai Intelligent Edge Platform
  • Acelere o desempenho implantando a tecnologia de CDN em sua rede
  • Reduza os custos de rede em trânsito e no backbone usando a capacidade e a plataforma de CDN da Akamai
  • Aprimore a experiência na Web oferecendo mídias, aplicações Web e conteúdos de software mais perto de seus assinantes

Perguntas frequentes sobre o Parceiro de Rede Acelerado Akamai

AANP é um programa projetado para beneficiar operadoras de rede, experiências on-line dos usuários finais e clientes da Akamai, enquanto minimiza o trânsito e outros custos por meio da implantação de servidores da Akamai nas instalações das operadoras.

Leia as perguntas frequentes

Interconexão de peering

A Akamai permitirá abertamente o emparelhamento com qualquer rede nas localidades do IXP onde esteja presente mutuamente e também considerará os relacionamentos de interconexão privados caso a caso.

Explorar a interconexão de peering

Recursos adicionais

Portal Parceiro de rede

Gerencie sua infraestrutura e acompanhe métricas de desempenho com facilidade por meio deste hub centralizado para otimização de rede e colaboração.

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Relatório State of the Internet da Akamai

Obtenha insights especializados sobre a evolução do cenário de ameaças com pesquisas baseadas em dados sobre tendências globais de cibersegurança, tráfego de bots com IA e vulnerabilidades de APIs.

Explore relatórios SOTI

White Paper: Operadoras de TV de banda larga e paga adotam estratégias de CDN (IDC)

Descubra como os principais operadores estão aproveitando estratégias de CDN para melhorar a qualidade do streaming, reduzir custos de rede e impulsionar a fidelização de assinantes no longo prazo.

Leia o white paper

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