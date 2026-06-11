Como a maior plataforma de computação distribuída sob demanda do mundo, a Akamai reconhece que as operadoras de rede buscam otimizar seu tráfego e permitir novos fluxos de receita, ao mesmo tempo que controlam custos e reduzem a complexidade da rede. Para isso, oferecemos várias maneiras de fazer parcerias com a Akamai, incluindo nosso programa Parceiro de Rede Acelerado Akamai e nossa interconexão de peering em locais de IXP.

Quer saber mais sobre as parcerias de rede da Akamai ou como se tornar um parceiro de rede?

