- Lance aplicaciones con gráficos y plantillas de Helm seleccionados que definen rutas de implementación estandarizadas y listas para la producción
- Cree y gestione automáticamente imágenes de contenedor compatibles con OCI a través de flujos de CI/CD integrados y un registro privado
- Automatice la gestión de la configuración y el estado mediante operadores y flujos de trabajo de GitOps para mantener las implementaciones coherentes y actualizadas
- Exponga y proteja las aplicaciones de forma automática mediante la entrada NGINX integrada, las políticas de red y los encabezados configurables o CNAME
- Obtenga una visibilidad completa de las compilaciones, las implementaciones y los servicios de tiempo de ejecución con registros, métricas y rastreos unificados
- Amplíe y personalice el comportamiento de la plataforma mediante el acceso completo a las API, los estándares abiertos y los manifiestos portátiles
- Capacite a los equipos para que realicen implementaciones de forma independiente en entornos multicliente, a la vez que mantiene el control y la coherencia.
- Garantice la seguridad y el cumplimiento, busque vulnerabilidades y gestione secretos con almacenes y controles de acceso integrados
- Simplifique las operaciones mediante la automatización de la gestión del ciclo de vida de más de 30 herramientas de código abierto integradas
Plataforma de código abierto prediseñada: integrada y lista para la producción
App Platform for LKE está prediseñada para que pueda pasar rápidamente del código a una aplicación contenedorizada en ejecución. Utilice plantillas de código abierto, personalícelas libremente y mantenga su pila portátil sin necesidad de conexiones. Es su pila: le ayudamos a reducir su sobrecarga.
Ahorre meses de integración con una plataforma ampliable
Cómo funciona App Platform for LKE
Ponga en marcha una pila de Kubernetes lista para la producción al instante con más de 30 herramientas CNCF preintegradas, sin necesidad de ajustes, configuraciones manuales ni conexiones YAML.
Cómo funciona App Platform for LKE
Ponga en marcha una pila de Kubernetes lista para la producción al instante con más de 30 herramientas CNCF preintegradas, sin necesidad de ajustes, configuraciones manuales ni conexiones YAML.
Características principales
Código abierto integrado
App Platform for LKE integra un paquete de herramientas de código abierto de confianza preconfiguradas para simplificar las operaciones, la seguridad y la implementación de Kubernetes.
App Platform for LKE frente a plataformas propias
La creación de su propia plataforma de desarrollo lleva años. App Platform for LKE le permite saltarse el trabajo pesado, hacer un lanzamiento más rápido y centrarse en ofrecer valor.
|Capacidad
|App Platform for LKE
|Kubernetes propio
|Tiempo de configuración
|20 minutos
|Semanas/meses/años
|Herramientas CNCF incluidas
|Más de 30
|0 (plataforma propia)
|Multicliente/RBAC
|Automatización completa
|Configuración manual
|Integración de GitOps
|Argo CD + Tekton
|Creadas por uno mismo
|Análisis de seguridad
|Harbor, Falco, Kyverno, Trivy
|Complemento
|Capacidad de observación
|Pila completa incluida
|Construir la pila
|Catálogo de servicios
|PostgreSQL, Redis, RabbitMQ
|Ninguno
|Coste total de propiedad
|Solo recursos de LKE: sin licencias, sin mantenimiento, lanzamientos más rápidos
|Varios ingenieros, licencias, mantenimiento y pérdida de tiempo en crear funciones
|Acceso a Kubernetes
|Divulgación progresiva
|Complejidad total
Casos de uso de App Platform for LKE
Crear una nueva aplicación distribuida, la configuración de bases de datos, colas de mensajes, una red de servicios y la capacidad de observación no debería llevarle meses. App Platform for LKE le ofrece una configuración de trabajo desde el primer día: Istio ya está configurado, PostgreSQL y Redis son complementos de un solo clic y Tempo rastrea las solicitudes en todos los servicios.
Puede centrarse en programar y enviar características en lugar de conectar la infraestructura. Ideal para aplicaciones de SaaS o en tiempo real que necesitan una base de datos, caché, cola de mensajes y rastreo, todo ello sin gestionar un montón de herramientas YAML o específicas de proveedores.
Cuando varios equipos comparten un clúster, es fácil interferir con el trabajo de los demás. La implementación de un equipo puede afectar a la de otro, y administrar los permisos se convierte rápidamente en un problema.
App Platform for LKE aísla cada equipo en su propio espacio de nombres y configura RBAC automáticamente. Los equipos de front-end, back-end y de datos pueden realizar la implementación con sus propias plantillas sin estorbarse mutuamente, mientras que los ingenieros de plataformas mantienen el control de las políticas y la gobernanza desde un solo lugar. Mantiene las cosas organizadas sin añadir burocracia.
Construir una IDP es más difícil de lo que parece. La conexión de las herramientas de CI/CD, la seguridad y la capacidad de observación lleva meses, incluso años.
App Platform for LKE le ofrece una base ya lista de más de 30 herramientas CNCF que ya funcionan juntas. Amplíela con sus propias plantillas optimizadas y API para ofrecer entornos de autoservicio rápidamente, sin pasar meses conectando todo usted mismo.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
En absoluto. App Platform for LKE le ofrece una experiencia sencilla y optimizada cuando lo desea, pero sigue teniendo acceso completo a kubectl y visibilidad completa de todo lo que se ejecuta debajo. No hay nada oculto.
Sin duda. Obtendrá más de 30 herramientas CNCF preintegradas de forma inmediata y podrá añadir las suyas fácilmente con Helm u Operators. La plataforma añade flexibilidad, no restricciones.
No hay dependencia. Todo se implementa como recursos estándar de Kubernetes, por lo que los manifiestos funcionan en cualquier clúster que sea conforme. Utilizamos únicamente proyectos CNCF de código abierto, nunca soluciones propietarias.
Nosotros nos encargamos de las partes difíciles por usted. Nuestro equipo gestiona y prueba las actualizaciones en más de 30 herramientas, las organiza de forma segura y las implementa. Así usted se mantiene al día sin problemas.
Por supuesto. Puede conectar GitHub Actions, GitLab CI o cualquier flujo que ya le guste. También incluimos ArgoCD y Tekton si desea opciones integradas que funcionen.
No demasiada. Los desarrolladores obtienen una interfaz fácil para crear e implementar, mientras que los ingenieros de plataformas tienen acceso completo a Kubernetes para una configuración avanzada.
App Platform for LKE incluye reversiones automatizadas y puede detectar y revertir las actualizaciones fallidas. Estará protegido frente a los tiempos de inactividad y, al mismo tiempo, podrá acelerar las implementaciones.