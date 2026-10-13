Crear una nueva aplicación distribuida, la configuración de bases de datos, colas de mensajes, una red de servicios y la capacidad de observación no debería llevarle meses. App Platform for LKE le ofrece una configuración de trabajo desde el primer día: Istio ya está configurado, PostgreSQL y Redis son complementos de un solo clic y Tempo rastrea las solicitudes en todos los servicios.

Puede centrarse en programar y enviar características en lugar de conectar la infraestructura. Ideal para aplicaciones de SaaS o en tiempo real que necesitan una base de datos, caché, cola de mensajes y rastreo, todo ello sin gestionar un montón de herramientas YAML o específicas de proveedores.