- Almacene hasta 5 PB y 10 000 millones de objetos por categoría para admitir aplicaciones en la nube a gran escala y con gran cantidad de datos
- Utilice las API compatibles con Amazon S3 para simplificar la integración con sus herramientas y flujos de trabajo existentes
- Amplíe sin problemas de gigabytes a petabytes sin necesidad de volver a configurar e implementar la infraestructura
- Consiga hasta 20 000 solicitudes por segundo y por categoría para obtener un alto rendimiento de sus cargas de trabajo
- Consiga independizarse de los proveedores con una arquitectura abierta y asistencia para herramientas y clientes de terceros
- Pronostique los costes con un almacenamiento de tarifa plana y unos precios transparentes, incluso para cargas de trabajo a escala empresarial
Almacenamiento de objetos compatible con Amazon S3 de alto rendimiento y rentable
Satisfaga las necesidades de almacenamiento de sus cargas de trabajo con un almacenamiento de objetos duradero, escalable y rentable. Almacene grandes cantidades de datos no estructurados, ofrezca contenido a nivel global e integre sin problemas con las herramientas existentes mediante las API compatibles con Amazon S3.
Almacene más. Amplíe con mayor rapidez. Distribuya en todo el mundo.
Características
Casos de uso de Object Storage
Obtenga almacenamiento flexible para una amplia gama de aplicaciones escalables, streaming, análisis y copias de seguridad.
Utilice Akamai Object Storage como origen de los flujos de trabajo de vídeo a la carta (VOD) y en directo, lo que permite la transcodificación, el empaquetado y la distribución global. La integración de partners como Harmonic y Bitmovin con la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai facilita el almacenamiento, el procesamiento y el streaming de contenido multimedia de alta calidad desde una única plataforma de alto rendimiento.
Almacene los registros de observabilidad de Akamai TrafficPeak, la telemetría de DataStream, los conjuntos de entrenamiento de IA, el contenido multimedia y las copias de seguridad del sistema, todo en un solo lugar. Akamai Object Storage admite la retención a largo plazo, el acceso rápido y la capacidad de escalabilidad de los flujos de trabajo de análisis, automatización y cumplimiento.
Akamai Object Storage ofrece un almacenamiento rentable y duradero para instantáneas de bases de datos y copias de seguridad de bibliotecas multimedia. Con réplicas regionales y sin necesidad de máquinas virtuales, es una solución fiable para copias de seguridad programadas, políticas de retención a largo plazo, recuperación ante desastres y restauraciones rápidas cuando sea necesario.
Almacene y distribuya activos de Ad-Tech, JavaScript, CSS y archivos multimedia para sitios web modernos. Gracias a la compatibilidad con Image & Video Manager, el contenido se dimensiona de forma dinámica y se formatea para ofrecer un rendimiento óptimo. El acceso basado en el Edge de Internet garantiza unos tiempos de carga rápidos para las audiencias de todo el mundo.
Akamai Object Store admite la distribución escalable de activos descargables, como aplicaciones, centros de distribución de contenido (DLC) y archivos binarios. Con un alto nivel de RPS por categoría y la integración con la Akamai CDN, puede distribuir contenido a nivel mundial, al tiempo que reduce la latencia y simplifica la gestión de activos a través de un único origen compatible con Amazon S3.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
El almacenamiento de objetos almacena los datos como unidades discretas (objetos) y no en archivos ni bloques. Cada objeto contiene sus propios datos, metadatos y un identificador único, ideal para datos no estructurados como archivos multimedia, registros y copias de seguridad.
“Alta durabilidad” significa que puede acceder a los datos incluso cuando haya fallos de hardware o interrupciones de la red. Akamai lo consigue gracias a una tecnología denominada codificación de borrado (EC), que divide los objetos en varias partes y los almacena en varios servidores dentro de un clúster. Los algoritmos de EC garantizan que haya más partes disponibles de las que realmente se necesitan para reconstruir un objeto, lo que garantiza un acceso continuo sin tiempo de inactividad.
Akamai Object Storage logra una alta disponibilidad porque está diseñado para un acceso distribuido en el Edge de Internet. Los datos se replican en varios nodos dentro de la infraestructura en la nube de Akamai, lo que mantiene el contenido accesible y las aplicaciones en ejecución, incluso si un servidor se desconecta.
Akamai Object Storage se puede utilizar como origen de CDN. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo mejor es añadir una solución como Akamai Cloud Wrapper como puente para mejorar la eficiencia.
Algunos tipos de terminales admiten sitios estáticos, pero recomendamos utilizar Akamai CDN para la distribución de contenido estático.
Siguientes pasos
Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube
Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones a gran escala, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.