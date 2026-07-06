Object Storage

“Alta durabilidad” significa que puede acceder a los datos incluso cuando haya fallos de hardware o interrupciones de la red. Akamai lo consigue gracias a una tecnología denominada codificación de borrado (EC), que divide los objetos en varias partes y los almacena en varios servidores dentro de un clúster. Los algoritmos de EC garantizan que haya más partes disponibles de las que realmente se necesitan para reconstruir un objeto, lo que garantiza un acceso continuo sin tiempo de inactividad.