En tant que plateforme de gestion des postures de sécurité des applications (ASPM), Apiiro fournit aux équipes de sécurité et de développement des applications les informations dont elles ont besoin pour diffuser des applications en toute sécurité dans le cloud. Apiiro s'est associé à Akamai pour compléter l'écosystème de protection des API, qu'il s'agisse de la découverte des menaces ou des alertes à l'aide d'analyses comportementales, ou de la gestion des API et de la résolution des menaces. En combinant la puissance de la plateforme d'Apiiro à l'environnement d'exécution d'Akamai, la sécurité des API a permis aux entreprises de sécuriser les API de manière fluide, du code à la production.
« Toute entreprise qui développe des logiciels ou utilise des logiciels tiers aura besoin de la sécurité des API à la fois dans le code et dans l'exécution, et c'est précisément ce que nous apporte notre partenariat avec Akamai. »— Idan Plotnik, co-fondateur et PDG d'Apiiro
Amélioration contextuelle de la sécurité des applications
Extension de la protection des API
Les équipes de développement et de sécurité des applications doivent valider les contrôles de sécurité des API avant tout déploiement dans le cloud. Apiiro utilise l'analyse approfondie du code et le contexte d'exécution pour analyser la base de code d'une entreprise, l'enrichir en contexte et détecter toutes les API dans le code. Cela permet aux développeurs de hiérarchiser et corriger les risques avant de déployer du code dans le cloud.
Comme l'explique Idan Plotnik, co-fondateur et PDG d'Apiiro, « avec le développement et la publication d'API à un rythme exponentiellement plus élevé, la surface d'attaque ne cesse de s'étendre. Il ne suffit pas pour les entreprises de protéger leurs API dans le code. Si elles subissent une violation, elles veulent réduire le délai moyen de résolution. »
Améliorer le tri des résultats
Apiiro a utilisé l'API ouverte associée à Akamai API Security pour fournir aux entreprises un inventaire en temps réel des API dans le code et l'exécution tout en empêchant les menaces de s'intensifier.
La combinaison d'API Security et de la plateforme d'Apiiro a permis aux entreprises de corréler les risques d'API d'exécution détectés par Akamai avec le code de l'API. Apiiro a fourni aux équipes de sécurité une visibilité totale sur le contexte du code : la cause principale, le référentiel de code, la ligne de code spécifique et le propriétaire du code. De leur côté, les équipes de sécurité ont pu identifier le problème exact qui a déclenché une alerte de sécurité, leur évitant ainsi d'évaluer les alertes de risque. Elles n'ont pas eu besoin d'identifier ou de contacter le développeur responsable.
« En associant la détection des risques d'exécution à une visibilité détaillée au niveau du code, Apiiro et Akamai permettent aux entreprises d'identifier, de hiérarchiser et de traiter rapidement les menaces de sécurité des API. »— Idan Plotnik, co-fondateur et PDG d'Apiiro
Accélérer la résolution
Apiiro a transmis des alertes et un contexte basé sur les risques au propriétaire du code concerné, ainsi que des conseils de correction suggérés par API Security. La connaissance contextuelle approfondie du code par Apiiro, associée aux informations d'API Security sur le comportement des API et sur les menaces d'exécution, a aidé les développeurs à déterminer plus précisément la probabilité et l'impact d'un risque. Cela leur a permis de hiérarchiser les risques liés aux API stratégiques pour l'entreprise.
Selon Idan Plotnik, « l'association d'Akamai et d'Apiiro permet aux entreprises de réduire stratégiquement les risques, tout en économisant un temps précieux et en respectant leurs SLA. » Les équipes de sécurité ont passé moins de temps à dénicher les développeurs appropriés et à demander des correctifs urgents. En outre, les développeurs ont pu résoudre plus rapidement les problèmes grâce à une visibilité claire des menaces API.
« En combinant les informations recueillies par l'analyse approfondie du code, fournies par Apiiro, avec les informations sur la sécurité des API d'exécution, fournies par Akamai API Security, nous donnons aux clients le contexte dont ils ont besoin pour hiérarchiser, corriger et prévenir les risques majeurs liés aux API », conclut Idan Plotnik.
À propos d'Apiiro
Apiiro permet aux équipes de sécurité et de développement des applications de sociétés telles que Morgan Stanley, Rakuten, SoFi et Colgate d'unifier la visibilité, la hiérarchisation, l'évaluation et la correction des risques applicatifs. Elles gagnent du temps en triant les résultats de sécurité et en corrigeant les risques réels et peuvent ainsi fournir des applications sécurisées dans le cloud. L'entreprise est soutenue par Greylock, Kleiner Perkins et General Catalyst.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.