Apiiro a transmis des alertes et un contexte basé sur les risques au propriétaire du code concerné, ainsi que des conseils de correction suggérés par API Security. La connaissance contextuelle approfondie du code par Apiiro, associée aux informations d'API Security sur le comportement des API et sur les menaces d'exécution, a aidé les développeurs à déterminer plus précisément la probabilité et l'impact d'un risque. Cela leur a permis de hiérarchiser les risques liés aux API stratégiques pour l'entreprise.

Selon Idan Plotnik, « l'association d'Akamai et d'Apiiro permet aux entreprises de réduire stratégiquement les risques, tout en économisant un temps précieux et en respectant leurs SLA. » Les équipes de sécurité ont passé moins de temps à dénicher les développeurs appropriés et à demander des correctifs urgents. En outre, les développeurs ont pu résoudre plus rapidement les problèmes grâce à une visibilité claire des menaces API.

« En combinant les informations recueillies par l'analyse approfondie du code, fournies par Apiiro, avec les informations sur la sécurité des API d'exécution, fournies par Akamai API Security, nous donnons aux clients le contexte dont ils ont besoin pour hiérarchiser, corriger et prévenir les risques majeurs liés aux API », conclut Idan Plotnik.