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The Pinnacle Group évolue plus intelligemment avec Akamai

Lassée de la complexité et des coûts des hyperscalers, une entreprise IT indienne a choisi Akamai pour sa portée mondiale, son intégration plus rapide et ses tarifs prévisibles

The Pinnacle Group Logo

Localisation géographique

Jaipur, Inde
thepinnaclegroup.in

Secteur

Fournisseurs de services

Principaux impacts

  • Réduction des coûts d'infrastructure de 60 %
  • Mise en place d'une tarification prévisible
  • Croissance de la base de clients de 30 %

Solution

Cloud Computing
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De pionnier de l'hébergement à acteur majeur des infrastructures évolutives

Depuis 2006, The Pinnacle Group aide les entreprises à concrétiser leurs ambitions numériques. Initialement lancée pour proposer des services d'hébergement, l'entreprise a progressivement élargi son offre vers des solutions d'infrastructure et gérées pour accompagner davantage de clients, principalement des start-ups, dans les secteurs de la fintech, de l'edtech et du streaming multimédia. Au fur et à mesure que la base de clients de Pinnacle a évolué, beaucoup ont commencé à adopter des architectures multicloud et à envisager des hyperscalers pour soutenir leur croissance. Pinnacle avait besoin d'un moyen pour rester compétitif, réduire les coûts d'infrastructure et étendre ses offres de services, le tout sans compromettre les performances ou l'évolutivité.

C'est à ce moment-là que l'entreprise a rejoint le programme Akamai Partner Connect. Ce changement a permis à Pinnacle de bénéficier des services de pointe de Cloud Computing d'Akamai, déployés sur la plateforme la plus distribuée au monde.

Plus intelligents que les hyperscalers : des tarifs prévisibles à l'échelle mondiale

Pour les start-ups, maîtriser les dépenses liées à l'infrastructure est essentiel, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles The Pinnacle Group s'est tourné vers Akamai. « Akamai a une longueur d'avance sur les hyperscalers comme AWS, GCP et Azure », déclare Vipul Dave, chef de produit chez The Pinnacle Group. « Avec ces hyperscalers, les coûts sont trop élevés pour les start-ups. »

Cette rentabilité repose sur l'architecture distribuée mondialement d'Akamai, qui offre une évolutivité et des performances abordables proches des utilisateurs finaux. Selon M. Dave, la tarification prévisible d'Akamai est un avantage majeur pour les clients start-ups de Pinnacle. « Ils ont besoin de clarté sur leurs dépenses. Avec Akamai, nous pouvons faire évoluer leur infrastructure sans craindre de dépasser leurs seuils budgétaires. »

Pour une entreprise opérant depuis l'Inde, la possibilité de facturer en devise locale a rendu Akamai encore plus attrayant. « Cela a éliminé le besoin de convertir les roupies et les dollars américains, ce qui nous permet de garantir plus facilement des coûts et une facturation prévisibles », a déclaré M. Dave.

60 % d'économies, 30 % de croissance : une évolution rapide

En passant à Akamai Cloud, Pinnacle a constaté une amélioration significative de ses propres marges. « Nous avons aidé nos clients à réduire leurs coûts d'infrastructure de 60 % en seulement trois mois d'utilisation de la plateforme Akamai », a déclaré M. Dave.

Ce changement a également permis une croissance plus rapide. « Quel que soit l'endroit dans le monde où un client souhaite opérer, le réseau distribué d'Akamai le rend possible. Nous avons migré cinq clients en deux mois vers Akamai Cloud, soit une augmentation de 30 % de notre base de clients dans un délai très court », explique-t-il.

L'intégration simplifiée a joué un rôle important. « En tant qu'experts IT, nous avons travaillé avec de nombreux hyperscalers comme AWS. Le déploiement sur la plateforme Akamai est beaucoup plus facile », souligne M. Dave.

Prise en charge des start-ups avec des charges de travail hautes performances

Aujourd'hui, Pinnacle utilise principalement Akamai pour prendre en charge des charges de travail gourmandes en ressources CPU (Central Processing Unit, ou processeur) pour les start-up fintech. Grâce aux services de calcul dynamique d'Akamai, l'entreprise peut répondre à des besoins hautes performances tout en maintenant des tarifs prévisibles. « Cela facilite la gestion rentable de l'infrastructure pour nos clients », explique M. Dave.

La collaboration technique avec Akamai distingue également ce partenariat. Dans un cas, les ingénieurs d'Akamai ont aidé Pinnacle à résoudre un problème persistant avec la base de données d'un client. « Les experts d'Akamai nous ont aidés à identifier et à résoudre rapidement le problème, ce que nous n'arrivions pas à faire seuls », se souvient M. Dave. « Qu'il s'agisse d'une assistance technique ou non technique, nous pouvons compter sur Akamai. »

Renforcer la confiance, la visibilité et la portée avec Akamai

Le partenariat s'étend également au marketing conjoint. Selon Vipul Dave, la notoriété de la marque Akamai a aidé Pinnacle à élargir sa base de clients. « La solide réputation d'Akamai en matière de Cloud Computing et de sécurité renforce notre propre crédibilité », explique-t-il.

Lorsqu'on lui demande de résumer la valeur du partenariat entre The Pinnacle Group et Akamai, M. Dave ne réfléchit pas longtemps : « Fiabilité, évolutivité et sécurité. Alors que nous cherchons à développer notre activité à l'échelle mondiale, la portée internationale d'Akamai, la réputation de ses solutions et sa tarification prévisible joueront un rôle clé dans notre réussite. »

À propos de The Pinnacle Group

Avec plus de 18 ans d'expérience dans l'hébergement Web fiable, le Cloud Computing et les solutions IT pour les entreprises, The Pinnacle Group est un acteur de confiance dans la transformation digitale et l'innovation cloud. Certifiés ISO et CMMI Niveau 3, nous accompagnons des clients internationaux dans divers secteurs.

Pinnacle est enthousiaste quant à l'avenir de la transformation numérique, un avenir où le cloud, l'automatisation et l'IA redéfinissent le fonctionnement des entreprises. Ce changement représente une formidable opportunité d'innover, de rationaliser les opérations, de réduire les coûts et de construire des écosystèmes numériques sécurisés et hautes performances. Chaque projet nous permet de générer un impact réel et d'aider nos clients à progresser plus rapidement vers leurs objectifs business. Pinnacle ne se contente pas de fournir de la technologie : nous apportons de la confiance, des performances et une valeur durable. Grâce à une expertise technique approfondie, des certifications reconnues dans le secteur et une approche centrée sur le client, nous concevons des solutions sur mesure, fiables, économiques et évolutives.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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