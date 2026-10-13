Depuis 2006, The Pinnacle Group aide les entreprises à concrétiser leurs ambitions numériques. Initialement lancée pour proposer des services d'hébergement, l'entreprise a progressivement élargi son offre vers des solutions d'infrastructure et gérées pour accompagner davantage de clients, principalement des start-ups, dans les secteurs de la fintech, de l'edtech et du streaming multimédia. Au fur et à mesure que la base de clients de Pinnacle a évolué, beaucoup ont commencé à adopter des architectures multicloud et à envisager des hyperscalers pour soutenir leur croissance. Pinnacle avait besoin d'un moyen pour rester compétitif, réduire les coûts d'infrastructure et étendre ses offres de services, le tout sans compromettre les performances ou l'évolutivité.

C'est à ce moment-là que l'entreprise a rejoint le programme Akamai Partner Connect. Ce changement a permis à Pinnacle de bénéficier des services de pointe de Cloud Computing d'Akamai, déployés sur la plateforme la plus distribuée au monde.