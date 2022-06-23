3. Altri attacchi sono arrivati sulla scena e hanno acquisito importanza, per voi affievolirsi. Il numero di attacchi CharGEN e SSDP flood è cresciuto tra il 2015 e il 2018, ma oggi non si osservano quasi più. Ciò è probabilmente dovuto alla disponibilità di riflettori migliori e al minor numero di server esposti usando questi protocolli sfruttabili.

4. Inoltre, l'uso della riflessione CLDAP, che è emersa sul finire del 2016 e ha raggiunto il picco nel 2018 come uno dei cinque vettori principali, potrebbe svanire dal toolkit DDoS in risposta a pratiche di filtraggio migliorate, nuovi riflettori in diminuzione e cambiamenti nelle preferenze degli hacker vero vettori nuovi e più economici (Figura 4).