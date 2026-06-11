Akamai acquisirà LayerX per imporre il controllo sull'uso dell'IA su qualsiasi browser. Visualizza dettagli
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Servizi e soluzioni di supporto Guardicore

Per trovare le risposte a domande o problemi tecnici

Per trovare le risposte a domande o problemi tecnici o per ulteriori informazioni sulla distribuzione, potete contattare il nostro team di assistenza tramite e-mail o telefono oppure sul portale di supporto Guardicore.

Inviate le richieste di assistenza tramite l'Akamai Control Center. Per accedere al portale, inviate un'e-mail all'indirizzo specialist@akamai.com
Stati Uniti: +1 415-200-1993
Regno Unito: +44 118 310 0896

Piani di assistenza

Guardicore offre diversi livelli di assistenza per soddisfare le varie esigenze dei clienti.

 

Servizio Premium Elite
Disponibilità del supporto 24x7x365 24x7x365 + tecnico dedicato
Casi illimitati    
Aggiornamenti e correzioni    
Telefono, e-mail, Slack e portale    
Analisi delle cause principali dei problemi    
Supporto regolare e riunioni di revisione delle attività    
Gestione degli interventi prioritari da parte di un tecnico dedicato    
Supporto proattivo e avvisi personalizzati    
Giorni di consulenza in sede    

Risorse

Domande?

Contatta i team di supporto Akamai Guardicore per ricevere assistenza tecnica.

Contattaci

Risorse per sviluppatori

I membri registrati dell'Akamai Developer Network possono accedere ad informazioni approfondite sulle soluzioni e sulle tecnologie di Akamai.

Visualizza le risorse

Akamai Control Center
 

L'Akamai Control Center offre a tutti i clienti un servizio di assistenza completamente automatizzato, attivo 24 ore su 24.

Apri Control Center

Termini di supporto per i partner

Accedi alle risorse per i partner, alle informazioni sul programma e alle opzioni di supporto.

Visualizza i dettagli

SLA di Supporto Akamai 2026

Descrive gli obiettivi di tempi de risposta del supporto, i livelli di servizio e gli impegni di manutenzione per i clienti.

Visualizza i dettagli

SLA SaaS Akamai Guardicore Segmentation 2026

Descrive gli obiettivi di tempi de risposta del supporto, i livelli di servizio e gli impegni di manutenzione per i clienti.

Visualizza i dettagli