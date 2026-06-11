Servizi e soluzioni di supporto Guardicore

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Per trovare le risposte a domande o problemi tecnici o per ulteriori informazioni sulla distribuzione, potete contattare il nostro team di assistenza tramite e-mail o telefono oppure sul portale di supporto Guardicore.
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Piani di assistenza
Guardicore offre diversi livelli di assistenza per soddisfare le varie esigenze dei clienti.
|Servizio
|Premium
|Elite
|Disponibilità del supporto
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|24x7x365 + tecnico dedicato
|Casi illimitati
|Aggiornamenti e correzioni
|Telefono, e-mail, Slack e portale
|Analisi delle cause principali dei problemi
|Supporto regolare e riunioni di revisione delle attività
|Gestione degli interventi prioritari da parte di un tecnico dedicato
|Supporto proattivo e avvisi personalizzati
|Giorni di consulenza in sede