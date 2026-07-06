Che cos'è la ricerca delle minacce alle API?

È importante comprendere che la ricerca delle minacce non è uguale al tradizionale monitoraggio della sicurezza, che, di solito, implica l'utilizzo di strumenti automatizzati in grado di rilevare minacce note e rispondere in modo appropriato.

La ricerca delle minacce implica l'individuazione attiva di minacce sconosciute o mai rilevate in precedenza. Questo approccio proattivo è cruciale per l'identificazione di minacce nuove ed emergenti mai rilevate in precedenza e per la loro mitigazione prima che possano causare danni significativi.

I componenti della ricerca delle minacce alle API sono:

Analisi dei dati - Una delle principali tecniche usate nella ricerca delle minacce è l'analisi dei dati. Analizzare grandi quantità di dati provenienti da varie fonti può aiutare i team addetti alla sicurezza a identificare modelli che possono indicare una potenziale minaccia, tra cui l'analisi del traffico di rete per rilevare schemi di comunicazione insoliti o l'analisi dei file di registro per identificare eventuali attività sospette.

Analisi del comportamento - Un'altra importante tecnica usata nella ricerca delle minacce è l'analisi del comportamento, che include l'analisi del comportamento di utenti e dispositivi su una rete per identificare eventuali attività sospette o anomale. Ad esempio, se il comportamento di un utente cambia all'improvviso, ciò potrebbe indicare che l'account dell'utente è stato violato.

SIEM - Uno degli strumenti più importanti usati nella ricerca delle minacce è un sistema SIEM (Security Information and Event Management). Un sistema SIEM è una piattaforma centralizzata che raccoglie, analizza e mette in correlazione i dati sulla sicurezza provenienti da varie fonti.

È possibile usare un sistema SIEM per identificare modelli e anomalie che potrebbero indicare una potenziale minaccia e per generare avvisi da poter usare per rispondere alla minaccia stessa.

Intelligence sulle minacce - Un altro importante strumento usato nella ricerca delle minacce è l'intelligence sulle minacce, ossia le informazioni utilizzate per identificare e comprendere le potenziali minacce alla sicurezza, inclusi i dati sui malware noti e sui metodi di attacco conosciuti che possono essere usati per identificare e prevenire potenziali minacce.

Aggiornamento sulle minacce - È importante tenersi aggiornati sulle ultime minacce e sugli attacchi più recenti. Le minacce informatiche sono in continua evoluzione e le organizzazioni devono sapersi adattare e rispondere alle minacce nuove ed emergenti, monitorando regolarmente i feed dell'intelligence sulle minacce, prendendo parte alle comunità della ricerca sulle minacce e rimanendo informati sugli ultimi sviluppi della cybersecurity.

La ricerca delle minacce è un aspetto fondamentale della cybersecurity che riguarda l'individuazione e l'identificazione in modo proattivo delle minacce alla sicurezza potenzialmente presenti all'interno della rete di un'organizzazione. Tramite l'analisi dei dati e del comportamento, insieme ad altri strumenti, le organizzazioni possono bloccare le minacce in modo efficace.