Il team è arrivato alla conclusione secondo cui, per affrontare queste sfide, Zalando deve approfondire la sua partnership con Akamai integrando la soluzione Account Protector nel suo ecosistema di sicurezza. "Avevamo pensato di costruire da noi i nostri strumenti, ma non è una tesi facile da sostenere quando si può utilizzare una soluzione di comprovata validità fornita da un partner affidabile", ha affermato uno dei responsabili della progettazione di Zalando.

Account Protector offre agli utenti una valutazione dei rischi basata su oltre 50 indicatori e un approccio differenziato alla sicurezza. Integrando questa soluzione di Akamai con l'infrastruttura esistente, Zalando può utilizzare una valutazione completa dei rischi insieme alle sue attuali misure di rilevamento dei bot.

Tramite la soluzione Akamai Account Protector, Zalando ha rafforzato i suoi sistemi di difesa, garantendo, al contempo, un'ineccepibile experience di acquisto. L'implementazione ha offerto risultati straordinari, infatti la funzione di rilevamento delle minacce di Zalando è riuscita a distinguere meglio i criminali dai clienti legittimi: un vantaggio su tutti i fronti per Zalando, che ha potuto offrire un percorso agevole per i clienti legittimi e porre una solida barriera per difendersi dai bot dannosi.