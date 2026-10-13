Zalando, una superpotenza nel retail online in Europa, connette milioni di clienti, brand e partner in 25 paesi. Dalle sue umili origini come negozio di calzature aperto a Berlino nel 2008, l'azienda si è evoluta fino a diventare l'attuale piattaforma di moda e lifestyle scelta da più di 50 milioni di utenti attivi in tutta Europa. Tuttavia, con il grande successo bisogna proteggersi, particolarmente dai criminali. Per identificare e proteggersi in modo efficace dagli attacchi informatici in uno scenario delle minacce in continua evoluzione senza interrompere le customer experience, l'azienda si è rivolta ad un partner affidabile: Akamai.
"Abbiamo sempre dato priorità alla mescolanza di dati provenienti da varie fonti come base per i nostri processi decisionali. L'aggiunta dell'intelligence di Akamai è risultata fondamentale per l'evoluzione della nostra strategia di cybersecurity e per garantire un'eccellente experience di acquisto.Responsabile della progettazione, Zalando
Innovazione continua dell'experience di acquisto
Come contrastare l'abuso degli account
Poiché gli attacchi sofisticati, come l'abuso degli account, diventano sempre più complessi e difficili da rilevare, possono influire sui clienti legittimi di Zalando e sulle loro experience di acquisto. Questi metodi sofisticati pongono una minaccia significativa, specialmente durante le vendite di articoli esclusivi, pertanto Zalando ha cercato di rafforzare ulteriormente i suoi sistemi di difesa. In linea con una strategia più ampia che prevede la combinazione dell'infrastruttura e degli strumenti esistenti con le soluzioni del settore, Zalando ha richiesto al suo team di esperti di infrastrutture di valutare le potenziali tecnologie disponibili e di implementare quella più adatta alle sue esigenze.
Il giusto equilibrio tra customer experience e sicurezza
Il team è arrivato alla conclusione secondo cui, per affrontare queste sfide, Zalando deve approfondire la sua partnership con Akamai integrando la soluzione Account Protector nel suo ecosistema di sicurezza. "Avevamo pensato di costruire da noi i nostri strumenti, ma non è una tesi facile da sostenere quando si può utilizzare una soluzione di comprovata validità fornita da un partner affidabile", ha affermato uno dei responsabili della progettazione di Zalando.
Account Protector offre agli utenti una valutazione dei rischi basata su oltre 50 indicatori e un approccio differenziato alla sicurezza. Integrando questa soluzione di Akamai con l'infrastruttura esistente, Zalando può utilizzare una valutazione completa dei rischi insieme alle sue attuali misure di rilevamento dei bot.
Tramite la soluzione Akamai Account Protector, Zalando ha rafforzato i suoi sistemi di difesa, garantendo, al contempo, un'ineccepibile experience di acquisto. L'implementazione ha offerto risultati straordinari, infatti la funzione di rilevamento delle minacce di Zalando è riuscita a distinguere meglio i criminali dai clienti legittimi: un vantaggio su tutti i fronti per Zalando, che ha potuto offrire un percorso agevole per i clienti legittimi e porre una solida barriera per difendersi dai bot dannosi.
Potenziare la sua strategia basata sui dati
Oltre ad un miglior rilevamento, Account Protector ha fornito a Zalando informazioni più approfondite sui modelli di comportamento degli utenti. La comprensione di questo aspetto ha consentito di prendere decisioni sulla sicurezza più informate e di migliorare la risoluzione dei problemi di singoli clienti. Grazie alla flessibilità della soluzione, Zalando può abbandonare il processo decisionale basato sui dati binari del tipo "sì/no" per personalizzare le misure di sicurezza in base ad una valutazione completa dei rischi.
Zalando, una delle aziende europee che maggiormente dipendono dai dati, riconosce il valore delle informazioni intelligenti. "Abbiamo sempre dato priorità alla mescolanza di dati provenienti da varie fonti come base per i nostri processi decisionali. L'aggiunta dell'intelligence di Akamai è risultata fondamentale per l'evoluzione della nostra strategia di cybersecurity e per garantire un'eccellente experience di acquisto", ha concluso un responsabile della progettazione di Zalando.
Informazioni su Zalando
Fondata a Berlino nel 2008, Zalando sta costruendo il principale ecosistema paneuropeo per l'e-commerce di moda e lifestyle basandosi su due vettori di espansione: il B2C (da azienda a consumatore) e il B2B (da azienda ad azienda). Nel B2C, offriamo un'experience di acquisto multi-brand coinvolgente e di elevata qualità per prodotti di moda e lifestyle a circa 50 milioni di clienti attivi in 25 mercati. Nel B2B, utilizziamo la nostra infrastruttura logistica, i programmi software e le funzionalità dei servizi per aiutare brand e retailer a gestire e scalare tutte le loro attività di e-commerce all'interno o all'esterno di Zalando. Attraverso il suo ecosistema, Zalando mira a realizzare un cambiamento positivo per i settori della moda e del lifestyle.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.