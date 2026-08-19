Nel 2023, Akamai ci ha presentato TrafficPeak sull'Akamai Connected Cloud, una piattaforma di osservabilità progettata per acquisire, monitorare, eseguire query, archiviare e analizzare enormi quantità di dati in tempo reale a un costo molto inferiore rispetto a quello che potremmo ottenere da altri provider. La piattaforma, fornita come servizio gestito, sembrava soddisfare tutte le nostre esigenze, quindi abbiamo eseguito una PoC (Proof-of-Concept). Nel giro di pochi mesi, abbiamo risolto cinque diversi problemi con TrafficPeak semplicemente grazie al maggior livello di visibilità e capacità di eseguire query sui modelli di dati. Dopo aver eseguito con successo una PoC (Proof-of-Concept), abbiamo implementato lo strumento nel nostro ambiente di produzione un mese prima della stagione di picco del traffico.

Quindi, durante la campagna Black Friday Weeks, nel momento di maggior traffico, abbiamo subito un enorme attacco DDoS, in cui sono stati coinvolti 3.000 indirizzi IP distribuiti in 80 paesi. TrafficPeak ha individuato immediatamente l'attacco, mentre i servizi di sicurezza di Akamai ci hanno fornito la protezione necessaria per contenerlo. Tutto il processo di risposta, dall'individuazione al blocco dell'attacco, è stato immediato. Nessun sito è stato interrotto e nessuno dei nostri clienti ha subito alcun impatto.

Con TrafficPeak, siamo riusciti a vedere chiaramente l'attacco e ci siamo resi conto che il nostro lavoro di preparazione aveva dato i suoi frutti: il sistema di protezione offerto da Akamai è riuscito ad occuparsi della maggior parte del traffico, mentre il resto è stato gestito dai nostri server di origine. Senza TrafficPeak, non avremmo potuto individuare l'attacco così tempestivamente.

TrafficPeak ci è stato utile anche per stabilire la causa dell'attacco. Utilizzando i dati storici raccolti dalla piattaforma, abbiamo avviato un'indagine approfondita per aggiungere i rimedi necessari ai nostri strumenti di protezione, alcuni dei quali sono stati implementati direttamente in relazione agli attacchi. I dati raccolti da TrafficPeak sono stati fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Abbiamo potuto notare che numerosi attacchi avevano colpito diversi endpoint, cercando di trovare modi differenti per bloccare i nostri siti. Abbiamo esaminato i modelli di traffico e stabilito le azioni da intraprendere per evitare il ripetersi di un attacco simile.