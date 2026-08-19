2023年、AkamaiはAkamai Connected CloudのTrafficPeakを当社に紹介しました。これは、他のプロバイダーよりもはるかに低コストで、大量のデータをリアルタイムでインジェスト、監視、クエリー、保存、分析するよう設計された可観測性プラットフォームです。マネージドサービスとして提供されるこのプラットフォームは、Elkjøpのすべてのニーズを満たすと思われたため、すぐに概念実証を開始しました。TrafficPeakを活用して、データパターンの可視性とクエリー機能を強化しただけで、わずか数か月で5つの異なる問題が解決しました。概念実証に成功した後、ピークシーズンの1か月前に、このツールを本番環境に実装しました。

そして、ブラックフライデー週間キャンペーンのピークトラフィック時に、80か国にわたる3,000のIPアドレスが関与する大規模なDDoS攻撃を受けました。TrafficPeakは攻撃を即座に特定し、Akamaiのセキュリティサービスは攻撃を阻止するために必要な保護を提供してくれました。攻撃の特定から阻止までの応答全体が瞬時に行われました。サービスが停止したサイトはなく、お客様には全く影響がありませんでした。

TrafficPeakを利用することで、攻撃を明確に把握できました。Akamaiの保護レイヤーがほとんどのトラフィックを処理し、残りはオリジンサーバーが処理していたため、準備作業が報われたと実感しました。TrafficPeakがなければ、これほど早期に攻撃を特定することはできなかったでしょう。

また、TrafficPeakは攻撃の原因を特定するためにも役立ちました。このプラットフォームが収集した履歴データを使用しては徹底的な調査を開始し、その結果として保護ツールに修正が施されました。その中には、この攻撃に直接関連して展開された修正も含まれています。TrafficPeakによって収集されたデータは、この出来事の全貌を把握するために役立ちました。複数の攻撃がさまざまなエンドポイントで発生し、さまざまな方法でサイトをダウンさせようとしたことがわかりました。Elkjøpはトラフィックパターンを調べて、同様の攻撃が再発しないようにするために実行すべきアクションを特定しました。