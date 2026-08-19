北欧諸国に400を超える店舗を展開し、オンライン小売事業が活況を呈するElkjøpのチームにとって、ブラックフライデー週間のキャンペーンは2週間にわたるピークシーズンです。毎年、スムーズで、高速で、安全で、信頼性の高いショッピング体験をお客様に提供するために総力を挙げています。
ビジネス上の課題
この繁忙期に、当社はトラフィックの可視性をさらに高めたいと考えていました。前年までは、オリジンサーバーへのトラフィックを把握できないことが問題になっていました。当社が求めていたのは、Akamaiのキャッシュレイヤーと保護レイヤーへのトラフィックをより適切に把握することにより、サービスをより適切に保護するために必要なアクションを実行できるようにすることです。つまり、Akamaiのエッジへのトラフィックの全体像を把握することが希望でした。確かな知見がなかったため、エッジでの保護の強化やオリジンサーバーの内部保護の強化など、準備作業のどの側面を優先すべきかを把握できませんでした。
当社には、ブラックフライデー週間キャンペーンの開始前に問題を緩和し、リアルタイムで状況に対処できるように、問題点や強化すべき領域を提示することができるコスト効率の良いソリューションが必要でした。さらに、そのソリューションは長期データ保持ポリシーの要件を満たすものでなければなりません。当時、当社はバックエンドのアプリケーションに別のプロバイダーを使用していました。しかし、ログデータをAkamaiからそのプロバイダーのプラットフォームに移すのには多大なコストがかかります。
Elkjøpの目標を達成するためには、大量のデータを手頃な価格でインジェスト、クエリー、長期保持できるようにする、可観測性プラットフォームが必要でした。そして、幸運にもブラックフライデー週間と大規模なDDoS攻撃に間に合うタイミングで、TrafficPeakの完璧なソリューションを見つけたのです。
攻撃
2023年、AkamaiはAkamai Connected CloudのTrafficPeakを当社に紹介しました。これは、他のプロバイダーよりもはるかに低コストで、大量のデータをリアルタイムでインジェスト、監視、クエリー、保存、分析するよう設計された可観測性プラットフォームです。マネージドサービスとして提供されるこのプラットフォームは、Elkjøpのすべてのニーズを満たすと思われたため、すぐに概念実証を開始しました。TrafficPeakを活用して、データパターンの可視性とクエリー機能を強化しただけで、わずか数か月で5つの異なる問題が解決しました。概念実証に成功した後、ピークシーズンの1か月前に、このツールを本番環境に実装しました。
そして、ブラックフライデー週間キャンペーンのピークトラフィック時に、80か国にわたる3,000のIPアドレスが関与する大規模なDDoS攻撃を受けました。TrafficPeakは攻撃を即座に特定し、Akamaiのセキュリティサービスは攻撃を阻止するために必要な保護を提供してくれました。攻撃の特定から阻止までの応答全体が瞬時に行われました。サービスが停止したサイトはなく、お客様には全く影響がありませんでした。
TrafficPeakを利用することで、攻撃を明確に把握できました。Akamaiの保護レイヤーがほとんどのトラフィックを処理し、残りはオリジンサーバーが処理していたため、準備作業が報われたと実感しました。TrafficPeakがなければ、これほど早期に攻撃を特定することはできなかったでしょう。
また、TrafficPeakは攻撃の原因を特定するためにも役立ちました。このプラットフォームが収集した履歴データを使用しては徹底的な調査を開始し、その結果として保護ツールに修正が施されました。その中には、この攻撃に直接関連して展開された修正も含まれています。TrafficPeakによって収集されたデータは、この出来事の全貌を把握するために役立ちました。複数の攻撃がさまざまなエンドポイントで発生し、さまざまな方法でサイトをダウンさせようとしたことがわかりました。Elkjøpはトラフィックパターンを調べて、同様の攻撃が再発しないようにするために実行すべきアクションを特定しました。
結果
Elkjøpのユーザーに影響が生じたり、サイトがクラッシュしたりすることなく、極めて短時間で大規模なDDoS攻撃を特定、阻止し、修正するだけでなく、TrafficPeakとAkamaiのセキュリティサービスは他にも有益な方法で当社を支援してくれました。
当社のサイトは動的です。開発者からコンテンツ制作者まで、チームメンバーの多くが世界中から変更を加えているため、すべてを技術的に可視化することは困難です。当社がAkamaiと協力して新しいルールを作成する際、TrafficPeakはルールが正しく作成されるようにするために役立ちます。
TrafficPeakは高速で、クエリー速度が優れています。ElkjøpはTrafficPeakを利用することで迅速に対応することができ、TrafficPeakは初日から問題なく機能しました。
TrafficPeakサポートチームは、非常に対応が速く、助けになりました。最初に、ElkjøpはTrafficPeakのダッシュボードの機能と他のプロバイダーの機能の違いについて質問しました。すると、TrafficPeakサポートチームは、特定のプロバイダーのダッシュボード機能のどういった点が気に入っていたかを尋ねました。その夜、メールが届きました。そして、当社が気に入っていて再び利用したいと思っていた機能の多くを搭載した、新しいダッシュボードが提供されました。開発者は当社のためだけに新しいダッシュボードを迅速に作成したのです。非常に感動しました。
TrafficPeakにより、当社はより良い意思決定を行って、パフォーマンスとセキュリティに対するリスクをプロアクティブに軽減し、問題とその原因を事後的に特定できます。そのため、TrafficPeakはツールボックスの重要な要素となっています。
Elkjøpについて
Elkjøpは1962年にノルウェーで設立され、北欧における消費者向け電子機器および白物家電の市場リーダーへと成長しました。グループには約11,000人の情熱を持った従業員がおり、ノルウェーではElkjøpとElkjøp Phonehouse、スウェーデンではElgigantenとElgiganten Phonehouse、デンマークではElgiganten、フィンランドではGigantti、アイスランドではElko、フェロー諸島ではElding、グリーンランドではPisiffikというブランドで事業を展開しています。ノルウェーのElkjøpは、4,000人以上の従業員と約150の店舗を擁しています。
Elkjøpは、テクノロジーの問題を解決し、エンターテインメント、生産性、コミュニケーション、食品、安全性、健康などの幅広い領域で人々の重要なニーズに応え、オンラインでも店舗でもテクノロジーを活用して消費者の生活を豊かにするために日々尽力しています。
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。