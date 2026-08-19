对于 Elkjøp 团队而言，凭借在北欧国家拥有的 400 多家门店以及蓬勃发展的在线零售业务，为期两周的“黑色星期五周”促销活动就是我们的业务巅峰季。我们每年都会全力以赴，为客户提供平稳、快速、安全、可靠的购物体验。
业务挑战
这个旺季，我们希望更清晰地了解自己的流量。前几年，无法看到我们源站服务器的流量一直都是一件很麻烦的事。我们希望更好地了解有哪些流量进入到了 Akamai 缓存和保护层，以便采取必要的措施来更好地保护我们的服务。也就是说，我们想要完整了解进入 Akamai 边缘的流量。如果没有可靠的见解，我们便无法知道需要优先考虑哪些准备工作，例如，加强边缘保护以及增强对源站服务器的内部保护。
我们需要一种经济高效的解决方案，以揭示我们的痛点以及需要加强的领域，使我们能够消除黑色星期五购物周活动开始前的各种问题，并实时应对各类情况。此外，还必须满足我们对长期数据保留策略的要求。当时，我们使用的是另一家提供商来负责我们的后端应用程序。但是，将我们的日志数据从 Akamai 平台迁移到这家提供商的平台，成本将会颇高。
为了实现既定目标，我们需要一个监测能力平台，以便能够长期以实惠的价格提取、查询和保留大量数据。幸运的是，我们赶在“黑色星期五周”促销活动以及一场大规模 DDoS 攻击来临前的最后关头，通过 TrafficPeak 找到了完美的解决方案。
攻击概况
2023 年，Akamai 向我们介绍了 Akamai Connected Cloud 上的 TrafficPeak，这种监测能力平台可以对海量数据进行实时提取、监控、查询、存储和分析，并且成本要大大低于我们的其他提供商。该平台以托管服务模式提供，似乎能够满足我们的所有需求，所以我们启动了概念验证。短短几个月内，我们便利用 TrafficPeak 的额外的监测能力以及查询数据模式的能力解决了五个问题。概念验证成功之后，我们在旺季到来前一个月将该工具部署到了生产环境之中。
在黑色星期五购物周活动期间，我们在峰值流量时段遭受了一次规模巨大的 DDoS 攻击，涉及 80 个国家/地区的 3,000 个 IP 地址。TrafficPeak 立即检测到了这次攻击，而 Akamai 的安全服务则为我们提供了抵御这次攻击所必需的保护。从检测到该攻击到阻止该攻击，整个响应过程在瞬间即已完成。我们的所有网站都没有出现服务中断问题，我们的所有客户也没有受到任何影响。
凭借 TrafficPeak，我们能够清晰地监测到该攻击，并且发现我们的准备工作是积极有效的，Akamai 保护层承担了大部分流量，而剩余流量则由我们的源站服务器进行处理。如果没有 TrafficPeak，我们根本无法这么早发现这次攻击。"
在确定攻击起因方面，TrafficPeak 也极具价值。通过利用平台收集的历史数据，我们开始了深入的调查，并对我们的保护工具进行了修补升级，其中一些工具更是直接为了应对攻击而部署的。TrafficPeak 收集的数据有助于将所发生的事情串联在一起。我们可以看到，有几次攻击命中了不同的端点，试图通过不同的方法来摧毁我们的网站。在了解流量模式之后，我们确定了防范此类攻击的有效措施。
结果
除了在短时间内发现、遏制大规模 DDoS 攻击并提供补救措施的同时不会对用户造成任何影响或导致网站崩溃之外，TrafficPeak 和 Akamai 的安全服务还在其他方面提供了极具价值的帮助。
我们的网站在不断变化。从开发人员到内容创作者，我们遍布全球的许多团队成员都会对这些网站进行更改，因而很难在技术方面做到全方位的监测。在与 Akamai 合作制定新的规则时，TrafficPeak 确保了规则得以正确创建。
TrafficPeak 不仅运行速度快，而且查询速度也相当出色。我们可以依靠它实现迅捷响应，而它也从一开始便在顺畅运行。
TrafficPeak 支持团队也一直都在积极提供帮助且响应迅速。起初，通过对比该仪表板中的功能与其他提供商提供的功能，我们发现了一些问题。TrafficPeak 支持团队询问了我们喜欢其他提供商仪表上的哪些功能。当天晚上，我们便收到了一封电子邮件，其中提到新仪表板已包含了我们喜欢但之前未提供的许多功能。开发人员专门为我们快速设计出了一个新的仪表板。这让我们印象深刻。
TrafficPeak 已成为我们工具箱中的一个重要组成部分，因为它能帮助我们做出更好的决策，从而主动降低损害性能和安全的风险，并且迅速识别问题及其原因。
关于 Elkjøp
Elkjøp 于 1962 年在挪威创立，自此之后就逐渐成长为北欧地区消费电子产品和白色家电市场的一家领军企业。该集团拥有约 11,000 名忠诚的员工，其运营品牌包括挪威的 Elkjøp 和 Elkjöp Phonehouse、瑞典的 Elgiganten 和 Elgiganen Phonehouses、丹麦的 Elgikanten、芬兰的 Gigantti、冰岛的 Elko、法罗群岛的 Elding 和格陵兰的 Pisiffik。在挪威，Elkjøp 拥有 4,000 多名员工和大约 150 家商店。
Elkjøp 致力于解决技术问题，并在娱乐、生产力、通信、食品、安全和健康等一系列领域满足关键的人类需求，他们每天都在努力通过科技来丰富消费者的生活，无论是在线还是店内，皆是如此。
Akamai 简介
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