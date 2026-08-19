2023 年，Akamai 向我们介绍了 Akamai Connected Cloud 上的 TrafficPeak，这种监测能力平台可以对海量数据进行实时提取、监控、查询、存储和分析，并且成本要大大低于我们的其他提供商。该平台以托管服务模式提供，似乎能够满足我们的所有需求，所以我们启动了概念验证。短短几个月内，我们便利用 TrafficPeak 的额外的监测能力以及查询数据模式的能力解决了五个问题。概念验证成功之后，我们在旺季到来前一个月将该工具部署到了生产环境之中。

在黑色星期五购物周活动期间，我们在峰值流量时段遭受了一次规模巨大的 DDoS 攻击，涉及 80 个国家/地区的 3,000 个 IP 地址。TrafficPeak 立即检测到了这次攻击，而 Akamai 的安全服务则为我们提供了抵御这次攻击所必需的保护。从检测到该攻击到阻止该攻击，整个响应过程在瞬间即已完成。我们的所有网站都没有出现服务中断问题，我们的所有客户也没有受到任何影响。

凭借 TrafficPeak，我们能够清晰地监测到该攻击，并且发现我们的准备工作是积极有效的，Akamai 保护层承担了大部分流量，而剩余流量则由我们的源站服务器进行处理。如果没有 TrafficPeak，我们根本无法这么早发现这次攻击。"

在确定攻击起因方面，TrafficPeak 也极具价值。通过利用平台收集的历史数据，我们开始了深入的调查，并对我们的保护工具进行了修补升级，其中一些工具更是直接为了应对攻击而部署的。TrafficPeak 收集的数据有助于将所发生的事情串联在一起。我们可以看到，有几次攻击命中了不同的端点，试图通过不同的方法来摧毁我们的网站。在了解流量模式之后，我们确定了防范此类攻击的有效措施。